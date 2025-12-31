newspaper
31.12.2025 | 19:28
Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά (βίντεο)
Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 20:00

Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος - Οι φοιτητές παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις - Πώς επιδιώκουν να «παρέμβουν» Ισραήλ, ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος, ενώ, σύμφωνα με κρατικά μέσα, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στα νότια της ασιατικής χώρας.

Οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε πολλές πόλεις πέραν της Τεχεράνης

Αναλυτικότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν κάνουν λόγο για «ταραχοποιούς» που επιχείρησαν να εισβάλουν σε ένα τοπικό κυβερνητικό κτίριο στη Φάσα, στη νότια επαρχία Φαρς.

«Η επίθεσή τους απέτυχε χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ.

«Η ηγέτιδα των ταραξιών, μια 28χρονη γυναίκα, συνελήφθη», σημείωσαν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, σημειώνει ότι τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιστατικού, ενώ τέσσερις «επιτιθέμενοι» συνελήφθησαν.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, από τότε που οι καταστηματάρχες της Τεχεράνης βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή, καθώς το ριάλ έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδεινώνοντας τις οικονομικές δυσκολίες εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.

Από τότε, οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες πόλεις.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Και οι φοιτητές στις διαδηλώσεις – Οι απειλές του γενικού εισαγγελέα του Ιράν

Την Τρίτη, φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ διαμαρτυρίες ξέσπασαν και σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στις πόλεις Ισφαχάν, Γιαζντ και Ζαντζάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA.

Ενώ η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δημιουργεί έναν «μηχανισμό διαλόγου» με τους ηγέτες των διαδηλώσεων για να ακούσει τα αιτήματά τους, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν απείλησε με «αποφασιστική αντίδραση» εάν οι διαδηλώσεις που προκλήθηκαν από την υποτίμηση του νομίσματος και τις δεινές οικονομικές συνθήκες αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ δήλωσε ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες είναι νόμιμες, αλλά προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ανασφάλεια θα προκαλέσουν σκληρή αντίδραση.

«Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες για τα μέσα διαβίωσης είναι μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας και είναι κατανοητές», δήλωσε ο ίδιος.

«Οποιαδήποτε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαμαρτυριών σε μέσο ανασφάλειας, καταστροφής δημόσιας περιουσίας ή εφαρμογής σεναρίων που έχουν σχεδιαστεί στο εξωτερικό θα αντιμετωπιστεί αναπόφευκτα με νομική, αναλογική και αποφασιστική αντίδραση», πρόσθεσε.

Για την υποτίμηση του ριάλ και τον πληθωρισμό

Το ριάλ έχει υποστεί ραγδαία πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους επιβάλλουν κυρώσεις και ασκούν διπλωματική πίεση, και η ισοτιμία του ήταν περίπου 1,42 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ όταν ξέσπασαν οι διαμαρτυρίες την Κυριακή, σε σύγκριση με 820.000 ριάλ πριν από ένα χρόνο.

Η οικονομία της χώρας, που έχει πληγεί δυτικές κυρώσεις εδώ και δεκαετίες, βρίσκεται υπό περαιτέρω πίεση από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν τις διεθνείς κυρώσεις που είχαν αρθεί πριν από 10 χρόνια, οι οποίες σχετίζονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο πληθωρισμός ανέρχεται σε περίπου 50%, ενώ η υποτίμηση του νομίσματος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισαγωγών, ασκώντας περαιτέρω πίεση στο κόστος διαβίωσης.

Αντιφατικά μηνύματα από τις κρατικές αρχές

Σύμφωνα με τον Τοχίντ Ασάντι που μεταδίδει για το Al Jazeera από την Τεχεράνη, η κυβέρνηση έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με τις ανησυχίες των διαδηλωτών.

Όπως είπε ο ανταποκριτής του AJ, ο Πεζέσκιαν εξέφρασε τη συμπάθειά του για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί, ενώ η κυβέρνηση είχε ήδη λάβει μέτρα για την αντικατάσταση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι κρατικές αρχές φοβούνται την «πιθανότητα κλιμάκωσης» από τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το AJ, οι Ιρανοί πολίτες από τη μία φοβούνται μια νέα σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί «ένα τεράστιο βάρος στους ώμους των απλών πολιτών», από την άλλη, η «πρώτη τους προτεραιότητα», είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, «ιδιαίτερα σε σχέση με την αύξηση των τιμών που παρατηρούν».

Στο ναδίρ η εμπιστοσύνη για την κυβέρνηση

Ο Τρίτα Πάρσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Quincy για την Υπεύθυνη Πολιτική, δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός δεν έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε πριν από περίπου μια εβδομάδα ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτά τα προβλήματα», είπε στο Al Jazeera.

YouTube thumbnail

«Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δηλώσεις της ίδιας της κυβέρνησης», σημείωσε.

Ο ίδιος είπε ότι το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν οι διαμαρτυρίες θα αποκτήσουν δυναμική και θα εξελιχθούν σε μια ευρύτερη εκδήλωση της δημόσιας οργής για θέματα πέραν των οικονομικών προβλημάτων της χώρας.

