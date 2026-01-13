newspaper
Ιράν: Η εισαγγελία απειλεί τους «ταραξίες» με διώξεις που επισύρουν τη θανατική ποινή
Ιράν: Η εισαγγελία απειλεί τους «ταραξίες» με διώξεις που επισύρουν τη θανατική ποινή

Το Ιράν βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις

Η ιρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, πως ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, με φόντο τις ανησυχίες για την εντατικοποίηση της καταστολής στο Ιράν.

Το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης δήλωσε πως ένας ακαθόριστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά του Θεού», από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν που επισύρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αυτοί οι «ταραξίες» θα «οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της καταστολής αυτού του ογκώδους κινήματος αμφισβήτησης, ένα από τα σημαντικότερα μετά την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν μεταδίδουν από την πλευρά τους πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν πεθάνει στα χέρια των «ταραξιών».

Δεύτερο στον κόσμο το Ιράν στις εκτελέσεις

Το Ιράν βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η χώρα έχει εκτελέσει τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο, σύμφωνα με την καταμέτρηση της οργάνωσης Iran Human Rights (IHR).

Δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν στο τελευταίο μεγάλο κύμα διαδηλώσεων το διάστημα μεταξύ 2022 και 2023, σύμφωνα με αυτή την οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία. Άλλοι δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν για κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ, μετά τον πόλεμο του Ιουνίου.

Είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων δικαστικών αξιωματούχων που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο προσφυγής στη θανατική ποινή εναντίον διαδηλωτών, στο πλαίσιο ταχειών δικαστικών διαδικασιών», ανέφερε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Η οργάνωση «Iran Human Rights» εξέφρασε από την πλευρά της φόβους πως η σιιτική θεοκρατία «επιδιώκει να οργανώσει ταχείες δίκες, χωρίς να σέβεται τις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας για τους διαδηλωτές που κρατούνται».

Η ΜΚΟ ανέφερε συγκεκριμένα την περίπτωση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη και ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο και θα μπορούσε να εκτελεστεί έως αύριο, Τετάρτη. Οι κατηγορίες σε βάρος του δεν είναι γνωστές και η υπόθεση δεν έχει προβληθεί από τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Ιράν: «Έρχεται βοήθεια», λέει ο Τραμπ στους διαδηλωτές – Διαδηλωτής κινδυνεύει να εκτελεστεί την Τετάρτη – Στους 2.000 οι νεκροί
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
Αγρότες: Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
