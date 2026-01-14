Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι αναζητούν «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιεί τις «ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος (...) ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση».
Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Εθνη κατηγόρησε χθες Τρίτη την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν, που συνταράσσεται από μαζικές κινητοποιήσεις, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα δράσουν κατά τρόπο «πολύ δυνατό» εναντίον της Τεχεράνης αν εκτελεστούν διαδηλωτές (στη φωτογραφία του Reuters/Francesco Fotia από τη Ρώμη, επάνω, διαδηλωτής υπέρ των κινητοποιήσεων στο Ιράν επανεί με το πλακάτ του τον Τραμπ για τις παρεμβάσεις του).
Η Τεχεράνη απηύθυνε επιστολή διαμαρτυρίας στον ΟΗΕ σε αντίδραση για ανάρτηση του Τραμπ που κάνει λόγο για δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν
«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγής καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε η αποστολή μέσω X.
Επιστολή διαμαρτυρίας
Το μήνυμα συνοδεύει επιστολή διαμαρτυρίας που απηύθυνε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Εθνη στη Νέα Υόρκη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον ΓΓ του ΟΗΕ, σε αντίδραση για ανάρτηση του αμερικανού προέδρου Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
U.S. fantasies and policy toward Iran are rooted in regime change, with sanctions, threats, engineered unrest, and chaos serving as the modus operandi to manufacture a pretext for military intervention. This playbook has failed before. The Iranian people will defend their… pic.twitter.com/aBvww5JqWQ
— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 13, 2026
