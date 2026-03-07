newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07 Μαρτίου 2026, 08:35

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Τα πάνω κάτω στη θαλάσσια μεταφορά ενεργειακών προϊόντων έχει φέρει μια εβδομάδα πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ εξαιρετικά αβέβαιο είναι και το μέλλον. Και μόνο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στην Ινδία να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο ακόμη και με πλοία που ανήκουν στο σκιώδη στόλο είναι χαρακτηριστικό των ανατροπών που έχουν συντελεστεί.

Το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ -λόγω απειλών από την πλευρά του Ιράν- είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Gibson.

Μέχρι να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα Στενά, το εμπόριο προς και από τον Περσικό Κόλπο παραμένει ουσιαστικά παραλυμένο, τονίζει ο Gibson. Ο πρόεδρος Τραμπ, συνειδητοποιώντας αυτή την κατάσταση, ανακοίνωσε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα παρέχουν οικονομικά προσιτή ασφάλιση και συνοδεία πλοίων στην περιοχή, ωστόσο αυτό μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες για να υλοποιηθεί και δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτύχει, εκτιμά ο ναυλομεσιτικός οίκος.

Τα στενά του Ορμούζ και η διάρκεια του πολέμου

Η σύγκρουση επίσης είναι απίθανο να εκτονωθεί σύντομα καθώς σύμφωνα με τον Gibson, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) έχει ήδη ζητήσει πόρους για τη διατήρηση των επιχειρήσεων για τουλάχιστον 100 ημέρες, κάτι που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη εμπλοκή.

Την ίδια στιγμή, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται και δεξαμενόπλοια να παραμένουν αγκυροβολημένα, η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να σπάσει το αδιέξοδο με ένα φιλόδοξο οικονομικό σχέδιο.

Ο στόχος; Να επαναφέρει τη ροή του πετρελαίου στο κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ προτείνουν ασφαλιστική «ομπρέλα» 20 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με το CNBC, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο. Το σχέδιο έχει ως βασικό στόχο να καθησυχάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες που αποφεύγουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ λόγω των αυξημένων κινδύνων από τον πόλεμο με το Ιράν.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την U.S. International Development Finance Corporation, η οποία θα καλύπτει πιθανές ζημιές ή απώλειες πλοίων μέχρι το συνολικό όριο των 20 δισ. δολαρίων, με κυλιόμενο μηχανισμό. Στην εφαρμογή του σχεδίου συνεργάζονται στενά τόσο το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών όσο και η στρατιωτική διοίκηση United States Central Command.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η οικονομική αυτή ασπίδα θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα πλοία να επιστρέψουν σε ένα πέρασμα που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Τι συμβαίνει με το πετρέλαιο

Οι παραγωγοί πετρελαίου στην περιοχή βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Το Ιράκ αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή περίπου 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως, ενώ και άλλοι παραγωγοί της περιοχής αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα καθώς οι αποθήκες γεμίζουν. Τα διυλιστήρια της περιοχής μειώνουν επίσης την παραγωγή, τόσο λόγω επιθέσεων με drones και πυραύλους όσο και λόγω έλλειψης αγοραστών για τα προϊόντα τους.

Το διυλιστήριο Ras Tanura (550 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως) ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από αρκετές επιθέσεις, όπως και το διυλιστήριο Sitra (405 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως). Εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ περιορίζουν την παραγωγή, ενώ εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Duqm (Ομάν), στη Φουτζάιρα και στη Musaffah (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) έχουν επίσης πληγεί.

Η αναταραχή επεκτείνεται στην Ασία, καθώς αποφασίζονται απαγορεύσεις εξαγωγών καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων (CPP). Η Κίνα και η Ταϊλάνδη έχουν δώσει εντολή στα διυλιστήριά τους να σταματήσουν τις εξαγωγές, με την Κίνα να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας στην περιοχή. Ένα ινδικό διυλιστήριο σταμάτησε τις εξαγωγές βενζίνης τον Μάρτιο/Απρίλιο.

