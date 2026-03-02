Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο – Ένας νεκρός στο Μπαχρέιν από ιρανικά αντίποινα, εκρήξεις στο Κουβέιτ

Εξαπλώνεται και στον Λίβανο, ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας του ανώτατο ηγέτη, της χώρας Αλί Χαμενεΐ.

Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ, και επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή του Κόλπου. Στο δεύτερο 24ωρο της σύρραξης, οι ΗΠΑ μέτρησαν τις πρώτες στρατιωτικές τους απώλειες. Νεκρούς μετρά και το Ισραήλ που εξαπέλυσε μία τρομακτική επίθεση στην «καρδιά της Τεχεράνης».

Συναγερμός και στην Κύπρο μετά από επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι που, όπως ανακοίνωσε η Λευκωσία, προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές». Την ίδια στιγμή έτοιμες να εμπλακούν δηλώνουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία.

