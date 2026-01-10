Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

«Παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού», χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις δηλώσεις Αραγτσί

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε χθες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν ένα αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα του, και απέρριψε την πιθανότητα άμεσης ξένης στρατιωτικής επέμβασης μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για καταστολή των διαδηλωτών.

«Παρεμβαίνουν άμεσα»

«Αυτό έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαμαρτυρίες στο Ιράν», είπε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε διχαστικές και βίαιες», τόνισε, προσθέτοντας ότι «όσον αφορά την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να συμβεί αυτό, επειδή οι προηγούμενες προσπάθειές τους ήταν ολοκληρωτικές αποτυχίες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, προειδοποίησε την Τεχεράνη πως είναι «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», πρόσθεσε (περισσότερα εδώ).