Ισπανία: Αποχωρούν τα αμερικανικά αεροσκάφη – «Οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ιράν» λέει η Κυβέρνηση
Η Ισπανία έχει καταδικάσει τις επιθέσεις στο Ιράν
Δεκαπέντε αμερικανικά αεροσκάφη εγκατέλειψαν τις αεροπορικές βάσεις Ρότα και Μορόν στην νότια Ισπανία από τη στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έδειξαν σήμερα οι χάρτες παρακολούθησης πτήσεων του ιστότοπου FlightRadar24.
Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές δήλωσε ότι η Ισπανία δεν θα επιτρέψει οι στρατιωτικές της βάσεις, οι οποίες από κοινού χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και την Ισπανία , αλλά υπό την κυριαρχία της Ισπανίας, να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στο Ιράν, τις οποίες η Ισπανία έχει καταδικάσει.
Τουλάχιστον επτά από τα αεροσκάφη φαίνονται στο FlightRadar24 να έχουν προσγειωθεί στην αεροπορική βάση του Ραμστάιν στην Γερμανία.
Η Βρετανία επίσης είχε αρνηθεί αρχικά να επιτρέψει την χρήση των βάσεων της για μια επίθεση στο Ιράκ, αλλά χθες ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενέκρινε την χρήση τους για «τη συλλογική αυτοάμυνα».
«Οι ισπανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν την επιχείρηση»
Η στάση της Ισπανίας και η έντονη καταδίκη των αμερικανο-ισραηλινών ενεργειών στο Ιράν από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για άλλη μια φορά την καθιστά μια εξαίρεση στην περιοχή, η οποία θα επιδεινώσει ενδεχομένως περαιτέρω τη σχέση της με την Ουάσιγκτον.
«Οι ισπανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν την επιχείρηση και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οτιδήποτε που δεν συμβαδίζει με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Αλμπαρές σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Telecinco.
Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι τα αεροσκάφη – κυρίως αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του Boeing KC-135 «Stratotanker» – είχαν σταθμεύσει μόνιμα στην Ισπανία.
Ο ιστότοπος FlightRadar24 έδειξε ότι εννέα αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων αναχώρησαν την Κυριακή από την αεροπορική βάση Μορόν και κατευθύνθηκαν προς την Γερμανία.
Δύο πτήσεις, όπως έδειξε ο ιστότοπος FlightRadar24 αναχώρησαν από την βάση Ρότα, ναυτική βάση με διάδρομο προσαπογείωσης, προς την νότια Γαλλία. Άλλες τέσσερις πτήσεις, αναχώρησαν από την βάση Ρότα αλλά η διαδρομή τους δεν εμφανίσθηκε.