Στη Νότια Κορέα, άλλο διυλιστήριο προσπαθούσε να επαναγοράσει προγραμματισμένες εξαγωγές, ενώ και άλλες μεγάλες οικονομίες εξετάζουν παρόμοια μέτρα. Παραγωγοί πετροχημικών σε όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή έχουν κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure).

Η Ινδία εισάγει ρωσικό πετρέλαιο με τις ευλογίες των ΗΠΑ

Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι σύμφωνα με τον Gibson η απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψει στην Ινδία να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα, ακόμη κι αν αυτό μεταφέρεται από πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σύντομα, η μείωση των στρατηγικών αποθεμάτων των χωρών ενδέχεται να καταστούν αναπόφευκτες, σημειώνει ο ναυλομεσιτικός οίκος.

Εκτίναξη τιμών αεροπορικών καυσίμων

Με την προσφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων να φαίνεται εξαιρετικά περιορισμένη, οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν εκτιναχθεί. Οι τιμές του καυσίμου αεροσκαφών έχουν αυξηθεί σημαντικά παγκοσμίως, με τις τιμές στην spot αγορά στη Σιγκαπούρη να καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ την Πέμπτη και να διαπραγματεύονται πάνω από 108% υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση.

Οι τιμές του gasoil έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2022. Οι αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου είναι πιο συγκρατημένες, ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο περίπου 25% μέσα στην εβδομάδα, σε επίπεδα που δεν είχαν εμφανιστεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Οι «θεωρητικοί» ναύλοι

Η συνδυασμένη επίδραση όλων αυτών έχει οδηγήσει τους ναύλους μεταφοράς σε πολλές θαλάσσιες διαδρομές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο ναύλος στην spot αγορά για VLCC στη διαδρομή TD3C (από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα) αυξήθηκε κατά 83% μέσα σε μία μόνο ημέρα, ωστόσο πολλοί από αυτούς τους ναύλους θεωρούνται «θεωρητικοί», καθώς έχουν αναφερθεί ελάχιστες — ή και καμία — πραγματικές συμφωνίες ναύλωσης.

Ορισμένοι δείκτες έχουν ήδη αρχίσει να διορθώνουν, ενώ είναι πιθανές πιο απότομες πτώσεις την επόμενη εβδομάδα εάν οι όγκοι μεταφοράς δεν αποκατασταθούν, σημειώνει ο βρετανικός ναυλομεσιτικός οίκος.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

DBRS: Τα 4+1 «φρένα» για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

Ιράν: Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα – «Φρικτή νύχτα στην Τεχεράνη»

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος – Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του
Έκκληση 07.03.26

«Ένα σημάδι του θέλω»: Άφαντος εδώ και 40 ημέρες 44χρονος από τις Σέρρες - Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του

«Χάθηκε το μοναχοπαίδι μου και σταμάτησε η ζωή μου…», λέει η μητέρα του - O 44χρονος από τις Σέρρες έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες – Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη
Επιθέσεις και στον Λίβανο 07.03.26 Upd: 10:35

Το Ιράν ανακοινώνει ότι σταματά τις επιθέσεις στις γειτονικές χώρες - Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα Ισραήλ και ΗΠΑ αύξησαν την ένταση των βομβαρδισμών τους στο Ιράν - Ο Τραμπ ζητά παράδοση άνευ όρων και εγκλωβίζεται στη Μέση Ανατολή - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν – Tουλάχιστον 4 νεκροί
Στις ΗΠΑ 07.03.26

Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που ένας από τους ανεμοστρόβιλους ισοπέδωνε σπίτια στο Μίσιγκαν, με τα κομμάτια από τις στέγες να εκτοξεύονται στον αέρα

Σύνταξη
Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Αγωγή της μαγείρισσας κατά του Νεϊμάρ

Ζητεί το ποσό των 41.600 ευρώ για υπερωρίες υπό δύσκολες συνθήκες και άλλες απαιτητικές εργασίες που είχαν επιπτώσεις και στην υγεία της

Βάιος Μπαλάφας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ελλάδα 07.03.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στον κόμβο Φυλής – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στην Αττική Οδό και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση

Σύνταξη
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο