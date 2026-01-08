Πλήθος διαδηλωτών κατέκλυσε σήμερα μια μεγάλη οδική αρτηρία της βορειοδυτικής Τεχεράνης, κατά τη δωδέκατη ημέρα ενός κινήματος διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης της εξουσίας στο Ιράν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γνησιότητα των οποίων επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις εικόνες αυτές διακρίνονται πολλοί διαδηλωτές πεζοί και άλλοι που κορνάρουν μέσα από αυτοκίνητα να έχουν καταλάβει ένα μέρος της λεωφόρου Αγιατολάχ Κασανί.

Περσικά τηλεοπτικά δίκτυα, που η έδρα τους είναι εκτός του Ιράν, και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσαν επίσης εικόνες από μεγάλες διαδηλώσεις σε άλλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, στον βορρά, και η ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά.

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς

Εν τω μεταξύ, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα και να εμβολίζει μια ομάδα αστυνομικών που διακόπτουν την κυκλοφορία.

Another video from the same car-ramming incident in Mashhad. Geoconfirmed by @andynovy pic.twitter.com/aGIMox7zZp — Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, απευθύνοντας έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».