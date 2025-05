Τζαφάρ Παναχί: Ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα και πρώην κρατούμενος επέστρεψε στο Ιράν μετά από 15 χρόνια

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί μετά την παραλαβή του Χρυσού Φοίνικα από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για την ταινία του It Was Just An Accident επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ, σύμφωνα με το BBC, αποθεώθηκε από θαυμαστές του κατά την επιστροφή αυτή.

Ο Τζαφάρ Παναχί προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά τη νίκη του στον Χρυσό Φοίνικα για το πολιτικό θρίλερ It Was Just An Accident.

Ο Παναχί έχει φυλακιστεί πολλές φορές στο Ιράν, πιο πρόσφατα επειδή διαμαρτυρήθηκε για την κράτηση κινηματογραφιστών που ασκούν κριτική στις αρχές. Αυτή ήταν η πρώτη του επίσκεψη στις Κάννες μετά από 15 χρόνια, όπου οι ταινίες του προβάλλονται εν τη απουσία του λόγω ταξιδιωτικής απαγόρευσης.

View this post on Instagram A post shared by Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

It Was Just An Accident

Η βραβευμένη ταινία του απεικόνιζε τα βασανιστήρια στις ιρανικές φυλακές, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η ταινία αποτελεί προϊόν της εμπειρίας του ως κρατούμενος εκεί. Η εν λόγω ταινία πυροδότησε μια διαμάχη μεταξύ Γάλλων και Ιρανών αξιωματούχων.

Ο διάσημος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι πλέον κάτοχος βραβείων από τα τρία μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Ευρώπης, εθεάθη χαμογελαστός και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια καθώς αγκάλιαζε τους φίλους του.

Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και ο συνάδελφός του Ιρανός σκηνοθέτης Μεχντί Ναντέρι, ο οποίος μοιράστηκε πλάνα από τη στιγμή στο Instagram χαρακτηρίζοντας την επιστροφή του Παναχί «ιστορική».

Ένα άτομο ακούστηκε να φωνάζει «γυναίκα, ζωή, ελευθερία» καθώς ο Παναχί περνούσε από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse. Η φράση ήταν το σύνθημα των διαδηλώσεων που ξέσπασαν σε όλο το Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί σε αστυνομική κράτηση το 2022.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του στις Κάννες, ο Παναχί είπε: «Αυτό που είναι πιο σημαντικό τώρα είναι η χώρα μας και η ελευθερία της χώρας μας» και κάλεσε τους Ιρανούς να «ενώσουν τις δυνάμεις τους».

«Κανείς δεν πρέπει να τολμήσει να μας πει τι είδους ρούχα πρέπει να φοράμε, τι πρέπει να κάνουμε ή τι δεν πρέπει να κάνουμε», είπε.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Γάλλων και Ιρανών αξιωματούχων

Η νίκη της ταινίας προκάλεσε διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Γάλλων και Ιρανών αξιωματούχων, αφού ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τη χαρακτήρισε «χειρονομία αντίστασης κατά της καταπίεσης του ιρανικού καθεστώτος» σε ανάρτησή του στο Χ.

Το IRNA, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μετέδωσε ότι ένας Γάλλος διπλωμάτης κλήθηκε στην Τεχεράνη προκειμένου να διαμαρτυρηθεί επίσημα για τα σχόλια ως «προσβλητικά και αβάσιμα».

Η επιστροφή στην Τεχεράνη εκπληρώνει μια υπόσχεση που έδωσε ο Παναχί μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Κάννες.

«Μόλις τελειώσω τη δουλειά μου εδώ, θα επιστρέψω», είπε και πρόσθεσε: «Θα αναρωτηθώ ποια θα είναι η επόμενη ταινία μου».