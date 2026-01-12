Βίντεο από το Ιράν και το ιατροδικαστικό κέντρο Καχριζάκ, δείχνουν δεκάδες έως εκατοντάδες πτώματα

Σοκαριστικά βίντεο τα οποία φέρονται να δείχνουν πτώματα στο ιατροδικαστικό κέντρο Καχριζάκ νότια της Τεχεράνης, στο Ιράν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Τα εν λόγω βίντεο συνδέονται με διαδηλώσεις στις 8 και 9 Ιανουαρίου. Οι αναφορές από τις οποίες συνοδεύονται είναι πως προέρχονται από επιθέσεις των σωμάτων ασφαλείας και σπανιότερα για θανάτους από πράξεις διαδηλωτών (εργαζόμενοι σε τράπεζες).

Το BBC και το SkyNews αναφέρουν πως έχουν επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των βίντεο. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι πως όντως τα βίντεο προέρχονται από το ιατροδικαστικό κέντρο Καχριζάκ νότια της Τεχεράνης και πως οι καιρικές συνθήκες είναι οι σωστές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να είναι από τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, ο οποίος έγινε τον Ιούνιο.

Οι οικογένειες ακούγονται να θρηνούν και να ψάχνουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το Ιράν διατείνεται πως οι διαδηλώσεις είναι εξ ολοκλήρου υποκινούμενες, κάτι που δεν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο προπαγάνδας, τόσο από την πλευρά της Δύσης όσο και από την πλευρά του Ιράν, τα βίντεο που δεν προέρχονται από χώρους που έχουν ταυτοποιηθεί, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την μέγιστη προσοχή.

@skynews The number of people killed in the protests in #Iran has risen to 466, according to the US-based Human Rights Activists News Agency. Footage shows the inside of a makeshift morgue in Kahrizak, south of #Tehran, where the bodies of dead protesters have been sent. #SkyNews ♬ original sound – Sky News

View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews)

WATCH: January 8 footage from the Kahrizak Forensic Medical Center south of Tehran, Iran, shows dozens of body bags as families search for relatives killed during nationwide protests. pic.twitter.com/qzts3mvQiK — Intel Net (@IntelNet) January 11, 2026

Περισσότερα βίντεο από το Καχριζάκ του Ιράν

H κυβέρνηση του Ιράν ή το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα τη γνησιότητα των παρακάτω βίντεο. Τα βίντεο προέρχονται από την ίδια πηγή που ισχυρίζεται πως έφυγε από την χώρα.

