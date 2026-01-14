Η άμεση επαφή και οι γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ έχουν διακοπεί, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Ιράν που μίλησε στο Reuters.

Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι θα πλήξει το Ισραήλ και αμερικάνικες βάσεις στη Μέση Ανατολή αν οι ΗΠΑ του επιτεθούν

Αυτή η είδηση αυξάνει τον φόβο για αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν, όπως έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε μια σειρά από κοντινές της χώρες ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τις κυβερνήσεις αυτές να προσπαθήσουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: 🇮🇷 Iran warns Middle East countries it will strike U.S. bases on their soil if the United States attacks Iran, Reuters reports.#Iran #IranProtests #Trump pic.twitter.com/nddkPudRCN — Defense Index (@defense_index) January 14, 2026

Ο υπουργός Άμυνας, Αζίζ Νασιρζαντέχ δήλωσε ότι το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση και «θα υπερασπιστεί τη χώρα με όλη του τη δύναμη και μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από κομβικές βάσεις τους στη Μέση Ανατολή

Το μεσημέρι της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από τη μεγαλύτερη βάση τους στη Μέση Ανατολή, την Αλ Ουντέιντ.

Τώρα, το Reuters σημειώνει ότι το ίδιο ισχύει και για άλλες αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή.