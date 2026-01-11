Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται – Αναφορές για 65 νεκρούς

Τουλάχιστον 65 άτομα έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 2.300 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχουν συγκλονίσει το Ιράν, σύμφωνα με μια αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 100 πόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, σε ένα κύμα εθνικών αναταραχών που προκλήθηκε από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Like this post if you stand with the Iranian people 🙏❤#Iran #IranRevolution2026 pic.twitter.com/wfibfYElZd — ProveX (@_ProveX_) January 9, 2026

Οι διαδηλωτές περιέγραψαν τεράστια πλήθη και αισθήματα ελπίδας, αλλά και βίαιες καταστολές και «σώματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο» σε ένα νοσοκομείο. Ένας γιατρός δήλωσε στο CNN ότι τα νοσοκομεία είναι «εξαιρετικά χαοτικά» και οι ασθενείς φοβούνται να αναγνωριστούν εν μέσω της καταστολής από τις αρχές. Οι πληροφορίες για εκατοντάδες θύματα δεν επιβεβαιώνονται.

🇮🇷 Karaj municipal government building engulfed in flames as anti-government protests intensify in Iran. pic.twitter.com/X1dcnRGGVx — BRICS News (@BRICSinfo) January 10, 2026

Σύμφωνα με μια οργάνωση συνεχίζεται επίσης η διακοπή του διαδικτύου που επιβλήθηκε από τις αρχές, αλλά ένας κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε στο CNN ότι αυτό δεν κατάφερε να καταστείλει τις διαδηλώσεις. Για την ώρα το πρόσωπο που τοποθετείται στο επίκεντρο μιας μεταβατικής κατάστασης από μερίδα των διαδηλωτών είναι ο γιος του έκπτωτου σάχη που μένει μόνιμα στις ΗΠΑ. Για την ώρα δεν έχει την επίσημη στήριξη των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας ανταποκριθούν βίαια στις διαμαρτυρίες, απειλή που επανέλαβε ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον λαό της χώρας. Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για υποκίνηση των διμαρτυριών, ο υπουργός Εξωτερικών και ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ.

Τι εικόνα δίνουν οι φιλοκυβερνητικές πηγές για τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα σε αντίθεση με της Δύσης κάνουν λόγο για επιθέσεις διαδηλωτών στα σώματα ασφαλείας, ορισμένες εκ των οποίων έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Όπως και ένοπλοι διαδηλωτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim (ένα από τα λίγα που δίνει εικόνα σε όλο τον κόσμο καθώς τα Mehr, IRNA και Fars δεν μεταδίδουν τουλάχιστον στο εξωτερικό), που διατηρεί άριστες σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, κατηγόρησε τους διαδηλωτές για συνδέσμους με αυτό που αποκάλεσε «τακφίρι τρομοκράτες» (που κατηγορούν άλλους μουσουλμάνους «αποστάτες» από την πίστη) στη Συρία, λόγω των «ομοιοτήτων» τους.

⚡Iran: Flammable materials were thrown at teenagers present in the mosque 🔹 CCTV cameras of a mosque in Sabzevar show a rioter throwing flammable materials into the entrance of a mosque; while several teenagers were present in the mosque. pic.twitter.com/7qsCbkQrq1 — Middle East Observer (@ME_Observer_) January 10, 2026

Το πρακτορείο αναφέρει ότι υπάρχει ένα «ενιαίο κέντρο διοίκησης» που συντονίζει τις ομάδες και ισχυρίζεται ότι στόχος τους είναι να εφαρμόσουν το «συριακό σενάριο» στο Ιράν. Η πτώση της Συρίας «έσπασε» τον ενιαίο «Άξονα της Αντίστασης», ανάμεσα σε Ιράν, Λίβανο, Συρία, Ιράκ (και την Υεμένη η οποία επικοινωνούσε μόνο μέσω αέρα και θαλάσσης).

Την δεδομένη στιγμή καμία πηγή από τη Δύση ή το Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% αξιόπιστη και τα βίντεο τα οποία φθάνουν πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως «ισχυρισμοί». Επίσης γίνεται τεράστια χρήση φωτογραφιών και βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώ κάποια βίντεο που ανακυκλώνονται αφορούν παλαιότερες ημέρες.