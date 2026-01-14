newspaper
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Κόσμος 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Οι νεκροί πολίτες στις διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν φτάσει τις 2.403, ανάμεσά τους 12 παιδιά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Το CNN σημειώνει ότι τα «γεράκια» γύρω από τον Τραμπ, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τον ωθούν προς την κατεύθυνση να πραγματοποιήσει επίθεση κατά της Τεχεράνης

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι νεκροί από τα σώματα ασφαλείας είναι 147, ενώ πάνω από 18.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι ιρανικές αρχές έχουν απειλήσει ότι σήμερα θα εκτελέσουν τον 26χρονο διαδηλωτή από το Καράτζ, Ερφάν Σολτανί.

Ο Ντόναλτ Τραμπ απείλησε ότι θα χτυπήσει την Τεχεράνη εάν ξεκινήσει να εκτελεί διαδηλωτές.

Ο Στέφεν Κόλινσον, αναλυτής του CNN, γράφει για τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αποφασίσει να πλήξει το Ιράν.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο πρόεδρος απείλησε επτά φορές να αναλάβει στρατιωτική δράση»

Ο αναλυτής του αμερικάνικου μέσου σημειώνει ότι ο Τραμπ μετακίνησε τις κόκκινες γραμμές του αφού είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν εάν η Τεχεράνη αρχίσει να πυροβολεί διαδηλωτές.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές όπως σχεδιάζει, θα αναλάβει «ισχυρή δράση».

Ο Κόλινσον γράφει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει σίγουρα στρατιωτική αντίδραση από τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος σχολιάζει ότι αν ο Τραμπ επιλέξει απλώς μια συμβολική δράση, τότε το κύρος του θα μειωθεί.

«Ο πρόεδρος είπε στον ιρανικό λαό ότι η βοήθεια είναι καθ’ οδόν. Επομένως, πιστεύω ότι είναι καθήκον του προέδρου να αναλάβει δράση», δήλωσε ο Λίον Πανέτα στο CNN News Central την Τρίτη.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και διευθυντής της CIA δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανάγκη για πλήρη στρατιωτική επίθεση.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι για να δείξουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές».

«Σήμερα μέτρησα ότι τις, τελευταίες δύο εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε επτά φορές να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, εάν αυτό σκότωνε ειρηνικούς διαδηλωτές», δήλωσε ο Κάριμ Σατζαντπούρ, ένας από τους πιο γνωστούς εμπειρογνώμονες για το Ιράν με έδρα τις ΗΠΑ, στην Έριν Μπερνέτ του CNN.

«Αυτό ήταν πριν από 2.000 θανάτους… Πιστεύω ότι πολλοί πήραν στα σοβαρά τα λόγια του και ελπίζουν, τουλάχιστον, σε μια αμερικανική ασπίδα που θα τους προστατεύσει από αυτό το πολύ βίαιο καθεστώς», δήλωσε ο Σατζαντπούρ του Carnegie Endowment for International Peace.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση

Ο Κόλινσον καταγράφει τους λόγους που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση στο Ιράν.

  • Το καθεστώς, σύμφωνα με τον αναλυτή του CNN, σπάνια έχει βρεθεί σε τόσο αδύναμη θέση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο ίδιος σημειώνει τη δραματική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και λέει ότι «η απελπισία είναι μια ισχυρή οργανωτική δύναμη για τους διαδηλωτές».
  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι 86 ετών και ήδη έχει ξεκινήσει ένα αποσταθεροποιητικό σίριαλ για τη διαδοχή του, ανεξάρτητα από τις πρόσφατες εξελίξεις.
  • Σημαντικός αριθμός κορυφαίων ηγετών του Ιράν και ανώτατων στρατιωτικών και αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι.
  • Η περιφερειακή επιρροή του Ιράν και η ικανότητά του να αντεπιτεθεί εναντίον του Ισραήλ ή των περιφερειακών βάσεων των ΗΠΑ ως αντίποινα για τη στρατιωτική δράση τους, έχουν μειωθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το CNN σημειώνει, επίσης, ότι τα «γεράκια» γύρω από τον Τραμπ, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τον ωθούν προς την κατεύθυνση να πραγματοποιήσει επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Η ιστορία είναι γεμάτη από αντιπαραδείγματα

Ο Κόλινσον, στη συνέχεια, γράφει ότι η ιστορία των ΗΠΑ είναι γεμάτη από αντιπαραδείγματα όσον αφορά τη δικαιολόγηση των πολεμικών εκστρατειών τους.

