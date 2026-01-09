Οι νύχτες βίας συνεχίζονται στο Ιράν με τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται αμείωτες και κλιμακούμενες με εμπρησμούς κυβερνητικών κτιρίων και επιθέσεις σε μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Πυροβολισμοί έχουν καταγραφεί κυρίως από την πλευρά των σωμάτων ασφαλείας, όμως υπάρχουν και καταγεγραμμένοι διαδηλωτές με όπλα. Το ίντερνετ έχει πέσει από νωρίς και στη συνέχεια ακολούθησαν οι τηλεπικοινωνίες, σε μια προσπάθεια να αποσυντονιστούν οι διαδηλωτές.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Στις διαδηλώσεις φαίνονται και άτομα που κρατούν τις σημαίες του Ιράν προ της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, σημάδι πως υπάρχουν φιλομοναρχικοί διαδηλωτές οι οποίοι επηρεάζονται από τις παραινέσεις του Ρεζά Παχλεβί, γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν.

Ο υποστηριζόμενος από το Ισραήλ Παχλεβί δήλωσε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της Τετάρτης ήταν «πρωτοφανής». Κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη το βράδυ και υποστήριξε ότι το καθεστώς είναι «βαθιά τρομοκρατημένο».

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ανέφερε ότι δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από ένοπλους στην νοτιοδυτική πόλη Λορντεγκάν. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, με τον ήχο πυροβολισμών στο παρασκήνιο.

A protester in the western city of Khorramabad raises the pre-1979 sun and lion flag of Iran in Razi Square tonight on 12th day of protests in Iran. Location: https://t.co/e2cSJISzFx@GeoConfirmed pic.twitter.com/p4Jrhwhzwm — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 8, 2026

Βίντεο από το Ιράν

Κατά πάσα πιθανότητα το Ιράν περιόρισε την πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε να μην υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαδηλωτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κυριότερες πηγές ενημέρωσης από το απόγευμα να είναι τα κοινωνικά δίκτυα και να υπάρχει μια συσκότιση στην ασφάλεια της πληροφορίας.

Διαδηλωτές στην Τεχεράνη καίνε ένα πανό προς τιμήν του Κασέμ Σουλεϊμανί (σ.σ. Του διοικητή που έδιωξε τον ISIS από το Ιράκ και τη Συρία και δολοφονήθηκε με χτύπημα drone από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020) και διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC.

Άνδρας της πολιτοφυλακής Μπασίτζ πέφτει θύμα ξυλοδαρμού μέχρι λιποθυμίας και είναι άγνωστη η μοίρα του.

Το σώμα Μπασίτζ δρα υπό τον έλεγχο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ήταν αυτό που είχε μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ρόλο «αστυνομίας ηθών» (σ.σ. Τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2024 όταν ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, αποθάρρυνε την Μπασίτζ να ελέγχει γυναίκες) και συμμετοχή σε διάλυση φοιτητικών κινητοποιήσεων. Το παρελθόν και πιθανώς το παρόν του σώματος Μπασίτζ τους καθιστά ιδιαίτερα μισητούς στους νέους.

Το πλαίσιο της εξέγερσης ως αναγκαία επεξήγηση

Είναι δεδομένο πως ΗΠΑ, Ισραήλ και ο Ρεζά Παχλεβί που υποστηρίζεται και από τους δύο δυναμιτίζουν το κλίμα εναντίον του Ιράν. Όμως το Ιράν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την οικονομία με την πρόσφατη υποτίμηση του νομίσματος, σε μια -ίσως ιστορική- οικονομική κρίση που έχει φέρει τους πολίτες σε εξαθλίωση.

Ένα μέρος των μαχητικών διαδηλώσεων εντοπίζεται σε περιοχές με έντονο μειονοτικό στοιχείο, καθώς το Ιράν εμπεριέχει πολλές εθνότητες και θρησκείες στο έδαφός του. Χωρίς όμως να θεωρούνται υποχρεωτικά υποκινούμενοι από τρίτες δυνάμεις. Υπάρχει δεδομένη αντίδραση προς την ανώτατη αρχή του Ιράν για την οικονομική κατάσταση και ταυτόχρονα έχθρα βασιζόμενη σε πολιτικούς λόγους.