«Οι διαμαρτυρίες μπορεί μερικές φορές να ξεκινούν με βάση οικονομικά παράπονα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, αλλά γρήγορα οδηγούν σε άλλες απαιτήσεις», είπε.

Το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων μετά από αυτές για τη Μαχσά Αμινί

Στο Ιράν έγιναν για τελευταία φορά πανεθνικές διαμαρτυρίες το 2022 και το 2023, με χιλιάδες ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους σε όλη τη χώρα μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό αστυνομική κράτηση, η οποία είχε κατηγορηθεί για μη συμμόρφωση με τους αυστηρούς ισλαμικούς νόμους σχετικά με τις μαντίλες.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 20.000 συνελήφθησαν και αρκετοί εκτελέστηκαν επειδή συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Πώς επιχειρούν να «παρέμβουν» Ισραήλ και ΗΠΑ

Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν ήδη επιχειρήσει να «παρέμβουν» στις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν, κάτι που συμβαίνει δύο ημέρες μετά τις νέες απειλές που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Τεχεράνης κατά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

Η ισραηλινή Μοσάντ προσκάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και τους διαβεβαίωσε για την παρουσία της μαζί τους «επί τόπου».

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», έγραψε στο Χ η Μοσάντ και, μάλιστα, στα φαρσί.

«Όχι μόνο από μακριά ή με λόγια. Είμαστε επίσης μαζί σας επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που μεταδόθηκε στα εβραϊκά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο Μάικ Γουόλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, έκανε αντίστοιχη ανάρτηση στο Χ, γράφοντας, ανάμεσα σε άλλα, «ο λαός του Ιράν θέλει ελευθερία. Έχει υποφέρει στα χέρια του Αγιατολάδων για πολύ καιρό».

Αυτές οι τοποθετήσεις θεωρείται δεδομένο ότι θα αξιοποιηθούν από τις ιρανικές αρχές για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Ουκρανία: Ποιος ελέγχει τι στο τέλος του 2025 – Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία
Δείτε χάρτη 31.12.25

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία στο τέλος του 2025 - Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Τα κύρια εμπόδια για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν - Ποια νέα μπορεί να προκύψουν, τι έχουν δηλώσει Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 19:27

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει μερικές... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές
Τέταρτη θητεία; 31.12.25

Βραζιλία: Ο ερασιτεχνισμός της Δεξιάς μπορεί να δώσει τη νίκη στην Αριστερά και τον Λούλα στις εκλογές

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, είναι το φαβορί για τις εκλογές τον Οκτώβριο. Η στήριξη Τραμπ στον Μπολσονάρο, τα λάθη της Δεξιάς και η στάση του Λούλα, ανοίγουν δρόμο για επανεκλογή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s
Ασημένια Οικονομία 31.12.25

Είναι οι εξηντάρηδες οι νέοι σαραντάρηδες; Τα 7 «υπερατού» όσων μεγάλωσαν στα ‘60s και ‘70s

Όσοι μεγάλωσαν τις δεκαετίες του '60 και '70, δηλαδή πάνω κάτω οι σημερινοί εξηντάρηδες, έχουν ψυχικές δυνάμεις που στους νεότερους σπανίζουν, υποστηρίζει αναλυτής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκράντι – ΟΗΕ: Ανησυχία για την «αυξανόμενη εχθρότητα» κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες
Κόσμος 31.12.25

Ανησυχία ΟΗΕ για την «αυξανόμενη εχθρότητα» των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες

Στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ως επικεφαλής της UNHCR, ο Γκράντι έκανε λόγο για «κούρσα προς τον πάτο», καθώς πολλές κυβερνήσεις σκληραίνουν τη νομοθεσία του απέναντι στους πρόσφυγες

Σύνταξη
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο

Σε ΜΜΕ της Ιταλίας υπάρχει σενάριο για τη Ρόμα και τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε σχέση με πιθανό μεταγραφικό ενδιαφέρον-επιστροφή του Αιγύπτιου σταρ στη Ρώμη, παρά το γεγονός ότι ανήκει στη Λίβερπουλ

Βάιος Μπαλάφας
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε – Πότε θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι
Μπάσκετ 31.12.25

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα, καθώς ενημέρωσε κι επίσημα τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει. Πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα

Σύνταξη
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31.12.25

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιος ελέγχει τι στο τέλος του 2025 – Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία
Δείτε χάρτη 31.12.25

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία στο τέλος του 2025 - Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Τα κύρια εμπόδια για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν - Ποια νέα μπορεί να προκύψουν, τι έχουν δηλώσει Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών
ΣΥΡΙΖΑ 31.12.25

Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών

«Να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»

Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, το μέλλον του Γιάννη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική

Σύνταξη
Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά
Κίνημα Δημοκρατίας 31.12.25

Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο Στέφανος Κασσελάκης ευχήθηκε για το 2026 «εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη»

Σύνταξη
Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»

Σε συνέντευξή του στο Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ρόλο και την επιρροή του Βασίλη Σπανούλη στην οικογένειά του και στην Εθνική ομάδα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο ίδιος στο μέλλον καριέρα προπονητή ή μάνατζερ. Ο θαυμασμός για τον Βασίλη Σπανούλη Απαντώντας […]

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ 31.12.25

Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και η Ελλάδα καλείται να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Σύνταξη
