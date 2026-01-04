newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΑνάλυσηΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
«Θάνατος στον δικτάτορα», «Να φύγουν οι μουλάδες», «Ο Θεός να ευλογεί τον Σάχη», «Ούτε Γάζα, ούτε Λίβανος, ας θυσιαστώ για το Ιράν».

Αυτό που άρχισε την περασμένη Κυριακή ως διαμαρτυρία των εμπόρων στο παζάρι της Τεχεράνης για την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος, του ριάλ, έχει πια εξελιχθεί σε εξαπλούμενο αντικαθεστωτικό κίνημα στο Ιράν, με τις διαδηλώσεις να επεκτείνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, παρά την καταστολή.

Υπό τον κλοιό των δυτικών κυρώσεων, αλλά και της χρόνιας κακοδιαχείρισης, το υψηλό κόστος ζωής έγινε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στο φόντο πλήθους δομικών παθογενειών, που πλέον ωθούν το θεοκρατικό καθεστώς -ήδη αποδυναμωμένο και τον περσινό 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ και την στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ- σε μια οιονεί συστημική υπερφόρτωση.

Η ταχεία εξάπλωση των διαδηλώσεων, ακόμη και σε προπύργια του καθεστώτος, η σύγκλιση διάφορων κοινωνικών ομάδων, η ευθεία αμφισβήτηση του κληρικού κατεστημένου και η αμήχανη αντίδραση του ιρανικού καθεστώτος -που ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, έχοντας ταυτόχρονα πολλά μέτωπα ανοιχτά εντός και εκτός συνόρων- καθιστούν αυτό τον νέο γύρο διαδηλώσεων διαφορετικό από αυτούς των προηγούμενων ετών.

Σε αυτό το φόντο, το 2026 προδιαγράφεται ως έτος πολλαπλών προκλήσεων για την ηγεσία της Τεχεράνης.

Η αυξανόμενη φτώχεια και οι κραυγαλέες ανισότητες, η πολιτική αβεβαιότητα και οι ανεπίλυτες περιφερειακές εντάσεις ωθούν το Ιράν σε ένα έτος υψηλού κινδύνου.

Η δυσαρέσκεια στη χώρα συσσωρεύεται, τροφοδοτούμενη από την έλλειψη ευκαιριών, τις οικονομικές δυσκολίες, την πολιτική καταστολή και πλέον και την κλιματική κρίση, που -ένεκα και της κακής διαχείρισης- απειλεί με ανυδρία την ίδια την ιρανική πρωτεύουσα.

Πλέον, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικο-διπλωματικές πιέσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, με τη σύγκλιση χρόνιων κρίσεων σε μια «τέλεια καταιγίδα».

Μένει να φανεί εάν αυτή θα οδηγήσει σε σημείο καμπής -μεταρρύθμισης ή κατάρρευσης- το θεοκρατικό καθεστώς, που τον Φεβρουάριο συμπληρώνει 47 χρόνια στην εξουσία.

YouTube thumbnail

Δομική κρίση

Η ταχύτητα με την οποία οι αρχικά διάσπαρτες διαμαρτυρίες έχουν μετατραπεί σε πανεθνική κινητοποίηση υποδηλώνει μια αποφασιστική ρήξη στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς της χώρας.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αναφέρονται σε τουλάχιστον 36 πόλεις και αγροτικές περιοχές, ακόμη και στο Κομ, την ιερή πόλη του σιιτικού Ισλάμ και ιδεολογική «καρδιά» του θεοκρατικού καθεστώτος.

Σε μια πρωτοφανή πράξη συμβολικής απονομιμοποίησης στο μετεπαναστατικό Ιράν, διαδηλωτές στην βορειοδυτική πόλη Αρνταμπίλ ανέτρεψαν άγαλμα του εκλιπόντα σκληροπυρηνικού πρώην προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, που μέχρι το θάνατό του σε αεροπορικό δυστύχημα τον Μάιο του 2024 θεωρούνταν ο επικρατέστερος διάδοχος του γηραιού Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η ταυτόχρονη μαζική ανυπακοή των εμπόρων του παζαριού στην Τεχεράνη -ενός οικονομικού θεσμού στη χώρα- με τις διαμαρτυρίες της υπό εξάλειψη μεσαίας τάξης και τις αναταραχές στην ιρανική επαρχία σηματοδοτούν την κατάρρευση των παραδοσιακών πυλώνων στήριξης του καθεστώτος.

