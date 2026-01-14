Ιράν: Κατηγορεί τον Τραμπ ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία
Επιστολή στο ΣΑ του ΟΗΕ απέστειλε το Ιράν, στην οποία κατηγορεί τον Τραμπ ότι «απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε χθες Τρίτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία, απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με επιστολή του ιρανού πρεσβευτή Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί).
Ο Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς να «συνεχίσουν να διαμαρτύρονται» και να «πάρουν τον έλεγχο» των θεσμών τους
«Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς φέρουν άμεση και αναντίρρητη νομική ευθύνη για τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωών αθώων πολιτών, ιδιαίτερα νέων», τόνισε ο κ. Ιραβανί στην επιστολή, που κοινοποίησε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Η επιστολή συντάχθηκε σε αντίδραση για ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τους Ιρανούς να «συνεχίσουν να διαμαρτύρονται» και να «πάρουν τον έλεγχο» των θεσμών τους, λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».
«Σκληρά μέτρα»
Και αργότερα, καθώς υπάρχει φόβος ότι θα γίνει η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που καταδικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, απείλησε ότι αν υπάρξουν εκτελέσεις, η ιρανική ηγεσία «θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ σκληρά μέτρα».
Trump just posted the following message on Truth Social, addressing Iranians and calling for continued protests, while claiming he has canceled meetings with Iranian officials until the killing of protesters stops. The post ends with “HELP IS ON ITS WAY” and “MIGA.”#Iran pic.twitter.com/yKwBTADuzI
— Farzad Fattahi (@FattahiFarzad) January 13, 2026
