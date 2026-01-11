Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση
Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι «οι εχθροί του Ιράν» επιδιώκουν να σπείρουν το χάος και την αναταραχή στη χώρα μετά τον πρόσφατο 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ, όπου παρενέβησαν και οι ΗΠΑ.
Η Τεχεράνη κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να λύσει τα οικονομικά προβλήματα του λαού του Ιράν και ότι είναι έτοιμη να ακούσει τους πολίτες.
Ο Πεζέσκιαν κατηγόρησε επίσης «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις για τη δολοφονία αθώων ανθρώπων, την πυρπόληση τζαμιών και τις επιθέσεις σε δημόσια περιουσία.
Πόσα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί στο Ιράν
Την ώρα που η ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι οι νεκροί διαδηλωτές στο Ιράν έχουν φτάσει τους 116, το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις των προηγούμενων ημερών.
Το Al Jazeera γράφει ότι η κρατική τηλεόραση ανέφερε σήμερα Κυριακή ότι 30 μέλη της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν στην επαρχία Ισφαχάν, ενώ ο διοικητής των Ειδικών Μονάδων της Αστυνομίας δήλωσε ότι οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων για την καταστολή των «ταραχών» σε διάφορες πόλεις.
Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε ότι ένας υπάλληλός της σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ένα από τα κτίρια της στην πόλη Γκόργκαν, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκολεστάν.
Βίντεο αποτυπώνουν δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών
Το Iran International έχει μεταδώσει βίντεο από την ανατολική Τεχεράνη όπου δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται να ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών.
Αντίστοιχο βίντεο έχει δημοσιεύσει και το Simay Azadi, το οποίο περιγράφει την περιοχή γύρω από το αστυνομικό τμήμα 126 σαν «ζώνη πολέμου».
