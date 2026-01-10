Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας – όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Ο στρατός του Ιράν ορκίστηκε σήμερα να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και τη δημόσια περιουσία.

Παράλληλα, σε μία ανακοίνωση παρότρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, εμποδίζοντας αυτό που χαρακτήρισε “συνωμοσίες του εχθρού”, ενώ το κύμα διαδηλώσεων συνεχίζεται.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανάλογες διαμαρτυρίες σε άλλα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

The #Iranian people are burning down the institutions of the Islamic Republic and mosques in Iran. We not only want the overthrow of the Islamic Republic, but even the overthrow of Islam in #Iran.@FoxNews @CNN pic.twitter.com/EAROZe7gxt — Arash Hampay (@ahampay) January 9, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού στο περιοδικό TIME με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 200.

Ο γιατρός από το Ιράν που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του μιλώντας για τις διαδηλώσεις επισήμανε ότι τα θύματα έχουν σκοτωθεί από πυρά και πρόκειται κυρίως για άτομα νεαρής ηλικίας,

Μιλώντας στο περιοδικό TIME, ο ίδιος γιατρός δήλωσε ότι μόνο σε έξι νοσοκομεία της Τεχεράνης καταγράφηκαν 217 θάνατοι διαδηλωτών μετά τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις της Πέμπτης (8/1), «οι περισσότεροι από πραγματικά πυρά». Τόνισε, ωστόσο, ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερος, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από άλλες πόλεις της χώρας

Τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν, ενώ ξεπερνούν τις 2.500 οι συυληφθέντες, από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ασύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Report: Iran Protest Death Toll at 62 The U.S.-based Human Rights Activists News Agency reports that the death toll in Iran’s protests has risen to 62. This comes as Iran’s navy holds drills with the Chinese Communist Party.@NTDNews has the details. pic.twitter.com/PBL52Fx1bV — Jason Perry (@JasonPerryNTD) January 10, 2026

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

Tραμπ: Θα τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάνε», δήλωσε ο Nτόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Ιράν και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ δεν σημαίνει «επί τόπου στρατιωτική παρουσία».

Μου φαίνεται ότι ο λαός καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις ενώ κανείς δεν θα το πίστευε πριν από λίγες εβδομάδες», δήλωσε.

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν μέσω απειλών, υποκίνησης και σκόπιμης ενθάρρυνσης της αστάθειας και της βίας», σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στο Ιράν χωρίς καθυστέρηση.

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».