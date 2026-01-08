«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η ομάδα χάκερ Handala δημοσίευσε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media, ισχυριζόμενη ότι αποκάλυψε την ταυτότητα ενός πράκτορα που συντονίζει τις επιχειρήσεις της Μοσάντ στο Ιράν, και απείλησε να δημοσιεύσει περαιτέρω ευαίσθητες πληροφορίες την Πέμπτη.

Η Handala, που στο παρελθόν ήταν υπεύθυνη για τη διαρροή πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω της παραβίασης των προσωπικών τηλεφώνων ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε νωρίτερα να διαρρεύσει πληροφορίες που ενδέχεται να σχετίζονται με τη Μοσάντ, δηλώνοντας ότι στις 6:30 μ.μ. ώρα (ώρα των Κατεχόμενων Εδαφών του Ισραήλ) την Πέμπτη, «η Μοσάντ θα αντιμετωπίσει ένα σοκ που δεν περίμενε ποτέ».

Ο πράκτορας της Μοσάντ στο Ιράν

Στη συνέχεια, οι χάκερ δημοσίευσαν πολλά βίντεο, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι τραβήχτηκαν έξω από το σπίτι ενός πράκτορα της Μοσάντ, τον οποίο κατηγόρησαν ότι διαδραμάτισε «σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη διεύθυνση δικτύων πίσω από τις αναταραχές στο Ιράν».

H Handala κατηγόρησε επίσης τον πράκτορα ότι καθιέρωσε «συντονισμό και συνοχή μεταξύ των κύριων ηγετών» των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος, καθώς και ότι παρείχε «την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για τη διατήρηση και την επέκταση των αντιιρανικών δραστηριοτήτων».

Ο Handala ονόμασε τις αναρτήσεις «Επεισόδιο Ένα» και απείλησε να δημοσιεύσει περισσότερα μέρη κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης.

«Απόψε στις 6:30 μ.μ. (ώρα των Κατεχόμενων Εδαφών), η Μοσάντ θα αντιμετωπίσει ένα σοκ που δεν περίμενε.

Ενώ οι αξιωματικοί της ήταν απασχολημένοι με την οργάνωση αναταραχών σε άλλες χώρες, δεν πρόσεξαν ότι τους παρακολουθούσαν ακριβώς στην δική τους πίσω αυλή. Μερικές φορές, όταν είσαι τόσο επικεντρωμένος στο να αποσταθεροποιείς τους άλλους, γίνεσαι τυφλός στις σκιές που σε ακολουθούν στο σπίτι σου.

Το παιχνίδι αλλάζει, ας δούμε ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο».

Προηγούμενες επιθέσεις της Handala

Μετά τις παραβιάσεις των τηλεφώνων του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ και του πρώην επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού Τζαχί Μπράβερμαν, η Handala συνέχισε να στοχεύει ισραηλινούς δημόσιους παράγοντες.

Το Σάββατο, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι είχε παραβιάσει το τηλέφωνο της πρώην υπουργού Εσωτερικών Αγιλέτ Σακέντ, δημοσιεύοντας αυτό που περιέγραψε ως ιδιωτικές φωτογραφίες και βίντεο από τη συσκευή της.

Αργότερα την ίδια μέρα, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι είχε παραβιάσει επίσης τον λογαριασμό WhatsApp της Σακέντ και είχε πρόσβαση σε όλο το ιστορικό των μηνυμάτων της.

«Αυτή θα είναι μια εκστρατεία που θα διαρκέσει μήνες», προειδοποίησε η ομάδα.

Σε άλλη ανάρτηση, οι χάκερ δήλωσαν:

«Ενώ η ομάδα χάκερ Handala έχει τη δυνατότητα να διαταράξει κάθε πτυχή της ζωής στην κοινωνία σας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η πραγματική μας πρόθεση δεν είναι η καταστροφή, αλλά να ρίξουμε φως στο σκοτάδι και την εξαπάτηση που διαιωνίζουν οι ηγέτες αυτής της σέκτας».

Ένα μήνυμα που συνόδευε το υλικό ανέφερε:

«Τα μυστικά της βασίλισσας: το μυστήριο πίσω από την Σακέντ θα αποκαλυφθεί. Για άλλη μια φορά, ο κυβερνοχώρος θα γίνει μάρτυρας της πραγματικής μας δύναμης! Αυτή τη φορά, ο στόχος μας δεν ήταν άλλος από την Αγιαλέτ Σακέντ, την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που θεωρείται η υπερασπίστρια της ασφάλειας του σιωνιστικού καθεστώτος».

