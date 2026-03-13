Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
«Μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Σκοτ Μπέσεντ.
- Οι Γάλλοι φουλάρουν βενζίνη στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία
- Alpha Bank: Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην ελληνική οικονομία
- Η ζωή του Μαδούρο πίσω από τα κάγκελα στη Νέα Υόρκη: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος!»
- Το Netflix έβαλε στο μάτι τον αθάνατο έρωτα των Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα – Ετοιμάζει σειρά
Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός διεθνούς συνασπισμού, θα προστατεύει τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όταν αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο βρετανικό κανάλι Sky News (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού).
Η προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο
«Η πεποίθησή μου είναι ότι, μόλις καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως μαζί με έναν διεθνή συνασπισμό, θα συνοδεύει τα πλοία» που περνούν από αυτήν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδο, είπε ο Σκοτ Μπέσεντ.
Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αυτή είναι μια «προοπτική» μόλις οι ΗΠΑ καταφέρουν να ελέγξουν τον εναέριο χώρο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η στρατηγική σημασία που έχει το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ για την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν και το πιο αδύναμο σημείο για τις ΗΠΑ.
Από εκεί περνά περίπου το 25% της παγκόσμιας διά θαλάσσης προμήθειας πετρελαίου, έχει πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο του, αλλά οι καθορισμένες ναυτιλιακές λωρίδες είναι πολύ μικρότερες – συγκεντρώνοντας την κυκλοφορία σε προβλέψιμους διαδρόμους που προσφέρουν στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να στοχεύει τους αντιπάλους του.
Γεωγραφικό πλεονέκτημα
Η Τεχεράνη ελέγχει τη βόρεια ακτογραμμή των Στενών, έχοντας έτσι γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίσει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτεθεί σε πλοία.
Οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν πυραύλους από την ακτή ή σκάφη ταχείας επίθεσης με άμεση προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές τους δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.
- Ιράν: Οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό, λέει ο Μπέσεντ
- Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
- Ενταση στα Βαλκάνια: Η πολεμική αεροπορία της Σερβίας εξοπλίστηκε με κινέζικους υπερηχητικούς πυραύλους
- Ιράν: Ενσταση Ρωσίας – Κίνας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη νομιμότητα των κυρώσεων
- Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
- Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
- Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
- Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις