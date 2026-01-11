newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκληρή κριτική για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» άσκησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί στις ΗΠΑ, συγκρίνοντας την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με αυτές ανδρών των σωμάτων ασφαλείας του Ιράν που έχουν καταγραφεί σε κάμερες.

Ο Αραγκτσί κατακρίνει τις ΗΠΑ που αποκάλεσαν την Γκουν «εγχώρια τρομοκράτη» και τον Τραμπ που αποκάλεσε την δολοφονία ως «αυτοάμυνα». Συμπληρώνοντας με τις προειδοποιήσεις – απειλές του υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, Department of Home Security -DHS.

Αντιπαρέβαλε τα γεγονότα της Μινεάπολης με αυτά του Ιράν όπου διαδηλωτές σκοτώνουν αστυνομικούς, σύμφωνα με βίντεο που έχουν διαρρεύσει τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν, όπως το IRIB. Ο Αραγκκτσί αναρωτήθηκε καυστικά αν οι δολοφονίες αστυνομικών αποτελούν «διαμαρτυρία για την ελευθερία» και αν οι ΗΠΑ θα ανέχονταν κάτι τέτοιο.

Τι έγραψε στην ανάρτησή του ο Αραγκτσί

«Μόλις προχθές, μια αθώα νεαρή γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες — Αμερικανίδα πολίτης και μητέρα τριών παιδιών — εκτελέστηκε από την ICE εξ επαφής. Η αμερικανική κυβέρνηση την χαρακτήρισε «εγχώρια τρομοκράτη», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως θέμα αυτοάμυνας. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απείλησε τους Αμερικανούς ότι «αν αγγίξετε έστω και με το δάχτυλό σας έναν ομοσπονδιακό αξιωματικό ή πράκτορα, θα υποστείτε τις πλήρεις συνέπειες του νόμου».

Εδώ στο Ιράν, αστυνομικοί εκτελούνται από πραγματικούς τρομοκράτες υπό την επίβλεψη αυτών που ο κ. Πομπέο έχει αποκαλέσει ανοιχτά πράκτορες της Μοσάντ. Και έχουμε τις αποδείξεις.

Μοιάζει αυτό με «διαμαρτυρία» για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; Ή μήπως είναι ακριβώς το είδος των σκηνών που η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα ανεχόταν ΠΟΤΕ εντός των συνόρων της»;

Στις διαδηλώσεις του Ιράν αναφέρεται πως 109 άτομα των σωμάτων ασφαλείας έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς διαδηλωτές. Οι αριθμοί των εκατέρωθεν απωλειών δεν έχουν διασταυρωθεί ανεξάρτητα.


ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

Κόσμος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στην Κίνα να μείνει μακριά από την Αμερική

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στην Κίνα να μείνει μακριά από την Αμερική

inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών
«Κανένα έλεος» 11.01.26 Upd: 19:26

Ιράν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών – Απειλές και άγρια καταστολή εναντίον των διαδηλωτών

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και ανδρών των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 500. Ο γενικός εισαγγελέας απείλησε τους διαδηλωτές με ποινές εκτέλεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ’ της μπικίνι» 11.01.26

«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους
Ποδόσφαιρο 11.01.26

ΟΦΗ-ASTERAS AKTOR 4-0: Παραμιλάνε στην Κρήτη με το καρέ του Τιάγκο Νους

Σούπερ σταρ του αγώνα ο Τιάγκο Νους καθώς ο Αργεντινός μεταμορφώθηκε με τον Κόντη στον πάγκο. Ηταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ματς με τον Αστέρα και οδήγησε τον ΟΦΗ σε βαθιά βαθμολογική ανάσα

Σύνταξη
Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;
2000 11.01.26

Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη φυλακή για εγκλήματα που δεν διέπραξαν;

Τα πορτρέτα των ατόμων που συναντάμε στο «The Innocents» της καλλιτέχνιδας Taryn Simon αντιπροσωπεύουν ένα μονάχα δείγμα ανθρώπων που βρέθηκαν στη φυλακή λόγω της σαθρότητας των θεσμών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Άρης – ΑΕΚ

LIVE: Άρης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Νέα πρόσωπα στην 11άδα του Άρη οι Καντεβέρε, Άλβαρο, Γένσεν και Ντούντου για το αποψινό (11/1, 19.30) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Δώνης επιστρέφει στην αποστολή μετά από καιρό.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Από τη Δυτική Μακεδονία για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26 Upd: 20:28

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κοζάνη - Αναδεικνύει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Μετά το μπαράζ παρεμβάσεων για το ενεργειακό ζήτημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθυνθεί, από το Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης, στην κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας.

Σύνταξη
Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Μπάσκετ 11.01.26

Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Ελλάδα 11.01.26

Ζάκυνθος: «Απρόβλεπτος και δυνητικά επικίνδυνος» ο σκύλος που σκότωσε το αγοράκι – Το πόρισμα του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Μετά το πόρισμα των κτηνίατρων του ΔΙΚΕΠΑΖ η αρμόδια επιτροπή του δήμου Ζακύνθου θα αποφασίσει για το ενδεχόμενο της ευθανασίας ή όχι του σκύλου

Σύνταξη
