Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 15:15

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής της τάξης σημειώθηκαν σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars, την πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων με επίκεντρο την ακρίβεια σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο», στο Λορντεγκάν, γράφει το Fars, προσθέτοντας πως η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών.

Το Λορντεγκάν είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων με επίκεντρο τον υψηλό πληθωρισμό και την ακρίβεια, στις μαζικότερες κινητοποιήσεις μετά τις διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν τη χώρα πριν από τρία χρόνια.

Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν σήμερα πως ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, που αναπτύσσεται για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις, κατονομάζοντάς τον ως τον 21χρονο Αμιρχοσάμ Χονταγιάρι Φαρντ, αν και το Reuters δεν έχει επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Το περιστατικό στο Κουντάστ, στην επαρχία Λορεστάν του δυτικού Ιράν, σηματοδοτεί μια κλιμάκωση στις διαδηλώσεις που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα από τότε που καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους την περασμένη Κυριακή διαμαρτυρόμενοι για τον πληθωρισμό.

Σήμερα, κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στο Μαρβντάστ, στην επαρχία Φαρς, στο νότιο τμήμα, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος HRANA και η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων Hengaw έκανε γνωστό πως διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζιστάν και Χαμεντάν.

Η αναταραχή καταγράφεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράν, καθώς οι δυτικές κυρώσεις πλήττουν μια οικονομία με πληθωρισμό 40% και αφού ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου στοχοθέτησαν τις πυρηνικές υποδομές της χώρας και τη στρατιωτική ηγεσία.

Η Τεχεράνη απαντά με προσφορά για διάλογο, μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση σε σύγκριση με εκείνες που επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια άλλων κινητοποιήσεων, αν και ακτιβιστές καταγγέλλουν πως η αστυνομία έχει κατακλύσει τους δρόμους.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζεράνι δήλωσε σήμερα πως οι αρχές θα διεξάγουν έναν απευθείας διάλογο με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το ειδησεογραφικό πρακτορείο HRANA ανέφερε χθες το βράδυ πως ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε πόλεις, με συλλήψεις, πυροβολισμούς και συγκρούσεις σε ορισμένες περιοχές. Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως φοιτητές προσήχθησαν κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσουν ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις. Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε άλλες πόλεις. Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είπε πως δυνάμεις ασφαλείας στη νότια επαρχία Φαρς πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών.

Η Μπασίτζ είναι μια εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη, πιστή στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είπε σε μια ανακοίνωση πως 13 μέλη της πολιτοφυλακής τραυματίστηκαν.

Πολλοί Ιρανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβητούν τον απολογισμό των αρχών για το περιστατικό και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, το οποίο το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει προς το παρόν, φαίνεται να δείχνει διαδηλωτές να προσπαθούν να μεταφέρουν έναν τραυματία σε ένα ασθενοφόρο.

Έμποροι, καταστηματάρχες και φοιτητές σε διαφορετικά πανεπιστήμια του Ιράν διαδηλώνουν εδώ και ημέρες. Η κυβέρνηση έκλεισε μεγάλο τμήμα της χώρας χθες κηρύσσοντας αργία εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταστείλει διαμαρτυρίες για θέματα που κυμαίνονται από τις υψηλές τιμές, την ανομβρία, τα δικαιώματα των γυναικών και τις πολιτικές ελευθερίες, συχνά επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας και προχωρώντας σε συλλήψεις.

Εντούτοις, σε μια ασυνήθιστη απάντηση στο τελευταίο κύμα διαμαρτυρίας, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει «τα νόμιμα δικαιώματα» των διαδηλωτών.

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

