Χαμενεΐ: Ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα – «Τρομοκρατικές ενέργειες» οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε «τρομοκρατικές ενέργειες» τις διαδηλώσεις στην ασιατική χώρα.

Οι ιρανικές αρχές αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για 12η ημέρα εξαιτίας της αύξησης του κόστους ζωής και της κατάρρευσης του νομίσματος.

Στην ομιλία του, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Χαμενεΐ είπε ότι «υπάρχουν μερικοί ταραξίες» που θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας δημόσια περιουσία, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Iran’s Khamenei: Our nation does not tolerate mercenarism for foreigners. Whoever you may be, once you become a mercenary for a foreigner, once you work for a foreigner, the nation considers you rejected. As for that fellow (Trump) who sits there with arrogance and pride,… pic.twitter.com/rAddknBwOH — Clash Report (@clashreport) January 9, 2026

Αυξάνονται οι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν – Σκληρή καταστολή

Το Human Rights Activist News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές – πέντε από τους οποίους ήταν παιδιά – και οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε τον θάνατο και την ταυτότητα 22 ανθρώπων, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο έξι μελών του προσωπικού ασφαλείας.