Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για σχεδόν όλες τις μεταφορές εκτός από αυτές που σχετίζονται με το Ιράν, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα.

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν στο σχόλιο του Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα επιλυθεί «πολύ σύντομα» με μια μεγάλη πώληση που οδήγησε σε πτώση των τιμών αναφοράς κατά περισσότερο από 10%, πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους την Τρίτη το πρωί. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές εταιρείες — με ανθρώπους και πλοία σε κίνδυνο — έχουν υιοθετήσει μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση.

Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να διατηρηθεί μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο της θαλάσσιας κυκλοφορίας λόγω παρεμβολών στο σήμα και απενεργοποιημένων αναμεταδοτών

Στάσιμη η εισερχόμενη κυκλοφορία στον Κόλπο

Τις τελευταίες 24 ώρες, η εισερχόμενη κυκλοφορία στον Περσικό Κόλπο ήταν σε στάσιμη. Οι παρατηρούμενες εξερχόμενες κινήσεις περιορίστηκαν σε δύο φορτηγά πλοία και έναν μικρό αριθμό πλοίων που συνδέονται με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερδεξαμενόπλοιου, ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός φορτηγού πλοίου, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να διατηρηθεί μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο της θαλάσσιας κυκλοφορίας λόγω παρεμβολών στο σήμα και απενεργοποιημένων αναμεταδοτών. Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν επί του παρόντος μεγάλο αριθμό ανώμαλων θέσεων και ταχυτήτων πλοίων.

Τα πλοία που φεύγουν από τον Κόλπο ενδέχεται να αρχίσουν να σηματοδοτούν την ακριβή θέση τους μόνο όταν απομακρυνθούν αρκετά από την περιοχή υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η θέση πολλών πλοίων ενδέχεται να παραμείνει κρυφή και να εμφανιστεί ξανά στα δορυφορικά δεδομένα αρκετές ημέρες αργότερα. Τα πλοία που εισέρχονται στη ζώνη σύγκρουσης ενδέχεται επίσης να διατηρήσουν τους αναμεταδότες τους απενεργοποιημένους. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ιστορικών διαμετακομίσεων ενδέχεται να αυξηθεί.

Δεν παρατηρήθηκαν πλοία να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες 24 ώρες.

Παρά τις περιστασιακές επιτυχημένες διασταυρώσεις, το μεγαλύτερο μέρος του τονάζ της ποντοπόρου ναυτιλίας παραμένει κολλημένο και στις δύο πλευρές των Στενών μέχρι να αποκατασταθεί η θαλάσσια ασφάλεια. Η κυκλοφορία μέσω του καναλιού σταμάτησε ουσιαστικά μετά από αρκετές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, καθώς το Ιράν αντέδρασε στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η δραστηριότητα πυραύλων και drone συνεχίζει να αποτελεί κρίσιμο κίνδυνο για όλα τα σκάφη στην περιοχή.

Επειδή τα πλοία μπορούν να κινούνται χωρίς σήματα AIS έως ότου απομακρυνθούν αρκετά από το Ορμούζ, τα αυτοματοποιημένα σήματα θέσης συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει τον Κόλπο του Ομάν, την Αραβική Θάλασσα και την Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνα που ενδέχεται να έχουν αναχωρήσει ή να έχουν εισέλθει στον Περσικό Κόλπο.

Όταν εντοπίζονται πιθανές διαβάσεις, εξετάζεται το ιστορικό των σημάτων για να προσδιοριστεί εάν η κίνηση φαίνεται γνήσια ή είναι αποτέλεσμα πλαστογράφησης — όπου ηλεκτρονικές παρεμβολές μπορούν να παραποιήσουν την εμφανή θέση ενός πλοίου.

Ορισμένες διαδρομές ενδέχεται να μην έχουν ανιχνευθεί εάν οι πομποί των πλοίων δεν έχουν επανενεργοποιηθεί. Τα πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν συχνά ταξιδεύουν από τον Περσικό Κόλπο χωρίς να εκπέμπουν σήματα AIS έως ότου φτάσουν στο Στενό της Μαλάκα, περίπου 10 ημέρες μετά τη διέλευσή τους από τη Φουτζάιρα. Άλλα πλοία ενδέχεται να υιοθετούν παρόμοιες τακτικές και να μην εμφανίζονται στις οθόνες παρακολούθησης για πολλές ημέρες.