Οι δε παράλληλες φοιτητικές εξεγέρσεις, σε μια χώρα όπου έως και το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών, σκιαγραφούν την κατάρρευση του ιδεολογικού μονοπωλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας μεταξύ των νέων, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν υπό το θεοκρατικό καθεστώς.

Στα μάτια όλων, η ωμή καταστολή αποτελεί ένδειξη όχι θεσμικής ισχύος, αλλά αδυναμίας.

Η κλιμάκωση της βίας θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω κατακερματισμό και ριζοσπαστικοποίηση, αποδυναμώνοντας το καθεστώς εκ των έσω.

Με ορατά τα ρήγματα στον τρόπο αντιμετώπισης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και του στρατιωτικού -ελεγχόμενου από τον Αγιατολάχ- στρατιωτικού κατεστημένου, οι εφεξής επιλογές του υπό αυξανόμενη αμφισβήτηση καθεστώτος της Τεχεράνης θα είναι κρίσιμες για την σταθερότητά του, πέραν των απειλών επέμβασης για αποτροπή μιας αιματοχυσίας που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

YouTube thumbnail

Έκρηξη κοινωνικών ανισοτήτων

Το Ιράν βρίσκεται υπό στενό κλοιό κυρώσεων, που επανέφερε τον Σεπτέμβριο ο ΟΗΕ, με πρωτοβουλία της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την άρνηση του καθεστώτος να συνεργαστεί στο πυρηνικό ζήτημα.

Προστίθενται στις κυρώσεις των ΗΠΑ που επανήλθαν σε ισχύ από το 2018, μετά την αποχώρηση της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (JCPOA).

Παράλληλα, διαρθρωτικά προβλήματα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς επέτειναν τη δεινή οικονομική θέση του πετρελαιοπαραγωγού Ιράν, που αναζητεί διέξοδο συσφίγγοντας έτι περαιτέρω τους δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα.

Η ραγδαία υποτίμηση του ριάλ ευνόησε τους εξαγωγείς -κυρίως κρατικές επιχειρήσεις και την εγχώρια οικονομική ελίτ- εις βάρος των πολλών, χωρίς αποτελεσματικά δίχτυα ασφαλείας.

Για τον μέσο Ιρανό, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερα εισοδήματα, εξάλειψη της αγοραστικής δύναμης και οικονομική απελπισία, που έγινε κινητήριος δύναμη για πολιτική διαμαρτυρία.

Τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 52% σε ετήσια βάση, ωθώντας στην πλήρη φτωχοποίηση μεγάλο μέρος του πληθυσμού των περίπου 85 εκατομμυρίων, ενώ μια μειοψηφία ισχυρών κοντά στο καθεστώς κερδοσκοπεί στην παράλληλη οικονομία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Εκτός από αυτόν τον υπερπληθωρισμό, υπάρχουν και άλλες παράλληλες κρίσεις.

Υπάρχουν διακοπές ρεύματος καθημερινά, ακόμη και υπό χαμηλές θερμοκρασίες.

Απουσία ξένων επενδύσεων, έχουν «παγώσει» κρίσιμα έργα υποδομής, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης και των  μεταφορών, επιδεινώνοντας την ήδη ασθενή οικονομική παραγωγή στη χώρα, ενόσω η ξηρασία εντείνει τον φαύλο κύκλο.

Στον νέο προϋπολογισμό, εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προκρίνει την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, στοχεύοντας έτσι στην κάλυψη σχεδόν του 70% των δημοσίων εσόδων, εν μέσω βαθιάς ύφεσης.

Το αποτέλεσμα είναι η οικονομική κρίση να υπονομεύει τη σταθερότητα, να εντείνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και μια κρίση νομιμοποίησης του καθεστώτος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μεμονωμένα περιστατικά αρκούν για να πυροδοτήσουν γενικευμένη αντίδραση, όπως συμβαίνει σήμερα, ως χωνευτήρι κρίσεων.

YouTube thumbnail

Υπαρξιακή απειλή του καθεστώτος

Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά, εγείροντας ερωτηματικά για τη συνοχή του καθεστώτος, εν μέσω αντιφατικών τακτικών και μηνυμάτων.

