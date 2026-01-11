Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Το Ισραήλ έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, όπου συνεχίζονται για πολλοστή ημέρα οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, επεσήμαναν τρεις ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να επέμβει και έχει προειδοποιήσει τους ιρανούς ηγέτες κατά της χρήσης βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Έτοιμες να «βοηθήσουν» τους διαδηλωτές οι ΗΠΑ – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Χθες Σάββατο ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν» τους ιρανούς διαδηλωτές.

Οι πηγές, που ήταν παρούσες σε διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν διευκρίνισαν τι σημαίνει πρακτικά η κατάσταση υψηλού συναγερμού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εξάλλου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στη συνομιλία.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι δύο άνδρες συνομίλησαν αλλά δεν αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Τουλάχιστον 65 νεκροί

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 2.300 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν συγκλονίσει το Ιράν, σύμφωνα με μια αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 100 πόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, σε ένα κύμα εθνικών αναταραχών που προκλήθηκε από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.