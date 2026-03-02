Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Έπειτα από ημέρες που είχε ουσιαστικά διακοπεί η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν ανακοίνωσε επισήμως ότι το κλείνει. Και οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι «θα βάλουν φωτιά» σε όποιο πλοίο προσπαθήσει να περάσει.

Από το Σάββατο, που ξεκίνησε ο πόλεμος, από το στενό περνούσαν μόνο ιρανικά και κινεζικά πλοία, ενώ δεκάδες άλλα είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν διαδρομές ή εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο.

Επίσης, τα τελευταία 24ωρα έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία, κυρίως αμερικανικών συμφερόντων.

Ζωτική ναυτική οδός

Το στενό είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου ταξιδεύει μέσω της πλωτής οδού που συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Περίπου 150 δεξαμενόπλοια έχουν αγκυροβολήσει στα ανοιχτά νερά του Κόλπου εκατέρωθεν του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης εμπορικής οδού στα νότια σύνορα του Ιράν.

Ο αποκλεισμός του αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Τι είναι τα Στενά του Ορμούζ;

Η Μέση Ανατολή είναι η κύρια περιοχή παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, οι πλωτές οδοί της μια κρίσιμη οδός για το θαλάσσιο εμπόριο.

Το Στενά του Ορμούζ έχει μήκος περίπου 100 μίλια και πλάτος μόλις 24 μίλια στο στενότερο σημείο του. Οριοθετείται από το Ιράν στα βόρεια και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν στα νότια.

Οι χώρες στην απέναντι πλευρά του Περσικού Κόλπου από το Ιράν – συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και του Κατάρ – παράγουν σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το πετρέλαιό τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στον υπόλοιπο κόσμο, καθιστώντας το ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά σημεία στραγγαλισμού στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια (74 λίρες) ανά βαρέλι, σύμφωνα με πρόσφατη πρόβλεψη της Goldman Sachs.

Την Παρασκευή, οι τιμές ήταν κάτω από τα 70 δολάρια (52 λίρες) το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πληθωρισμός στις προηγμένες οικονομίες αυξάνεται κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου.

Πώς θα μπορούσε το Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ;

Οι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το Ιράν μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στα Στενό.

Έχει αναπτύξει ένα «σημαντικό φάσμα» δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων ναρκών, σκαφών ταχείας επίθεσης, υποβρυχίων, drones και πυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον Νικ Τσάιλντς, ειδικό στην ασφάλεια στη θάλασσα στο think tank του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, «εάν χρησιμοποιηθούν σε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία, αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ σημαντικές διαταραχές και επίσης να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τις αμερικανικές και άλλες ναυτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών αντιναρκικών μέτρων που επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτή την πλωτή οδό».