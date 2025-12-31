Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος, ενώ, σύμφωνα με κρατικά μέσα, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στα νότια της ασιατικής χώρας.

Οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε πολλές πόλεις πέραν της Τεχεράνης

Αναλυτικότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν κάνουν λόγο για «ταραχοποιούς» που επιχείρησαν να εισβάλουν σε ένα τοπικό κυβερνητικό κτίριο στη Φάσα, στη νότια επαρχία Φαρς.

«Η επίθεσή τους απέτυχε χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ.

«Η ηγέτιδα των ταραξιών, μια 28χρονη γυναίκα, συνελήφθη», σημείωσαν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🚨 Day 4 of protests in Iran | December 31, 2025 People in Fasa have joined the nationwide uprising. Large protests are underway outside the governor’s office and city hall, with clashes reported and allegations of live fire toward protesters. pic.twitter.com/IQ4rM6ZwPj — Daughters of Persia (@fightforpersia) December 31, 2025

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, σημειώνει ότι τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιστατικού, ενώ τέσσερις «επιτιθέμενοι» συνελήφθησαν.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, από τότε που οι καταστηματάρχες της Τεχεράνης βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή, καθώς το ριάλ έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδεινώνοντας τις οικονομικές δυσκολίες εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.

Από τότε, οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες πόλεις.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Protests erupted across Iran after the rial hit a record low against the US dollar. Demonstrations spread in Tehran and other cities over rising prices and economic hardship, despite government-pledged talks and relief. pic.twitter.com/53ytw2lxm8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 31, 2025

Και οι φοιτητές στις διαδηλώσεις – Οι απειλές του γενικού εισαγγελέα του Ιράν

Την Τρίτη, φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ διαμαρτυρίες ξέσπασαν και σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα στις πόλεις Ισφαχάν, Γιαζντ και Ζαντζάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA.

Ενώ η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δημιουργεί έναν «μηχανισμό διαλόγου» με τους ηγέτες των διαδηλώσεων για να ακούσει τα αιτήματά τους, ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν απείλησε με «αποφασιστική αντίδραση» εάν οι διαδηλώσεις που προκλήθηκαν από την υποτίμηση του νομίσματος και τις δεινές οικονομικές συνθήκες αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ δήλωσε ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες είναι νόμιμες, αλλά προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ανασφάλεια θα προκαλέσουν σκληρή αντίδραση.

«Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες για τα μέσα διαβίωσης είναι μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας και είναι κατανοητές», δήλωσε ο ίδιος.

«Οποιαδήποτε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαμαρτυριών σε μέσο ανασφάλειας, καταστροφής δημόσιας περιουσίας ή εφαρμογής σεναρίων που έχουν σχεδιαστεί στο εξωτερικό θα αντιμετωπιστεί αναπόφευκτα με νομική, αναλογική και αποφασιστική αντίδραση», πρόσθεσε.

Για την υποτίμηση του ριάλ και τον πληθωρισμό

Το ριάλ έχει υποστεί ραγδαία πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους επιβάλλουν κυρώσεις και ασκούν διπλωματική πίεση, και η ισοτιμία του ήταν περίπου 1,42 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο ΗΠΑ όταν ξέσπασαν οι διαμαρτυρίες την Κυριακή, σε σύγκριση με 820.000 ριάλ πριν από ένα χρόνο.

Η οικονομία της χώρας, που έχει πληγεί δυτικές κυρώσεις εδώ και δεκαετίες, βρίσκεται υπό περαιτέρω πίεση από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν τις διεθνείς κυρώσεις που είχαν αρθεί πριν από 10 χρόνια, οι οποίες σχετίζονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο πληθωρισμός ανέρχεται σε περίπου 50%, ενώ η υποτίμηση του νομίσματος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισαγωγών, ασκώντας περαιτέρω πίεση στο κόστος διαβίωσης.

