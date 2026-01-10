«Σήμα» για σκλήρυνση της καταστολής στο Ιράν – Γιατί θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Για 14η συνεχόμενη νύχτα, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν. Ωστόσο, από χθες το βράδυ, η εικόνα προς τον έξω κόσμο είναι περιορισμένη, καθώς ελάχιστα βίντεο και φωτογραφίες έχουν καταφέρει να διαρρεύσουν, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο για πάνω από δύο ημέρες.

Η ψηφιακή απομόνωση περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα των πολιτών να επικοινωνούν, αφήνοντας όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό βυθισμένα στην αβεβαιότητα. Παρατηρητές σημειώνουν ότι η σιωπή αυτή δεν είναι ουδέτερη: ιστορικά, τέτοιες στιγμές συνδέονται με κλιμάκωση της καταστολής, ακριβώς επειδή μειώνεται ο δημόσιος και διεθνής έλεγχος.

<br />

Παρά το μπλακ άουτ, τα λίγα θραύσματα εικόνας που έχουν φτάσει εκτός συνόρων δείχνουν ότι η αποφασιστικότητα των διαδηλωτών παραμένει ακέραιη. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν λίγο πριν χαθεί η συνδεσιμότητα, ένα σύνθημα επαναλαμβάνεται: «Δεν φοβόμαστε πλέον. Θα πολεμήσουμε». Η διακοπή της επικοινωνίας, σε συνδυασμό με αναφορές για διακοπές ρεύματος, φαίνεται να εντείνει το αίσθημα επείγοντος αλλά και τους κινδύνους επί τόπου.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Αναλυτές επισημαίνουν ότι μπορεί να καθορίσουν αν οι διαμαρτυρίες θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται ή θα κατασταλούν βίαια, αν οι δυνάμεις ασφαλείας θα δείξουν αυτοσυγκράτηση ή θα κινητοποιηθούν πλήρως και αν η διεθνής προσοχή θα λειτουργήσει ως φρένο ή αν η απουσία της θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Το ζητούμενο, λένε, δεν είναι η πρόβλεψη της τελικής έκβασης, αλλά η αναγνώριση των σημείων καμπής. Και στο Ιράν, οι περίοδοι αναγκαστικής σιωπής έχουν συχνά προηγηθεί απότομων και βίαιων εξελίξεων, όπως σημειώνει το Euronews.

<br />

Οι αρχές είναι ενδεχόμενο να εντείνουν την καταστολή

Σύμφωνα με το Reuters, oι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

«Τρομοκρατικές ομάδες επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια

Μάρτυρας στο δυτικό Ιράν, που μίλησε τηλεφωνικά και ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ από το σημείο όπου βρισκόταν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι συνελήφθησαν 100 «ένοπλοι ταραξίες» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι IRGC -ελίτ δύναμη που έχει καταστείλει και προηγούμενα κύματα αναταραχής- κατηγόρησαν «τρομοκράτες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου τις τελευταίες δύο νύχτες. Ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και ότι δημόσια και ιδιωτική περιουσία πυρπολήθηκε.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας είναι «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσαν.

Ο τακτικός στρατός εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, λέγοντας ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

«Υπερπλήρη» τα νοσοκομεία, αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Καθώς οι διαμαρτυρίες στο Ιράν συνεχίζονται και οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, γιατροί σε δύο νοσοκομεία ανέφεραν στο BBC ότι τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη εξαιτίας τραυματισμών.

Γιατρός ανέφερε ότι οφθαλμολογικό νοσοκομείο της Τεχεράνης βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το BBC έλαβε επίσης μήνυμα από γιατρό σε άλλο νοσοκομείο που ανέφερε ότι δεν είχε αρκετούς χειρουργούς για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη εισροή τραυματιών.

Χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλο πρόβλημα» και προειδοποίησε: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς».