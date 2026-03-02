Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.
«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ.
Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν
Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.
«Μια χώρα ικανή να αντιδράσει»
Συγκεκριμένα, ο πρέσβης του Ιράν στην Ισπανία, Reza Zabib, προειδοποίησε ότι η χώρα του «θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί».
Είπε ότι είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει», μετέδωσε το Sky News.
Άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές βάσεις τους
Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση της επιτήρησης σε ολόκληρη την Ισπανία, λόγω πιθανών απειλών.
Αυτό συνέβη μετά την άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για να επιτεθούν στο Ιράν, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αποσύρουν αρκετά αεροσκάφη KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.
Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία έφυγαν από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ.
Η στάση της Ισπανίας και η έντονη καταδίκη των αμερικανο-ισραηλινών ενεργειών στο Ιράν από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για άλλη μια φορά την καθιστά μια εξαίρεση στην περιοχή, η οποία θα επιδεινώσει ενδεχομένως περαιτέρω τη σχέση της με την Ουάσιγκτον.