«Οι αιτιολογήσεις για τις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ από το Βιετνάμ έως το Ιράκ και από το Αφγανιστάν έως τη Λιβύη συχνά φαίνονταν λογικές στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο κόσμος και οι εχθροί των ΗΠΑ έχουν τη δική τους άποψη. Και οι συνέπειες της χρήσης βίας από τις ΗΠΑ σπάνια είναι τόσο καθαρές όσο περιμένουν οι πρόεδροι. Ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον καθένα — πιθανότατα δεν θα είχε γίνει ποτέ πρόεδρος αν δεν υπήρχε η εξάντληση των Αμερικανών από τους ατέρμονους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν», τονίζει ο αναλυτής του CNN.

Αυτή η προϊστορία, γράφει ο Κόλινσον, φέρνει στο προσκήνιο δύο ερωτήματα στα οποία η Ουάσινγκτον δεν φαίνεται να δίνει πολλή προσοχή.

«Υπάρχει κάποιος βάσιμος λόγος να πιστεύουμε ότι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα βοηθούσαν τους διαδηλωτές και θα ενίσχυαν τις ελπίδες τους για την ανατροπή του καθεστώτος;», αναρωτιέται ο Κόλινσον, ή μήπως τελικά αυτό θα ενίσχυε τη θέση των ιρανικών αρχών;

Ο αναλυτής του CNN σημειώνει ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις αντιπαρατέθηκαν με αυτό το δίλημμα.

Φωτιά σε κτίριο στο Καράτζ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 10 Ιανουαρίου 2026.

Δεν θα είναι όπως στη Βενεζουέλα

Ο Κόλινσον γράφει ακόμη ότι η κατάσταση στο Ιράν είναι βαθιά περίπλοκη.

Ανάμεσα σε άλλα, ο αναλυτής του CNN σημειώνει ότι «η τολμηρή επιδρομή των ειδικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα που ανέτρεψε τον Μαδούρο φαίνεται απίθανο να επαναληφθεί στο Ιράν, όπου οι κίνδυνοι από την αποστολή αμερικανικού προσωπικού σε μια επιχείρηση αποκεφαλισμού του καθεστώτος φαίνονται απαγορευτικοί. Οι επιθέσεις με πυραύλους ή drones από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα μπορούσαν να επιτελέσουν το έργο. Ωστόσο, η εξάλειψη των θρησκευτικών ηγετών του Ιράν θα μπορούσε απλώς να ενισχύσει έναν σκληροπυρηνικό κοσμικό ισχυρό άνδρα».

Ο Κόλινσον προσθέτει ακόμη ότι: «Παρά την ξαφνική προβολή του εξόριστου αντιφρονούντος Ρεζά Παχλαβί — γόνου του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 — υπάρχουν λίγα σημάδια αξιόπιστων δυνάμεων αντιπολίτευσης στο Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια μετάβαση. Και οι γενιές παρεμβάσεων από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όπως η Βρετανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ στο Ιράν δείχνουν ότι οι ξένοι δεν μπορούν να χαράξουν το μέλλον της χώρας».

Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια – Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα

Ο Κόλινσον σημειώνει επίσης ότι ακόμη και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια. Οι ναυτικές δυνάμεις είναι επιβαρυμένες από τον τεράστιο στόλο που έχει αναπτύξει ο Τραμπ στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Πολλά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι σταθμευμένα σε αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα US Naval Institute, η πλησιέστερη ομάδα κρούσης σε αεροπλανοφόρο βρίσκεται με το USS Abraham Lincoln στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Ο αναλυτής του CNN αναρωτιέται ακόμη πόσα μέτωπα μπορεί να έχει ανοιχτά μια κυβέρνηση και κάνει αναφορά σε Βενεζουέλα, Γροιλανδία και Γάζα.

Ο Λευκός Οίκος λατρεύει τις θεαματικές επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά φαίνεται να υστερεί στην υλοποίησή τους, γράφει σκωπτικά.

