Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, καταγράφοντας μια σκηνή έντονης συμβολικής φόρτισης στο κέντρο της Τεχεράνη. Στα πλάνα, ένας διαδηλωτής κάθεται οκλαδόν στη μέση του δρόμου, ακίνητος, με σκυμμένο το κεφάλι, απέναντι από μια γραμμή αστυνομικών πάνω σε μοτοσικλέτες.

Το στιγμιότυπο προέρχεται από τις μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών, με αφορμή την ακρίβεια και τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Ο άνδρας παραμένει καθισμένος, χωρίς καμία κίνηση, μέχρι τη στιγμή που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του, καθώς πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων.

Απέναντί του βρίσκονται περισσότεροι από 20 αστυνομικοί, ντυμένοι στα μαύρα, με κράνη και μοτοσικλέτες, κάποιοι από τους οποίους πατούν σταθερά τα πόδια τους στο οδόστρωμα. Η εικόνα, που αναμεταδόθηκε κυρίως εκτός Ιράν, οδήγησε πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια «ιρανική Τιενανμέν».

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Οι αναφορές παραπέμπουν στον εμβληματικό «Άνδρα με το Τανκ», που στάθηκε μόνος απέναντι σε φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνο, κατά την αιματηρή καταστολή του φιλοδημοκρατικού κινήματος του Ιουνίου του 1989.

We are fighting for peaceful world. For safety from Iran to UK and US. please support us. pic.twitter.com/ErrsHiVb1y — nimotainment (@nimotainment) December 30, 2025

Σύμφωνα με επαλήθευση του Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 ώρα Ελλάδας, τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης, ενώ το AFP επιβεβαίωσε ότι τα πλάνα τραβήχτηκαν στη λεωφόρο Τζουμχουρί, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού, στο κέντρο της πόλης.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο χρησιμοποιήθηκε από πλήθος διεθνών μέσων για να αποτυπώσει το κλίμα των αυθόρμητων διαμαρτυριών απέναντι στον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και τη συνεχιζόμενη οικονομική ασφυξία στη χώρα.