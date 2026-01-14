Η Τεχεράνη απείλησε ευθέως ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις εάν οι ΗΠΑ παρέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν.

Ακολουθεί λίστα με τις σημαντικότερες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή που βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.

1. Κατάρ

Αεροπορική Βάση Al Udeid:

Σημασία: Είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και ο πιθανότερος πρώτος στόχος. Φιλοξενεί το Στρατηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) και περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

Τρέχουσα Κατάσταση: Σύμφωνα με αναφορές της 14ης Ιανουαρίου, μέρος του προσωπικού έχει ήδη λάβει εντολή να αποχωρήσει ή να μετακινηθεί προληπτικά.

2. Μπαχρέιν

Ναυτική Βάση NSA Bahrain

Σημασία: Σε αυτήν εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος ελέγχει τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του Περσικού Κόλπου.

Κίνδυνος: Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της φύσης της (ναυτική βάση), είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε επιθέσεις με drones και πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

3. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αεροπορική Βάση Al Dhafra:

Σημασία: Βρίσκεται κοντά στο Άμπου Ντάμπι και φιλοξενεί αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και αναγνωριστικά drones.

Λιμάνι Jebel Ali:

Σημασία: Το λιμάνι του Ντουμπάι χρησιμοποιείται συχνά από αμερικανικά αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία για ανεφοδιασμό και ελλιμενισμό.

4. Κουβέιτ

Το Κουβέιτ λειτουργεί ως ο βασικός κόμβος διοικητικής μέριμνας (logistics) για τον αμερικανικό στρατό στην περιοχή.

Camp Arifjan: Η κύρια βάση για τον Στρατό Ξηράς των ΗΠΑ.

Αεροπορική Βάση Ali Al Salem: Χρησιμοποιείται για μεταφορές και αεροπορική υποστήριξη.

Camp Buehring: Βάση συγκέντρωσης δυνάμεων κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

5. Ιράκ

Οι βάσεις αυτές έχουν χτυπηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους (π.χ. το 2020 μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί).

Αεροπορική Βάση Al Asad: Στην επαρχία Anbar (δυτικό Ιράκ).

Αεροπορική Βάση Erbil: Στο ιρακινό Κουρδιστάν (βόρειο Ιράκ), κοντά στα σύνορα με το Ιράν.

6. Σαουδική Αραβία

Αεροπορική Βάση Prince Sultan:

Σημασία: Βρίσκεται νότια του Ριάντ. Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την παρουσία τους εκεί τα τελευταία χρόνια με συστοιχίες πυραύλων Patriot και μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία από ιρανικές επιθέσεις.

7. Τουρκία

Αεροπορική Βάση Incirlik:

Σημασία: Βάση του ΝΑΤΟ στα Άδανα. Αν και βρίσκεται πιο μακριά, το Ιράν την συμπεριέλαβε ρητά στις προειδοποιήσεις του προς τις γειτονικές χώρες. Φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα και στρατηγικές δυνάμεις.

8. Συρία & Ιορδανία

Al-Tanf (Συρία): Μικρή αλλά στρατηγική βάση στα σύνορα Συρίας-Ιορδανίας-Ιράκ.

Muwaffaq Salti (Ιορδανία): Βάση που χρησιμοποιείται εκτενώς από αμερικανικά drones και αεροσκάφη.

Tower 22 (Ιορδανία): Στα σύνορα με τη Συρία (είχε γίνει στόχος πολύνεκρης επίθεσης το 2024).

Ο πρωταρχικός στόχος σε περίπτωση κλιμάκωσης θεωρείται η βάση Al Udeid στο Κατάρ και οι εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Ιράκ, καθώς βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με το ιρανικό έδαφος.