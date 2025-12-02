Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Το Ιράν καταδίκασε ερήμην τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί σε ένα έτος φυλάκιση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» όπως δήλωσε ο δικηγόρος του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου.

Η ποινή περιλαμβάνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια και απαγόρευση συμμετοχής του Παναχί σε οποιαδήποτε πολιτική ομάδα, ανέφερε επίσης ο δικηγόρος Μουστάφα Νίλι, προσθέτοντας ότι θα ασκήσουν έφεση.

Από το 1995

Ο Παναχί κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών φέτος για την ταινία «It Was Just an Accident», στην οποία πέντε πρώην κρατούμενοι φλερτάρουν με το ενδεχόμενο να πάρουν εκδίκηση από έναν άνδρα που πιστεύουν ότι είναι ο πρώην δεσμοφύλακάς – και βασανιστής- τους.

Τον περασμένο μήνα, ο σκηνοθέτης, βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεπτόμενος το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Telluride για να προωθήσει την τελευταία του ταινία, η οποία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα φετινά Όσκαρ.

Η ταινία έχει επιλεγεί από τη Γαλλία ως επίσημη υποψηφιότητα για τα Όσκαρ και αναμένεται να συμπεριληφθεί στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας στην τελετή απονομής των βραβείων τον Μάρτιο.

Ο Παναχί έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου – από όταν παρουσίασε την πρώτη του ταινία, The White Balloon, στις Κάννες το 1995.

«This Is Not a Film»

Το 2010, επεβλήθη στον Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ένα χρόνο νωρίτερα και τη δημιουργία μιας σειράς ταινιών που ασκούσαν κριτική στην κοινωνικοπολιτική εικόνα του σύγχρονου Ιράν.

Καταδικασμένος για «προπαγάνδα κατά του καθεστώτος», του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών, αλλά εξέτισε μόνο δύο μήνες στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Παρά την απαγόρευση της κινηματογραφικής παραγωγής, ένα χρόνο αργότερα γύρισε το ντοκιμαντέρ «This Is Not a Film», που κυκλοφόρησε το 2011, και το «Taxi», στο οποίο ο Παναχί υποδύθηκε έναν ταξιτζή, που κυκλοφόρησε το 2015.

Το 2022, συνελήφθη για συμμετοχή σε διαμαρτυρίες μιας ομάδας κινηματογραφιστών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος περίπου επτά μήνες αργότερα.

*Με πληροφορίες από: Le Monde | Variety