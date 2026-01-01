Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Σε σοβαρά επεισόδια έχουν εξελιχθεί οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν τη περασμένη Κυριακή, με αφορμή την ακρίβεια στο Ιράν. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων και άγνωστος αριθμός τραυματιών.

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι πολίτες, που πλήττονται από τον πληθωρισμό και τις διεθνείς κυρώσεις, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διόρισε νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας. Επίσης, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις των καταστηματαρχών και των φοιτητών για το κόστος ζωής και την κατακόρυφη πτώση του νομίσματος, κήρυξαν την 1η Ιανουαρίου αργία.

Πτώση του ριάλ

Νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν διορίστηκε ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Αμπντολνασέρ Χεματί. Ο διορισμός του κρίθηκε αναγκαίος, καθώς το εθνικό νόμισμα της χώρας, ριάλ, έχει καταγράψει ιστορική πτώση έναντι του δολαρίου, ενώ ο πληθωρισμό έχει αυξηθεί πάνω από 40%. Οι πολίτες, έχοντας υποστεί τεράστιες απώλειες στο βιοτικό τους επίπεδο ασκούν πίεση στην κυβέρνηση του Ιράν να αναλάβει δράση.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Χεματί έχει «την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης». Είπε επίσης πως θα δώσει προτεραιότητα στον «περιορισμό του πληθωρισμού, τον έλεγχο της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τη διαχείριση των ανισορροπιών των τραπεζών».

Η Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους πολίτες, έκανε μια έκκληση για διάλογο. Προσέγγιση περισσότερο συμβιβαστική προσέγγιση σε σύγκριση με εκείνες που επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια άλλων κινητοποιήσεων. Παρ’ όλα αυτά, ακτιβιστές καταγγέλλουν πως η αστυνομία έχει κατακλύσει τους δρόμους και επικρατεί κλίμα τρομοκρατίας.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζεράνι δήλωσε σήμερα πως οι αρχές θα διεξάγουν απευθείας διάλογο με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Επίσης, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει «τα νόμιμα δικαιώματα» των διαδηλωτών.

Πολιτικά συνθήματα και τρεις νεκροί

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, όταν οι καταστηματάρχες στην επιχειρηματική περιοχή του κέντρου της Τεχεράνης έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά προβλήματα. Τα καταστήματα στο ιστορικό Μεγάλο Παζάρι ακολούθησαν. Και την Τρίτη, φοιτητές σε πολλά πανεπιστήμια στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις, φωνάζοντας πολιτικά συνθήματα κατά του καθεστώτος.

Ταυτόχρονα, αντισυγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν από υποστηρικτές του καθεστώτος του Ιράν.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά (δεν είναι αργία στο Ιράν) συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας σημειώθηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, «διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης». Μεταξύ αυτών, «το κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο» στο Λορντεγκάν. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και, σύμφωνα με το Fars, υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των σημερινών κινητοποιήσεων

Το Λορντεγκάν, πόλη 40.000 κατοίκων, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Πολιτοφύλακας;

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν το βράδυ της Τετάρτης. Είναι ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων με επίκεντρο τον υψηλό πληθωρισμό και την ακρίβεια. Σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ, επρόκειτο για μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, που αναπτύσσεται για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, η πληροφορία δεν έχει επαληθευθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Σήμερα, Πέμπτη, κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στο Μαρβντάστ, στην επαρχία Φαρς, στο νότιο τμήμα, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος HRANA και η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων Hengaw έκανε γνωστό πως διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζιστάν και Χαμεντάν.

Αύρες νερού και αστυνομοκρατία

Σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσουν ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις. Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε άλλες πόλεις.

Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είπε πως δυνάμεις ασφαλείας στη νότια επαρχία Φαρς χρησιμοποίησαν αληθινές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών.

Η Μπασίτζ είναι μια εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη, πιστή στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είπε σε μια ανακοίνωση πως 13 μέλη της πολιτοφυλακής τραυματίστηκαν.

Πολλοί Ιρανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβητούν τον απολογισμό των αρχών για το περιστατικό και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, το οποίο το Ρόιτερς δεν μπορεί να επαληθεύσει προς το παρόν, φαίνεται να δείχνει διαδηλωτές να προσπαθούν να μεταφέρουν έναν τραυματία σε ένα ασθενοφόρο.