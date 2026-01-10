newspaper
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
«Σήμα» για σκλήρυνση της καταστολής στο Ιράν – Γιατί θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες
Κόσμος 10 Ιανουαρίου 2026 | 20:00

«Σήμα» για σκλήρυνση της καταστολής στο Ιράν – Γιατί θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Με το Ιράν βυθισμένο σε σχεδόν πλήρες ψηφιακό σκοτάδι και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να μπαίνουν στη 14η νύχτα τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Για 14η συνεχόμενη νύχτα, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν. Ωστόσο, από χθες το βράδυ, η εικόνα προς τον έξω κόσμο είναι περιορισμένη, καθώς ελάχιστα βίντεο και φωτογραφίες έχουν καταφέρει να διαρρεύσουν, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο για πάνω από δύο ημέρες.

Η ψηφιακή απομόνωση περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα των πολιτών να επικοινωνούν, αφήνοντας όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό βυθισμένα στην αβεβαιότητα. Παρατηρητές σημειώνουν ότι η σιωπή αυτή δεν είναι ουδέτερη: ιστορικά, τέτοιες στιγμές συνδέονται με κλιμάκωση της καταστολής, ακριβώς επειδή μειώνεται ο δημόσιος και διεθνής έλεγχος.


Παρά το μπλακ άουτ, τα λίγα θραύσματα εικόνας που έχουν φτάσει εκτός συνόρων δείχνουν ότι η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών παραμένει ακέραιη. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν λίγο πριν χαθεί η συνδεσιμότητα, ένα σύνθημα επαναλαμβάνεται: «Δεν φοβόμαστε πλέον. Θα πολεμήσουμε». Η διακοπή της επικοινωνίας, σε συνδυασμό με αναφορές για διακοπές ρεύματος, φαίνεται να εντείνει το αίσθημα επείγοντος αλλά και τους κινδύνους επί τόπου.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Αναλυτές επισημαίνουν ότι μπορεί να καθορίσουν αν οι διαμαρτυρίες θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται ή θα κατασταλούν βίαια, αν οι δυνάμεις ασφαλείας θα δείξουν αυτοσυγκράτηση ή θα κινητοποιηθούν πλήρως και αν η διεθνής προσοχή θα λειτουργήσει ως φρένο ή αν η απουσία της θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Το ζητούμενο, λένε, δεν είναι η πρόβλεψη της τελικής έκβασης, αλλά η αναγνώριση των σημείων καμπής. Και στο Ιράν, οι περίοδοι αναγκαστικής σιωπής έχουν συχνά προηγηθεί απότομων και βίαιων εξελίξεων, όπως σημειώνει το Euronews.

Οι αρχές είναι ενδεχόμενο να εντείνουν την καταστολή

Σύμφωνα με το Reuters, oι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

«Τρομοκρατικές ομάδες επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια

Μάρτυρας στο δυτικό Ιράν, που μίλησε τηλεφωνικά και ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ από το σημείο όπου βρισκόταν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι συνελήφθησαν 100 «ένοπλοι ταραξίες» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι IRGC -ελίτ δύναμη που έχει καταστείλει και προηγούμενα κύματα αναταραχής- κατηγόρησαν «τρομοκράτες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου τις τελευταίες δύο νύχτες. Ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και ότι δημόσια και ιδιωτική περιουσία πυρπολήθηκε.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας είναι «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσαν.

Ο τακτικός στρατός εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, λέγοντας ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

«Υπερπλήρη» τα νοσοκομεία, αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Καθώς οι διαμαρτυρίες στο Ιράν συνεχίζονται και οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, γιατροί σε δύο νοσοκομεία ανέφεραν στο BBC ότι τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη εξαιτίας τραυματισμών.

Γιατρός ανέφερε ότι οφθαλμολογικό νοσοκομείο της Τεχεράνης βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το BBC έλαβε επίσης μήνυμα από γιατρό σε άλλο νοσοκομείο που ανέφερε ότι δεν είχε αρκετούς χειρουργούς για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη εισροή τραυματιών.

Χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλο πρόβλημα» και προειδοποίησε: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς».

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Καστοριά 10.01.26

Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία

Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» – Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ
Κόσμος 10.01.26

«Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα» - Η συγκλονιστική επιστολή της συζύγου της δολοφονημένης από την ICE, Ρενέ Γκουντ

Η δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE συνταράσσει τις ΗΠΑ - Η σύζυγός της σε μία συγκινητική επιστολή ευχαριστεί τον κόσμο που βγαίνει στους δρόμους

Σύνταξη
Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο
Προδότης «σύντροφος»; 10.01.26

Ο στρατηγός που φέρεται να «κοίμισε» τις άμυνες της Βενεζουέλας και να πρόδωσε τον Μαδούρο

Για ένα καθεστώς που κυβερνάει επί 26 χρόνια τη Βενεζουέλα θα είναι μεγάλο πλήγμα εάν επιβεβαιωθεί ότι ο στενότερος στρατηγός του Μαδούρο τον πρόδωσε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν – Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ
Χάος 10.01.26

Φουντώνει το κύμα οργής στο Ιράν - Μαρτυρίες για πάνω από 200 νεκρούς - Προειδοποιήσεις για ώρα μηδέν από Τραμπ και Χαμενεΐ

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν - Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200

Σύνταξη
Άλεξ Καρπ: Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;
Άλεξ Καρπ 10.01.26

Είναι αυτός ο πιο επικίνδυνος CEO της εποχής μας;

Η εταιρεία του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το απόλυτο εργαλείο κρατικής παρακολούθησης, και ο Καρπ έχει πρόσφατα ξεκινήσει ένα επίφοβο πολιτικό και φιλοσοφικό ταξίδι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
«Καλή τύχη» 10.01.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Σύνταξη
Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)
Μπάσκετ 10.01.26

Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)

Ο Άρης Betsson πήρε και το δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Ηρακλή, επικρατώντας μετά το Ιβανώφειο και στο «Nick Galis Hall», αυτη τη φορά με 78-76. Ο Μπράις Τζόουνς με 4Χ4 βολέ στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
Ελλάδα 10.01.26

Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη φονική συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;
Explainer 10.01.26

Τι συμβαίνει στη Μινεσότα;

Η σύγκρουση της κυβέρνησης Τραμπ με τις τοπικές αρχές οδήγησε στη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα από αστυνομικούς της ICE.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
