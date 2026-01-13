Ιράν: Η εισαγγελία απειλεί τους «ταραξίες» με διώξεις που επισύρουν τη θανατική ποινή

Η ιρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, πως ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, με φόντο τις ανησυχίες για την εντατικοποίηση της καταστολής στο Ιράν.

Το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης δήλωσε πως ένας ακαθόριστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά του Θεού», από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν που επισύρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτοί οι «ταραξίες» θα «οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της καταστολής αυτού του ογκώδους κινήματος αμφισβήτησης, ένα από τα σημαντικότερα μετά την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν μεταδίδουν από την πλευρά τους πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν πεθάνει στα χέρια των «ταραξιών».

Δεύτερο στον κόσμο το Ιράν στις εκτελέσεις

Το Ιράν βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η χώρα έχει εκτελέσει τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο, σύμφωνα με την καταμέτρηση της οργάνωσης Iran Human Rights (IHR).

Δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν στο τελευταίο μεγάλο κύμα διαδηλώσεων το διάστημα μεταξύ 2022 και 2023, σύμφωνα με αυτή την οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία. Άλλοι δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν για κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ, μετά τον πόλεμο του Ιουνίου.

Είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων δικαστικών αξιωματούχων που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο προσφυγής στη θανατική ποινή εναντίον διαδηλωτών, στο πλαίσιο ταχειών δικαστικών διαδικασιών», ανέφερε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Η οργάνωση «Iran Human Rights» εξέφρασε από την πλευρά της φόβους πως η σιιτική θεοκρατία «επιδιώκει να οργανώσει ταχείες δίκες, χωρίς να σέβεται τις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας για τους διαδηλωτές που κρατούνται».

Η ΜΚΟ ανέφερε συγκεκριμένα την περίπτωση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη και ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο και θα μπορούσε να εκτελεστεί έως αύριο, Τετάρτη. Οι κατηγορίες σε βάρος του δεν είναι γνωστές και η υπόθεση δεν έχει προβληθεί από τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.