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης προσωπικά μηνύματα που, όπως ισχυρίστηκε, ανήκαν στην Σακέντ, μαζί με μια λίστα επαφών που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλάμβανε αριθμούς τηλεφώνου δημάρχων και άλλων υψηλόβαθμων ισραηλινών προσωπικοτήτων.

Ποιοι είναι οι Handala

Από το 2022, η Handala, μια αποκεντρωμένη ομάδα χάκερ που υποστηρίζει την Παλαιστίνη, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο ορατούς και αναστατωτικούς παράγοντες στον κυβερνοχώρο. Πήρε το όνομά της από το εμβληματικό σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης που δημιούργησε ο πολιτικός γελοιογράφος Naji al-Ali.

Η Handala αντιπροσωπεύει μια διαφορετική γενιά ιδεολογικά κινητοποιημένων παραγόντων στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα νέο πεδίο που συνδυάζει τον χάκερ ακτιβισμό, τον πόλεμο πληροφοριών και τις ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Οι εκστρατείες της, που περιλαμβάνουν παραβιάσεις ιστοσελίδων, επιθέσεις διακοπής υπηρεσίας (DDoS) και διαρροές δεδομένων, λειτουργούν ως ψηφιακές πράξεις διαμαρτυρίας με σκοπό την ενίσχυση της παλαιστινιακής υπόθεσης και την αντίδραση στην αντιληπτή ισραηλινή και δυτική επιθετικότητα.

Σε αντίθεση με τις APT (Εξελιγμένη επίμονη απειλή), που είναι γνωστές για τη μυστικότητα και την επιμονή τους, οι επιχειρήσεις της Handala έχουν ως στόχο την προβολή και τον συμβολισμό.

Κάθε παραβιασμένος ιστότοπος ή διαρρεύσαν σύνολο δεδομένων λειτουργεί περισσότερο ως μήνυμα παρά ως μυστική επιχείρηση.

Αυτή η αλλαγή καταδεικνύει την επίμονη αντίληψη ότι ο «χακτιβισμός» είναι λιγότερο εξελιγμένος, ενώ στην πραγματικότητα έχει ωριμάσει σε μια πιο σημαντική μορφή ασύμμετρου πολέμου επιρροής.

Ταυτότητα και κίνητρα

Η Handala δεν είναι μια οργάνωση με έναν μοναδικό, εθνικό στόχο ή κεντρικές δραστηριότητες, αλλά ένα δικτυωμένο κίνημα ατόμων και υποομάδων

. Η ομάδα αποτελείται κυρίως από αραβόφωνους χάκερ από όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και από τη διασπορά, και ενδέχεται να περιλαμβάνει συντονισμό και/ή έμπνευση από κυβερνοδραστές που συνδέονται με το Ιράν.

Αναλυτές έχουν παρατηρήσει αλληλεπικαλύψεις στο χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων, των απειλών και των στοιχείων της προπαγανδιστικής αφήγησης μεταξύ της Handala, της Anonymous Sudan και της Cyber Av3ngers, κάτι που τουλάχιστον ενισχύει τις ιδεολογικές συνδέσεις και, το πολύ, υποδηλώνει συνεργασία και συντονισμό.

Τα κίνητρα του Handala είναι ιδεολογικά:

Υποστηρίζουν την Παλαιστινιακή Αντίσταση, η οποία περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων, ενώ ταυτόχρονα τιμωρούν το κράτος και τις εταιρείες του Ισραήλ. Αντίποινα εναντίον των δημόσιων, ιδιωτικών, ημι-ιδιωτικών και κυβερνητικών θεσμών των δυτικών χωρών που υποστηρίζουν το Ισραήλ. Ψυχολογικός πόλεμος που μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, να προκαλέσει φόβο και να ενισχύσει τις περιφερειακές αφηγήσεις της αντίστασης, όπως ενημερώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα περιστατικά.

Η οργάνωση χρησιμοποιεί την εικόνα του ξυπόλητου αγοριού στο έργο τέχνης του al-Ali, που συμβολίζει την ανυπακοή και την επιμονή απέναντι στις αντιξοότητες, ως μέρος της οπτικής αναπαράστασης και του μηνύματός της που συνοδεύει τις κυβερνοεπιχειρήσεις της.