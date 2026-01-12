Ιράν: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ετοιμάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»
«Θα πάρουμε απόφαση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές», ενώ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ιρανών πολιτών.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές» όσον αφορά το Ιράν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες πως βρίσκεται σε εξέλιξη ή επίκειται αιματηρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Cheney Orr, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους του για να συζητήσουν την επιλογή στάσης έναντι του Ιράν
«Εξετάζουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά. Ο στρατός εξετάζει το ζήτημα, και μελετάμε πολύ δυνατές επιλογές. Θα πάρουμε απόφαση», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν πάνω στο αεροσκάφος του.
TRUMP: «Iran is starting to cross it my red line. There seems to be some people killed that aren’t supposed to be killed. We are looking at it very seriously, the military is looking at it and we’re looking at some very strong options.» pic.twitter.com/lpELlRD48S
— Breaking911 (@Breaking911) January 12, 2026
Νωρίτερα, αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους του αύριο Τρίτη για να συζητήσουν την επιλογή στάσης έναντι του Ιράν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Human Rights Activists News Agency, το οποίο επικαλείται το Associated Press, καθώς έχει δώσει ακριβή στοιχεία και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις στο Ιράν, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 538 και οι συλληφθέντες περισσότεροι από 10.600.
Εκατοντάδες νεκροί
Το ίδιο πρακτορείο, που βασίζεται σε δίκτυο υποστηρικτών του στο Ιράν για να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, αναφέρει ότι μεταξύ των νεκρών είναι 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Οι υπόλοιποι 490 είναι διαδηλωτές.
Ωστόσο, διευκρινίζεται, καθώς το Ιράν παραμένει τέταρτη ημέρα χωρίς διαδίκτυο, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί η πραγματική κλίμακα των διαδηλώσεων. Επίσης η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επίσημο αριθμό νεκρών (περισσότερα εδώ).
