Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο

Παγκόσμια ανατραχή προκαλεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, κυρίως στις αγορές ενέργειας, ωστόσο η Ασία είναι η περιοχή που αναμένεται να υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις.

Το παρατεταμένο κλείσιμο θα οδηγήσει πιθανώς σε περαιτέρω αύξηση των τιμών του πετρελαίου, με ορισμένους αναλυτές να προβλέπουν ότι η τιμή του πετρελαίου θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σε κίνδυνο βρίσεκται επίσης το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου που προέρχονται από τον Κόλπο, κυρίως εκείνες που προέρχονται από το Κατάρ και μεταφέρονται μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το CNBC έκανε μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα επηρεαστούν οι χώρες που εξαρτώνται από την ενέργεια του Κόλπου και τις μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Νότια Ασία: άμεση πίεση

Η Νότια Ασία θα αντιμετωπίσει τις πιο σοβαρές διαταραχές, ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό με LNG, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Κατάρ και τα ΗΑΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών LNG του Πακιστάν, το 72% του Μπαγκλαντές και το 53% της Ινδίας, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Με περιορισμένη ευελιξία αποθήκευσης και προμήθειας, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Από τη μία, το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει ήδη σημαντικό διαρθρωτικό έλλειμμα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα άνω των 1.300 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα.

Η Ινδία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη σύνθετη έκθεση στην περιοχή. Περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας συνδέεται με τον Κόλπο, και ένα σημαντικό μέρος είναι συνδεδεμένο με τον δείκτη Brent, οπότε μια απότομη αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου λόγω της κατάστασης στο Ορμούζ θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε αύξηση του κόστους εισαγωγής πετρελαίου και των τιμών των συμβολαίων LNG.

Ομοίως, σύμφωνα με την UBP, περίπου το 60% των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Επομένως, ένας παρατεταμένος αποκλεισμός θα ενίσχυε τόσο το κόστος εισαγωγής ενέργειας όσο και τις πιέσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Κίνα: μεγάλη έκθεση, αλλά επαρκής προστασία

Το κλείσιμο του Ορμούζ θα θέσει σε δοκιμασία την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, αλλά τα αποθέματα και οι εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού προσφέρουν κάποια προστασία.

Η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο και αγοράζει πάνω από το 80% του ιρανικού πετρελαίου, σύμφωνα με την Kpler.

Περίπου το 30% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προέρχεται από το Κατάρ και τα ΗΑΕ, ενώ περίπου το 40% των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από τον Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBP.

«Η Κίνα είναι ουσιαστικά εκτεθειμένη, αλλά πιο ευέλικτη», δήλωσε ο Katayama της Kpler.

Σύμφωνα με την Kpler, τα αποθέματα LNG της χώρας στα τέλη Φεβρουαρίου ανέρχονταν σε 7,6 εκατομμύρια τόνους, παρέχοντας κάλυψη βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η Κίνα θα χρειαστεί να ανταγωνιστεί για τα φορτία του Ατλαντικού εάν η διακοπή συνεχιστεί, περιορίζοντας τη λεκάνη του Ειρηνικού, πρόσθεσε ο Katayama. Σε αυτή την περίπτωση, η δυναμική θα μπορούσε να εντείνει τον ανταγωνισμό των τιμών σε ολόκληρη την Ασία, ακόμη και αν το Πεκίνο αποφύγει την απόλυτη έλλειψη.

Η UBP ανέφερε ότι, ενώ η Κίνα είναι ένας σημαντικός καθαρός εισαγωγέας ενέργειας στην περιοχή, δεν είναι απαραίτητα η πιο ευάλωτη σε πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού.

Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Σύμφωνα με την UBP, η Μέση Ανατολή προμηθεύει το 75% των εισαγωγών πετρελαίου της Ιαπωνίας και περίπου το 70% των εισαγωγών της Κορέας.

Όσον αφορά το LNG, η έκθεσή τους στον Κόλπο είναι χαμηλότερη από αυτή της Νότιας Ασίας. Η Νότια Κορέα προμηθεύεται το 14% του LNG της από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Ιαπωνία προμηθεύεται το 6%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Kpler.

Ακόμη και χωρίς απόλυτη έλλειψη, οι επιπτώσεις στις τιμές θα μπορούσαν να είναι σοβαρές. «Οι οικονομίες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, είναι πιο εκτεθειμένες σε διαταραχές του εφοδιασμού», δήλωσε ο Shier Lee Lim, επικεφαλής μακροοικονομικός και στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της APAC στην πλατφόρμα πληρωμών Convera.

Τα αποθέματά τους είναι επίσης περιορισμένα. Διαθέτουν Τόσο η Κορέα όσο και η Ιαπωνία διαθέτουν αρκετά για περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες σταθερής ζήτησης, σύμφωνα με την Kpler.

Οι καθαρές εισαγωγές πετρελαίου της Νότιας Κορέας ανέρχονται στο 2,7% του ΑΕΠ, με την Nomura να την χαρακτηρίζει ως μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στον τομέα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Νοτιοανατολική Ασία

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας, το πρώτο πρόβλημα που θα προκύψει είναι ο πληθωρισμός του κόστους και όχι η άμεση έλλειψη.

Οι αγοραστές LNG που εξαρτώνται από τις τιμές spot θα αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερο κόστος αντικατάστασης, καθώς η Ασία ανταγωνίζεται την Ευρώπη για τα φορτία του Ατλαντικού, δήλωσε ο Katayama της Kpler.

Η Ταϊλάνδη είναι μια χώρα που πλήττεται ιδιαίτερα από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο πλαίσιο της Nomura, καθώς ο εξωτερικός αντίκτυπος είναι μεγάλος και άμεσος: έχει τις μεγαλύτερες καθαρές εισαγωγές πετρελαίου στην Ασία, που ανέρχονται στο 4,7% του ΑΕΠ, και κάθε αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10% επιδεινώνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ της χώρας.

