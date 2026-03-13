Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο βρετανικό κανάλι Sky News (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού).

Η προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο

«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, είπε ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η στρατηγική σημασία που έχει το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν και το πιο αδύναμο σημείο για τις ΗΠΑ.

Από εκεί περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας διά θαλάσσης προμήθειας πετρελαίου, έχει πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του, αλλά οι καθορισμένες ναυτιλιακές λωρίδες είναι πολύ μικρότερες – συγκεντρώνοντας την κυκλοφορία σε προβλέψιμους διαδρόμους που προσφέρουν στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να στοχεύει τους αντιπάλους του.

Γεωγραφικό πλεονέκτημα

Η Τεχεράνη ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των Στενών, έχοντας έτσι γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτεθεί σε πλοία.

Οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν πυραύλους από την ακτή ή σκάφη ταχείας επίθεσης με άμεση προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.