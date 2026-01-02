Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»

Οι αναρτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να σώσουν τους διαδηλωτές προκάλεσαν την αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων. Προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή», παρεμβαίνοντας στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να παρέμβει στο Ιράν εάν η κυβέρνησή του σκοτώσει διαδηλωτές. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει διαδηλωτές, οι ΗΠΑ θα «έρθουν να τους σώσουν». Και πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε», χωρίς να εξηγεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

“If Iran shots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter!” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/ctNbfJD9jv — The White House (@WhiteHouse) January 2, 2026

Έξι μέρες διαμαρτυριών

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν βρίσκονται στην έκτη ημέρα τους. Είναι οι μεγαλύτερες από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί, ενώ κρατούνταν από την αστυνομία, προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Οι τελευταίες κινητοποιήσεις προκλήθηκαν από την άνευ προηγουμένου πτώση της αξίας του εθνικού νομίσματος ριάλ, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και τεράστια προβλήματα λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Κυριακή και βίντεο έχουν δείξει δυνάμεις ασφαλείας να φέρουν κυνηγετικά όπλα με τον ήχο πυροβολισμών στο βάθος.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, αλλά έχουν εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι οικονομικές συνθήκες αποτελούν το κεντρικό παράπονο. Ωστόσο, οι διαδηλωτές φώναξαν επίσης αντικυβερνητικά συνθήματα και κατήγγειλαν διαφθορά και κακοδιαχείριση από την κυβέρνηση.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν την Παρασκευή, με πορείες για την ταφή αρκετών διαδηλωτών που σκοτώθηκαν.

«Επικίνδυνη» δήλωση

Απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τη δήλωσή του «απερίσκεπτη και επικίνδυνη». Είπε επίσης ότι ο ιρανικός στρατός είναι σε ετοιμότητα.

Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, αλλά ότι οι επιθέσεις σε δημόσια περιουσία δεν θα γίνουν ανεκτές. Και θύμισε στον Ντόναλντ Τραμπ την ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε αμερικανικές πολιτείες, με το επιχείρημα της εγκληματικότητας.

«Δεδομένης της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς από τον πρόεδρο Τραμπ εντός των συνόρων των ΗΠΑ, αυτός από όλους τους ανθρώπους θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι εγκληματικές επιθέσεις σε δημόσια περιουσία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», είπε.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είπε ότι η εθνική ασφάλεια του Ιράν είναι «κόκκινη γραμμή, όχι υλικό για τυχοδιωκτικά tweets».

Ο Αλί Σαμχανί, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Χ ότι «οποιαδήποτε παρέμβαση απειλήσει την ασφάλεια του Ιράν με προσχήματα θα αποκοπεί με μια απάντηση που θα προκαλέσει λύπη».

Επίσης, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έχουν εμπλοκή στις διαδηλώσεις. Η Τεχεράνη έχει συχνά κατηγορήσει «ξένες δυνάμεις» ότι υποκινούν διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ο Λαριτζανί, με ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Ο Τραμπ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ σε αυτό το εσωτερικό ζήτημα θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και στην καταστροφή των αμερικανικών συμφερόντων. Ο αμερικανικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι αυτός που ξεκίνησε αυτή την περιπέτεια και θα πρέπει να δώσει προσοχή στην ασφάλεια των στρατιωτών του».

Εκατέρωθεν απειλές

Οι απειλές από την Τεχεράνη έρχονται λίγες μέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χτυπήσουν το Ιράν εάν διαπιστωθεί ότι ανασυγκροτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, το Ιράν έχει απειλήσει να στοχοποιήσει Αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή στο παρελθόν. Τον Ιούνιο, αφότου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν επιτέθηκε στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ.