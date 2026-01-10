«Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας διακοπή του ίντερνετ σε όλη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Carlos Barria, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε»

«Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα»

Οι Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς καταδίκασαν απερίφραστα χθες τη δολοφονία, όπως ανέφεραν, διαδηλωτών και τη βία που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν, σε κοινή δήλωση με την οποία καλούν τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Μας ανησυχούν βαθύτατα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για βία που διαπράττουν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία διαδηλωτών», έγραψαν, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας (περισσότερα εδώ).