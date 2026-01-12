Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Ο αριθμός των θυμάτων από τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν αυξάνεται διαρκώς. Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από την έναρξη των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την Ιρανική Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHR).

Η ΜΚΟ, με έδρα τη Σουηδία, αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει αυτούς τους θανάτους. Επισημαίνει ωστόσο ότι μη επαληθευμένες αναφορές μιλούν για πολλές εκατοντάδες νεκρούς, ακόμη και για περισσότερους από 6.000 σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις. Ωστόσο, λόγω της διακοπής του διαδικτύου από τις 8 Ιανουαρίου και των αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση σε πληροφορίες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επαληθευτούν ανεξάρτητα αυτές οι πληροφορίες. Είτε προέρχονται από το IHR είτε από άλλες οργανώσεις.

600 διαμαρτυρίες σε 31 επαρχίες

Νωρίτερα, η ΜΚΟ, με έδρα τις ΗΠΑ, Human Rights Activists News Agency (HRANA), δήλωσε ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τουλάχιστον 572 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων οι 503 διαδηλωτές. Οι νεκροί των δυνάμεων ασφαλείας είναι 69.

This video shows protests on the evening of Friday, January 9, in Fardis, #Karaj. According to reports received, security forces opened fire and used tear gas to suppress the protesters.#IranProtests pic.twitter.com/1twMZSW1hh — HRANA English (@HRANA_English) January 12, 2026



Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν μπει στην τρίτη εβδομάδα τους.

Τα στοιχεία του HRANA έχουν αποδειχθεί ακριβή και αξιόπιστα σε προηγούμενες αναταραχές στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι συλληφθέντες έχουν ξεπεράσει τους 10.600.

Πάνω από 600 διαμαρτυρίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες έχει επιβεβαιώσει το δίκτυο Sky News, διαμαρτυρίες είναι σε εξέλιξη σε 21 επαρχίες του Ιράν. Από την πλευρά του, το HRANA αναφέρει ότι έχουν γίνει σχεδόν 600 διαμαρτυρίες σε κάθε μία από τις 31 επαρχίες της χώρας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στο κέντρο της Τεχεράνης, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιδιαδήλωση. Είχε συγκληθεί από την κυβέρνηση του Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Στην κινητοποίηση, σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Επιδρομές σε σπίτια

Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, που επικαλείται το φιλομεταρρυθμιστικό ακτιβιστικό πρακτορείο IranWire, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας κάνουν επιδρομές σε σπίτια. Στόχος τους είναι να διακόψουν την παροχή ίντερνετ που προσφέρει δορυφορικά το Starlink. Η καταγγελία αναφέρει ότι συλλαμβάνουν όλους όσοι έχουν δορυφορικό εξοπλισμό και κατάσχουν τα μηχανήματα.

Το IranWire έγραψε ότι «τα κιτ Starlink είναι η μόνη πηγή σύνδεσης με το παγκόσμιο διαδίκτυο που η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπόρεσε να διακόψει εντελώς». Ωστόσο, ανέφερε, «τις τελευταίες ημέρες, ερευνητές και ακτιβιστές για την ελευθερία του διαδικτύου ανέφεραν για πρώτη φορά ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είχε διαταράξει το διαδίκτυο του Starlink».

Το Σάββατο, ένας ειδικός που μελετά τις διακοπές στο διαδίκτυο δήλωσε στο CNN ότι οι ιρανικές αρχές θα μπορούσαν να «μπλοκάρουν» τους τερματικούς σταθμούς του Starlink για να απομονώσουν περαιτέρω τη χώρα εν μέσω εκτεταμένων αντικαθεστωτικών διαμαρτυριών.

Πρόβλημα στις προξενικές υπηρεσίες

Στο μεταξύ, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας του Διαδικτύου στο Ιράν έχει διακόψει ορισμένες προξενικές υπηρεσίες στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Μιλώντας στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμίλ Μπαγκάι, είπε:

«Γνωρίζουμε πλήρως ότι, λόγω διακοπής του Διαδικτύου, η παροχή ορισμένων προξενικών υπηρεσιών έχει διακοπεί. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων όρων που μας επιβλήθηκαν, καθώς και αποφάσεων που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας υπό το πρίσμα της κατάστασης ασφαλείας της χώρας».

