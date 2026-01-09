newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 10:54
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Χαμενεΐ: Ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα – «Τρομοκρατικές ενέργειες» οι διαδηλώσεις στο Ιράν
Κόσμος 09 Ιανουαρίου 2026 | 12:02

Χαμενεΐ: Ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα – «Τρομοκρατικές ενέργειες» οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ καταφέρθηκε εναντίον των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει στην ασιατική χώρα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε «τρομοκρατικές ενέργειες» τις διαδηλώσεις στην ασιατική χώρα.

Οι ιρανικές αρχές αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για 12η ημέρα εξαιτίας της αύξησης του κόστους ζωής και της κατάρρευσης του νομίσματος.

Στην ομιλία του, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Χαμενεΐ είπε ότι «υπάρχουν μερικοί ταραξίες» που θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας δημόσια περιουσία, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ πρέπει να επικεντρωθεί στη δική του χώρα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Αυξάνονται οι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν – Σκληρή καταστολή

Οι ιρανικές αρχές αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Το Human Rights Activist News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές – πέντε από τους οποίους ήταν παιδιά – και οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, αναφέρει ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε τον θάνατο και την ταυτότητα 22 ανθρώπων, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο έξι μελών του προσωπικού ασφαλείας.

Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Κόσμος 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα social media ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καθώς όπως υποστήριξε η κυβέρνηση της χώρας «απελευθέρωσε πολιτικούς κρατούμενους»

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν προκλητικός προς τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος... τσίμπησε, ο Τσάμπι Αλόνσο μπήκε στη μέση για να υποστηρίξει τον παίκτη του και κάπως έτσι παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση στο Ατλέτικο - Ρεάλ.

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών
MAGA 09.01.26

Τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου στο Smithsonian – Ή πλήρης συμμόρφωση ή κίνδυνος περικοπών

Με τελεσίγραφο προς το Ίδρυμα Smithsonian, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τη σύγκρουση για τον τρόπο αφήγησης της αμερικανικής ιστορίας, απειλώντας με περικοπές αν δεν παραδοθούν εσωτερικά έγγραφα

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές
Πολιτική 09.01.26

Δένδιας: Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ του ’80 γιατί πλησιάζουν εκλογές

Ο Δένδιας απάντησε στην κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εφαρμόζει νόμους του ΠΑΣΟΚ.

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Γιατί δεν προχωράει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η αποχή του Σίμου Μήτογλου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου επτά μήνες αποτέλεσαν τελικά ανασταλτικό παράγοντα για τη Σαμπντόρια, η οποία δεν κινείται εν τέλει για την απόκτησή του από την ΑΕΚ

Λυμπερόπουλος: «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» που οδηγούν σε νέες απεργίες τα ταξί
ΣΑΤΑ 09.01.26

«Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί

«Το συνδικάτο των ταξί είχε προειδοποιήσει για την απαξίωση της δημόσιας μεταφοράς προς όφελος μεγάλων εταιρικών σχημάτων και επενδυτών και τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα», λέει ο Λυμπερόπουλος

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Μέγαρο Μαξίμου: Τι επιδιώκει από τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

Τα «μαστίγια» και τα «καρότα» του Μαξίμου. Στην κυβέρνηση μιλούν για διάλογο, αλλά επιμένουν να αποκλείουν περαιτέρω δημοσιονομικά μέτρα. Ποια θέματα αφήνουν ανοιχτά ως παράθυρο εκτόνωσης της κρίσης, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών.

IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