Αντιφατικά μηνύματα από τις κρατικές αρχές

Σύμφωνα με τον Τοχίντ Ασάντι που μεταδίδει για το Al Jazeera από την Τεχεράνη, η κυβέρνηση έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με τις ανησυχίες των διαδηλωτών.

Όπως είπε ο ανταποκριτής του AJ, ο Πεζέσκιαν εξέφρασε τη συμπάθειά του για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί, ενώ η κυβέρνηση είχε ήδη λάβει μέτρα για την αντικατάσταση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι κρατικές αρχές φοβούνται την «πιθανότητα κλιμάκωσης» από τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το AJ, οι Ιρανοί πολίτες από τη μία φοβούνται μια νέα σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί «ένα τεράστιο βάρος στους ώμους των απλών πολιτών», από την άλλη, η «πρώτη τους προτεραιότητα», είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, «ιδιαίτερα σε σχέση με την αύξηση των τιμών που παρατηρούν».

Στο ναδίρ η εμπιστοσύνη για την κυβέρνηση

Ο Τρίτα Πάρσι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Quincy για την Υπεύθυνη Πολιτική, δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός δεν έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε πριν από περίπου μια εβδομάδα ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτά τα προβλήματα», είπε στο Al Jazeera.

«Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δηλώσεις της ίδιας της κυβέρνησης», σημείωσε.

Ο ίδιος είπε ότι το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν οι διαμαρτυρίες θα αποκτήσουν δυναμική και θα εξελιχθούν σε μια ευρύτερη εκδήλωση της δημόσιας οργής για θέματα πέραν των οικονομικών προβλημάτων της χώρας.

«Οι διαμαρτυρίες μπορεί μερικές φορές να ξεκινούν με βάση οικονομικά παράπονα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, αλλά γρήγορα οδηγούν σε άλλες απαιτήσεις», είπε.

Το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων μετά από αυτές για τη Μαχσά Αμινί

Στο Ιράν έγιναν για τελευταία φορά πανεθνικές διαμαρτυρίες το 2022 και το 2023, με χιλιάδες ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους σε όλη τη χώρα μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό αστυνομική κράτηση, η οποία είχε κατηγορηθεί για μη συμμόρφωση με τους αυστηρούς ισλαμικούς νόμους σχετικά με τις μαντίλες.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 20.000 συνελήφθησαν και αρκετοί εκτελέστηκαν επειδή συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Πώς επιχειρούν να «παρέμβουν» Ισραήλ και ΗΠΑ

Ισραήλ και ΗΠΑ έχουν ήδη επιχειρήσει να «παρέμβουν» στις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν, κάτι που συμβαίνει δύο ημέρες μετά τις νέες απειλές που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Τεχεράνης κατά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα.

Η ισραηλινή Μοσάντ προσκάλεσε τους Ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και τους διαβεβαίωσε για την παρουσία της μαζί τους «επί τόπου».

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα. Είμαστε μαζί μας», έγραψε στο Χ η Μοσάντ και, μάλιστα, στα φαρσί.

«Όχι μόνο από μακριά ή με λόγια. Είμαστε επίσης μαζί σας επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που μεταδόθηκε στα εβραϊκά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#Israel’s Mossad spy agency issues a direct call urging Iranians to press on with protests, saying it is supporting them “on the ground” as demonstrations spread in capital Tehran and other Iranian cities.https://t.co/ZGSHlchaab — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 31, 2025

Ο Μάικ Γουόλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, έκανε αντίστοιχη ανάρτηση στο Χ, γράφοντας, ανάμεσα σε άλλα, «ο λαός του Ιράν θέλει ελευθερία. Έχει υποφέρει στα χέρια του Αγιατολάδων για πολύ καιρό».

The people of Iran want freedom. They have suffered at the hands of the Ayatollahs for too long. We stand with Iranians in the streets of Tehran and across the country as they protest a radical regime that has brought them nothing but economic downturn and war.… — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) December 29, 2025

Αυτές οι τοποθετήσεις θεωρείται δεδομένο ότι θα αξιοποιηθούν από τις ιρανικές αρχές για την καταστολή των διαδηλώσεων.