Είπε επίσης ότι το ζήτημα αυτό θα «επιλυθεί σύντομα».

Κλήσεις για εξηγήσεις

Πολλές κυβερνήσεις χωρών-μελών της ΕΕ όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καταδικάσει την άκρατη βία που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν εναντίον των διαδηλωτών. Επίσης, έχουν δηλώσει τη στήριξή τους στον ιρανικό λαό που διαμαρτύρεται.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν στην Τεχεράνη, κάλεσε για εξηγήσεις πρεσβευτές και επιτετραμμένους της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, για εξηγήσεις. Την πληροφορία έχουν επιβεβαιώσει τα υπουργεία Εξωτερικών της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, οι ιρανικές αρχές εξέφρασαν στους Ευρωπαίου διπλωμάτες τη λύπη τους για την υποστήριξη που εξέφρασαν στους Ιρανούς διαδηλωτές.



Το ιρανικό καθεστώς έχει αποκαλέσει τις ταραχές και τις καταστροφές που αυτές συνεπάγονται έργο «εχθρών του θεού». Η κατηγορία αυτή στο Ιράν επισύρει πολύ αυστηρές ποινές, ακόμη και εκτέλεση. Επίσης, υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις είναι υποκινούμενες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με στόχο να πλήξουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Κυρώσεις από το Ευρωκοινοβούλιο

Στο μεταξύ, ευρωπαϊκοί θεσμοί προχωρούν σε διπλωματικές ενέργειες με σκοπό να πιέσουν το Ιράν και να σταματήσει η βία.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε ότι στο εξής απαγορεύεται η είσοδος Ιρανών διπλωματών και αξιωματούχων στα κτίρια του.

«Καθώς ο θαρραλέος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, αποφάσισα σήμερα να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», έγραψε στο X.

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ανεξάρτητο θεσμό που ασχολείται με θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκλήθηκε συνάντηση των πρέσβεων των κρατών-μέλων.

Deadly crackdown on protests in Iran. Internet blackout. Regional and global stability is at stake. Int’l law and UN Charter principles must prevail.

I’ve convened a meeting with Ambassadors of neighbouring @coe member states to explore steps to defend rights and avert… — Alain Berset (@alain_berset) January 12, 2026



Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, δήλωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στόχος της συνεδρίασης είναι να διερευνηθούν μέτρα για την αποτροπή κλιμάκωσης των εντάσεων.

«Θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, διακοπή του διαδικτύου… Η περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα απειλείται. Το διεθνές δίκαιο και οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να υπερισχύσουν», έγραψε.

ΗΠΑ: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το καθεστώς

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει τις δυνατότητες που έχει για επέμβαση στο Ιράν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, διέψευσε ότι επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος.

«Ούτε η Αμερική ούτε το Ισραήλ κάνουν σχέδια για να εμπλακούν», είπε ο Μάικ Χάκαμπι, στο δίκτυο Sky News.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιταχύνουν την αλλαγή καθεστώτος, απαντά: «Δεν νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν ενεργά προσπαθώντας να επιταχύνουν οτιδήποτε».

Σύμφωνα με τον Μάικ Χάκαμπι, «είναι θέμα σεβασμού και έτσι το έχει διατυπώσει ο Πρόεδρος Τραμπ. Θέλει να αναγνωριστεί ότι η κυβέρνηση του Ιράν δεν πρέπει να δολοφονεί τον ίδιο του τον λαό, δεν πρέπει να τον τραυματίζει και να τον βλάπτει επειδή διαμαρτύρεται».

Και πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί έχουν το «δικαίωμα να διαμαρτύρονται» και το κάνουν επειδή «δεν μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους».