Τζαφάρ Παναχί: Ο Ιρανός σκηνοθέτης ζητά δημοκρατική κυβέρνηση, ενώ εκτοξεύει πυρά και προς το Ισράηλ

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για το δράμα του κατά του καθεστώτος «It Was Just an Accident», απηύθυνε έκκληση στο Instagram, ζητώντας την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Ο Παναχί σε ανάρτησή του στο Instagram κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και την παγκόσμια κοινότητα «να αναγκάσουν αμέσως και τα δύο καθεστώτα» να «σταματήσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις και να τερματίσουν τις δολοφονίες αμάχων».

Ο Ιρανός σκηνοθέτης, ο οποίος βρίσκεται εκτός χώρας, έγραψε επίσης: «Η μόνη λύση είναι η άμεση διάλυση αυτού του συστήματος και [η] εγκαθίδρυση της δημοκρατίας».

Ωστόσο, από την δημόσια θέση του Παναχί, δεν έλειψε η κριτική στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο πυροδότησε την σύγκρουση -εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα-, έπειτα από αεροπορική επιδρομή, την Παρασκευή, 13 Ιουνίου, στις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το οποίο απάντησε με πυραύλους, με την κυβέρνηση να αποκαλεί τα πλήγματα κατά της Τεχεράνης «κήρυξη πολέμου».

«Τονίζοντας τη σημασία της διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν και του δικαιώματος στην κυριαρχία του έθνους, απαιτώ τον άμεσο τερματισμό του καταστροφικού πολέμου μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του ισραηλινού καθεστώτος- ενός πολέμου που καταστρέφει ζωές αμάχων και στις δύο πλευρές και καταστρέφει ζωτικές υποδομές. Αυτός ο πόλεμος αποτελεί σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και τις ανθρώπινες αξίες».

»Η [εδαφική ακεραιότητα] είναι αδιαπραγμάτευτη και έχω δηλώσει ρητά τη θέση μου και θα την ξαναπώ: μια επίθεση στην πατρίδα μου, το Ιράν, δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή. Το Ισραήλ έχει βλάψει το Ιράν και θα πρέπει να δικαστεί σε διεθνή δίκη ως επιτιθέμενος σε πόλεμο. [Ωστόσο] αυτή η θέση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αγνοούμε τέσσερις δεκαετίες κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, καταπίεσης, τυραννίας και ανικανότητας εκ μέρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Παναχί.

Ο Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός για κινηματογραφικά έργα όπως «Ταξί στην Τεχεράνη» (2015) και «Αρκούδες δεν υπάρχουν» (2022), ταξίδεψε πρόσφατα από το Ιράν στην Αυστραλία.

Την Κυριακή, 15 Ιουνίου, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σίδνεϊ για το «It Was Just an Accident», το οποίο αφορά μια ομάδα πρώην πολιτικών κρατουμένων που απαγάγουν τον άνθρωπο που πιστεύουν ότι είναι ο πρώην βασανιστής τους.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Τζαφάρ Παναχί δήλωσε ότι το «It Was Just and Accident» βασίζεται στα όσα βίωσε ως κρατούμενος σε ιρανική φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του, μπόρεσε να ταξιδέψει στις Κάννες και στη συνέχεια στο Σίδνεϊ για να προωθήσει το κρυφά γυρισμένο «It Was Just an Accident», αφού είχε φυλακιστεί δύο φορές για «προπαγάνδα κατά του κράτους» και του είχε απαγορευτεί να γυρίζει ταινίες, να μιλάει στον Τύπο και να εγκαταλείπει το Ιράν για περισσότερα από δεκατέσσερα χρόνια.

*Με πληροφορίες από: Variety