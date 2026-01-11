Σκληρή κριτική για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» άσκησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί στις ΗΠΑ, συγκρίνοντας την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με αυτές ανδρών των σωμάτων ασφαλείας του Ιράν που έχουν καταγραφεί σε κάμερες.

Ο Αραγκτσί κατακρίνει τις ΗΠΑ που αποκάλεσαν την Γκουν «εγχώρια τρομοκράτη» και τον Τραμπ που αποκάλεσε την δολοφονία ως «αυτοάμυνα». Συμπληρώνοντας με τις προειδοποιήσεις – απειλές του υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, Department of Home Security -DHS.

Αντιπαρέβαλε τα γεγονότα της Μινεάπολης με αυτά του Ιράν όπου διαδηλωτές σκοτώνουν αστυνομικούς, σύμφωνα με βίντεο που έχουν διαρρεύσει τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, όπως το IRIB. Ο Αραγκκτσί αναρωτήθηκε καυστικά αν οι δολοφονίες αστυνομικών αποτελούν «διαμαρτυρία για την ελευθερία» και αν οι ΗΠΑ θα ανέχονταν κάτι τέτοιο.

Just the other day, an innocent young woman in the United States—an American citizen and mother of three—was executed by ICE at point-blank range. The U.S. Administration labeled her a «domestic terrorist» while President Trump called it a matter of self-defense; the Department… https://t.co/WiAu92eDNh pic.twitter.com/8IWzvC8M6l — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 11, 2026

Τι έγραψε στην ανάρτησή του ο Αραγκτσί

«Μόλις προχθές, μια αθώα νεαρή γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες — Αμερικανίδα πολίτης και μητέρα τριών παιδιών — εκτελέστηκε από την ICE εξ επαφής. Η αμερικανική κυβέρνηση την χαρακτήρισε «εγχώρια τρομοκράτη», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως θέμα αυτοάμυνας. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απείλησε τους Αμερικανούς ότι «αν αγγίξετε έστω και με το δάχτυλό σας έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό ή πράκτορα, θα υποστείτε τις πλήρεις συνέπειες του νόμου».

Εδώ στο Ιράν, αστυνομικοί εκτελούνται από πραγματικούς τρομοκράτες υπό την επίβλεψη αυτών που ο κ. Πομπέο έχει αποκαλέσει ανοιχτά πράκτορες της Μοσάντ. Και έχουμε τις αποδείξεις.

Μοιάζει αυτό με «διαμαρτυρία» για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; Ή μήπως είναι ακριβώς το είδος των σκηνών που η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα ανεχόταν ΠΟΤΕ εντός των συνόρων της»;

Στις διαδηλώσεις του Ιράν αναφέρεται πως 109 άτομα των σωμάτων ασφαλείας έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς διαδηλωτές. Οι αριθμοί των εκατέρωθεν απωλειών δεν έχουν διασταυρωθεί ανεξάρτητα.