Η καταστολή, που προκρίνουν οι πανίσχυροι Φρουροί της Επανάστασης -με κινητοποίηση της παραστρατιωτικής μονάδας Μπατσίτζ, τη χρήση πραγματικών πυρών κατά διαδηλωτών, συλλήψεις και μάταιη πια προσπάθεια ελέγχου της πληροφορίας- έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την έκκληση του συντηρητικού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν να ακουστούν τα «νόμιμα αιτήματα» των εξεγερμένων.

« Από ισλαμική άποψη […], αν δεν λύσουμε το πρόβλημα των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, παραδεχόμενος λάθη διακυβέρνησης και προειδοποιώντας κατά του πολιτικού διχασμού στη χώρα.

Διόρισε νέο διοικητή στην Κεντρική Τράπεζα.

Έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να ξεκινήσει διάλογο με εκπροσώπους συνδικάτων και εμπόρων, ενόσω κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «ξένη συνωμοσία».

Η ανακοίνωση εν τω μεταξύ για κατάργηση των επιδοτήσεων για εισαγωγείς, που προηγουμένως επωφελούνταν από μια κρατικά υποστηριζόμενη συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του δολαρίου, κινδυνεύει να ανοίξει μέτωπο με την εγχώρια και βαθιά διεφθαρμένη οικονομική ελίτ, ενόσω η επιρροή του Ιρανού προέδρου στις δυνάμεις ασφαλείας είναι περιορισμένη.

Οι νέες εξαγγελίες του εκλαμβάνονται, δε, από μέρος του πληθυσμού ως «προπέτασμα καπνού» απέναντι στο αίτημα για δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο οικονομικές, αλλά ακόμη και στα ανώτερα κλιμάκια εξουσίας, με επαναπροσδιορισμό των σχέσεων κράτους-κοινωνίας.

Προσώρας, ενώ οι πιέσεις εντείνονται από το εξωτερικό (βλ. ΗΠΑ και Ισραήλ), το αποδυναμωμένο ιρανικό καθεστώς δείχνει να εξαγοράζει χρόνο στο εσωτερικό, απουσία μιας ηγετικής φυσιογνωμίας του αντικαθεστωτικού κινήματος.

Με βασικό συνδετικό κρίκο την λαϊκή δυσαρέσκεια, στερείται συγκεκριμένων προτάσεων και ιδεολογικής συνοχής, ως κράμα μεταρρυθμιστών, υποστηρικτών του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους και νοσταλγών της μοναρχίας του Σάχη.

Πόλεμος εξουσίας

Η κριτική που άσκησε πρόσφατα στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και στους Φρουρούς της Επανάστασης ο μετριοπαθής πρώην πρόεδρος (2013-2021) Χασάν Ρουχανί, «αρχιτέκτονας» της πυρηνικής συμφωνίας JCPOA του 2015, δεν περνούν απαρατήρητες.

Γίνονται στο φόντο ενός εν εξελίξει παρασκηνιακού πολέμου εξουσίας για τη διαδοχή του 86χρονου Χαμενεΐ, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1989, ως ο ακρογωνιαίος λίθος του θεοκρατικού καθεστώτος.

Μέχρι και σήμερα υπάρχει δεν επίσημος διάδοχος.

Τα ονόματα που κυκλοφορούν -συμπεριλαμβανομένου του φιλοδυτικού Ρουχανί- δεν φαίνεται να έχουν τη θεσμική επιρροή και τη συναίνεση που απαιτεί η θέση.

Δεν είναι μόνο θέμα προσώπου, αλλά μοντέλου εξουσίας, εν μέσω εξωτερικών απειλών και εσωτερικών πιέσεων για μετασχηματισμό, ενώ τα περιθώρια δείχνουν να στενεύουν.

Η κατεύθυνση παραμένει αβέβαιη, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης κινούν όλο και περισσότερο τα «νήματα» στη χώρα, που παραμένει σε μια επικίνδυνη «γκρίζα ζώνη», ενόσω η νέα εξέγερση -η μεγαλύτερη από το 2022- αμφισβητεί πλέον και την προβολή περιφερειακής ισχύος, με συνθήματα κατά του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», ως πηγή εξάντλησης των εθνικών πόρων.

World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Δύο μέτρα και σταθμά 04.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Σφοδρή κριτική απόί το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι ο Μητσοτάκης εναρμονίζεται με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Με αναφορά στην Κύπρο, μιλά για ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό χώρας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
«Πολιτική σκοπιμότητα» 03.01.26

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τη δήλωση του πρωθυπουργού, σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής»

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

