Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε χθες Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία, απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με επιστολή του ιρανού πρεσβευτή Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί).

Ο Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να «συνεχίσουν να διαμαρτύρονται» και να «πάρουν τον έλεγχο» των θεσμών τους

«Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», τόνισε ο κ. Ιραβανί στην επιστολή, που κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή συντάχθηκε σε αντίδραση για ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ιρανούς να «συνεχίσουν να διαμαρτύρονται» και να «πάρουν τον έλεγχο» των θεσμών τους, λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Σκληρά μέτρα»

Και αργότερα, καθώς υπάρχει φόβος ότι θα γίνει η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που καταδικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, απείλησε ότι αν υπάρξουν εκτελέσεις, η ιρανική ηγεσία «θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ σκληρά μέτρα».