Οι πολύχρονες αμερικανικές κυρώσεις έχουν «γονατίσει» το Ιράν, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξαθλίωση του Ιρανικού λαού, κάτι που αντανακλά στις συγκρούσεις που παρατηρούμε. Η κυβέρνηση του Ιράν έχει δίκιο να κάνει λόγο για «βιαιότητα των διαδηλώσεων», όμως έχει άδικο να τις θεωρεί υποχρεωτικά υποκινούμενες.

Τι γνωρίζουμε από τις πηγές που πρόκεινται στην Ιρανική κυβέρνηση

Στο Λορεστάν (Νουραμπάντ και Αζνά), μονάδες πληροφοριών συνέλαβαν έναν βασικό υποκινητή που εμφανιζόταν σε βίντεο να οδηγεί ομάδες να βανδαλίζουν περιουσίες πολιτών και να καταστρέφουν ιδιωτικά οχήματα. Οι αρχές εξάρθρωσαν επίσης ένα οργανωμένο δίκτυο στρατολόγησης —που στοχεύει κυρίως νεαρά κορίτσια— και έκλεισαν διάφορα κανάλια Telegram που συνδέονταν με τρομοκρατικές ομάδες. Οι άνω πληροφορίες προέρχονται από κυβερνητικές πηγές.

Στο Μποϊνόρντ, η αστυνομία συνέλαβε ένα όχημα με μη τοπικές πινακίδες που περιείχε μια κρυψώνα με μολότοφ, προορισμένα για χρήση σε ταραχές. Στο Μασχάντ, ένας «τρομοκράτης» προσπάθησε να χτυπήσει μια ομάδα δυνάμεων ασφαλείας με ένα όχημα. Ο επιτιθέμενος εξουδετερώθηκε πριν προκαλέσει μαζικές απώλειες. Οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα.

Στο Κερμάνσαχ από όπου κατάγεται ο Χαμεϊνί επτά ένοπλοι από αυτονομιστικές ομάδες εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων. Δύο μέλη του του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – IRGC — οι Μοχάμεντ Σειντάεϊ και Μόχσεν Τζαμάλι της 29ης Μεραρχίας Hazrat Nabi Akram σκοτώθηκαν σε μάχη με τους αυτονομιστές.

Η πλειοψηφία της περιοχής είναι κουρδικής καταγωγής, με δεδομένη εναντίωση στην ισλαμική επανάσταση. Κούρδοι κρατούμενοι έχουν εκκινήσει απεργίες πείνας στις φυλακές. Από το Κερμανσάχ προέρχεται το βίντεο με τα οδοφράγματα, όπου ομάδες κατέβασαν τους επιβάτες και τα χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα, αλλά και το ακριβώς από πάνω βίντεο.

Demonstrators chanted «Long Live the Shah (King)» in the city of Khomein, the hometown of Rouhollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic which toppled Iran’s monarchy in 1979. pic.twitter.com/bOHjO9Asu0 — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Το χάος έχει εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν

Στην ίδια πόλη ακούστηκαν συνθήματα, όπως το «Να ζήσει ο Σάχης», το οποίο αναφέρονταν στον Ρεζά Παχλεβί, περισσότερο ίσως για πικάρισμα μιας και πρόκειται για την γενέτειρα του Χαμενεΐ παρά εξαιτίας της δημοφιλίας του γιού του Σάχη. Τα συνθήματα ακούστηκαν και στην πόλη Μασχάντ.

Από την πόλη Καράτζ που φιλοδυτικά μέσα την αναφέρουν να έχει πέσει στα χέρια των διαδηλωτών, ακούγονται πυροβολισμοί.

Φωτιές και στην πόλη Μασχάντ.

🚨 Breaking Islamic centers set on fire in the city of Farrukhshahr, Iran pic.twitter.com/oNfPTqdCFP — Shakib Saifi (@Sk3Shakib) January 8, 2026

Ισλαμικά κέντρα πυρπολήθηκαν στην πόλη Φαρουκσάχρ του Ιράν. H πληροφορία έχει επιβεβαιωθεί από περισσότερες πηγές και βίντεο.

Οι μεγαλύτερες ένοπλες συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα στο δυτικό Ιράν, όπου τουλάχιστον δώδεκα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, καθώς οι χερσαίες μονάδες του IRGC έχουν αντικαταστήσει την περιφερειακή αστυνομία, το σώμα Μπασίτζ και την αστυνόμευση της πόλης για να καταστείλουν τους εμπρησμούς.

Στις φλόγες στρατιωτικά οχήματα στο Βορειοδυτικό Ιράν και συγκεκριμένα την πόλη Αρνταμπίλ.