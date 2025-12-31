Οι διαδηλώσεις και οι απεργίες στο Ιράν για τον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος έχουν εξαπλωθεί από την πρωτεύουσα Τεχεράνη σε αρκετές άλλες πόλεις, για τέταρτη ημέρα αναταραχής (στη φωτογραφία από το Χ, @IranNewsUpdate1, επάνω, διαμαρτυρία φοιτητών στο πανεπιστήμιο Khajeh Nasir της Τεχεράνης).

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την Κυριακή, αφού οι καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης πραγματοποίησαν απεργία όταν το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στην ελεύθερη αγορά.

Φοιτητές πανεπιστημίου συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα»

Από τότε, βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC Persian έχουν καταγράψει διαδηλώσεις στις πόλεις Καράτζ, Χαμεντάν, Κεσμ, Μαλάρντ, Ισφαχάν, Κερμανσάχ, Σιράζ και Γιαζντ. Η αστυνομία φαίνεται επίσης να χρησιμοποιεί δακρυγόνα σε μια προσπάθεια να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι «αναγνωρίζει τις διαδηλώσεις» και θα ακούσει «με υπομονή, ακόμη και αν έρθει αντιμέτωπη με σκληρές φωνές».

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έγραψε στο X αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι είχε δώσει εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να πραγματοποιήσει συνομιλίες με αυτό που χαρακτήρισε «εκπροσώπους» των διαδηλωτών, ώστε να ληφθούν μέτρα «για την επίλυση των προβλημάτων και την υπεύθυνη δράση».

معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آن‌ها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) December 29, 2025

Αποδέχτηκε επίσης την παραίτηση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας του Ιράν, Μοχαμάντρεζα Φαρζίν, και διόρισε στη θέση του τον πρώην υπουργό οικονομίας και οικονομικών Αμπντολνάσερ Χεμμάτι.

Φοιτητές πανεπιστημίου συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» – μια αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατέχει την απόλυτη εξουσία στο Ιράν.

«Ζήτω ο Σάχης»

Ορισμένοι διαδηλωτές ακούστηκαν επίσης να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του γιου του εκλιπόντος Σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλεβί, ο οποίος ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όπως «Ζήτω ο Σάχης».

Απαντώντας, ο Ρεζά Παχλεβί, που ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγραψε στο X: «Είμαι μαζί σας. Η νίκη είναι δική μας επειδή ο σκοπός μας είναι δίκαιος και επειδή είμαστε ενωμένοι».

«Οσο αυτό το καθεστώς παραμένει στην εξουσία, η οικονομική κατάσταση της χώρας θα συνεχίσει να επιδεινώνεται», πρόσθεσε.

درود می‌فرستم به شما بازاری‌ها و مردمی که خیابان‌ها را به دست خود گرفته‌اید. تا زمانی که این رژیم سر کار است، وضعیت اقتصادی مملکت رو به زوال خواهد بود. امروز، زمان همبستگی بیشتر است. از تمام اقشار جامعه می‌خواهم که به هم‌میهنان‌تان در خیابانها بپیوندید و فریاد سقوط این نظام را… pic.twitter.com/MLjxGql7fL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) December 29, 2025

Ο λογαριασμός του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο X στην περσική γλώσσα εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στις διαμαρτυρίες.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «επαινούν το θάρρος τους» και τάσσονται στο πλευρό όσων αναζητούν «αξιοπρέπεια και ένα καλύτερο μέλλον» έπειτα από χρόνια αποτυχημένων πολιτικών και οικονομικής κακοδιαχείρισης.

The people of Iran want freedom. They have suffered at the hands of the Ayatollahs for too long. We stand with Iranians in the streets of Tehran and across the country as they protest a radical regime that has brought them nothing but economic downturn and war.… — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) December 29, 2025

Το Ιράν φέρεται να ήταν ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα τη Δευτέρα.

«Εχουν πολλά προβλήματα»

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στη συνέχεια, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει αν υποστήριζε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά τόνισε: «Εχουν πολλά προβλήματα: τεράστιο πληθωρισμό, η οικονομία τους είναι σε ύφεση, η οικονομία τους δεν είναι καλή και ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χαρούμενοι».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι μπορεί να υποστηρίξει έναν ακόμη γύρο ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν εάν η χώρα ανακατασκεύαζε τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων της.

Κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε βασικές ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι απολύτως ειρηνικό.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ορκίστηκε την Τρίτη ότι η απάντηση του Ιράν σε «οποιαδήποτε επαχθή πράξη επιθετικότητας» θα είναι «σοβαρή και θα προκαλέσει λύπη».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ ήλπιζε πως θα ξεσπούσαν μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα ανέτρεπαν το καθεστώς.

«Ηθελαν να προκαλέσουν εξέγερση στους δρόμους… Αλλά ο λαός δεν επηρεάστηκε καθόλου από τις επιθυμίες του εχθρού», δήλωσε ο Χαμενεΐ τον Σεπτέμβριο.