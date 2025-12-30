newspaper
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 00:12

Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»

Ο Τραμπ, μονοπωλώντας της συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή. Ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα «αν έχουν την ευκαιρία»

Σύνταξη
Spotlight

Πλήρη στήριξη στο Ισραήλ και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρείχε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα και στο θέρετρο Μαρ-Α-Λάγκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα του απονεμηθεί η ύψιστη τιμή στη χώρα του, το «Βραβείο του Ισραήλ», μονοπώλησε τη συνέντευξη Τύπου. Και επανέλαβε όλες τις γνωστές θέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περιορίστηκε στους επαίνους στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι η συνάντηση ήταν «ιδιαίτερα παραγωγική».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι χωρίς αυτόν «σήμερα δεν θα υπήρχε Ισραήλ». Ότι είναι ο ιδανικός ηγέτης «σε περίοδο πολέμου».

Εκτοπισμός της Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τα περί απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ντύνοντας τον εκτοπισμό τους με την ελευθερία της επιλογής.

Είπε ότι «οι Παλαιστίνιοι αν είχαν την ευκαιρία να φύγουν και να πάνε σε έναν τόπο με καλύτερο κλίμα» θα το είχαν κάνει.

«Δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Μπορεί να την έχουν και θα δούμε τι θα γίνει». Δήλωση που γίνεται ενώ ο Ισραήλ έχει προχωρήσει στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, τόπο όπου φαίνεται ότι σχεδιάζει να απελάσει τους Παλαιστινίους.

REUTERS/Jonathan Ernst

«Δεν ανησυχεί για το Ισραήλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τις ενέργειες του Ισραήλ, όσον αφορά τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Όταν του επισημάνθηκαν οι παραβιάσεις της εκεχειρίας, είπε:

«Δεν ανησυχώ για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ. Ανησυχώ για το τι κάνουν ή ίσως δεν κάνουν άλλοι άνθρωποι, αλλά δεν ανησυχώ. Έχουν ανταποκριθεί στο σχέδιο. Είναι ισχυροί. Το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί στο σχέδιο, 100%».

Εξέφρασε όμως μια διαφωνία όσον αφορά τη Δυτική Όχθη.

Ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και αν η βία των εποίκων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτός και ο Νετανιάχου «δεν συμφωνούμε 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη. Θα κάνει το σωστό».

«Κόλαση περιμένει τη Χαμάς»

Όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα έχει «πολύ σύντομη περίοδο» για να αφοπλιστεί. Διαφορετικά θα πληρώσει «με κόλαση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Χαμάς «θα έχει μια πολύ σύντομη περίοδο για να αφοπλιστεί», λέει, «και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό».

«Αλλά αν δεν αφοπλιστούν – όπως συμφώνησαν να κάνουν – τότε θα τους πληρώσουμε άσχημα. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά πρέπει να αφοπλιστούν μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

REUTERS/Jonathan Ernst

Απειλές προς το Ιράν

Έχοντας προφανώς ενημερωθεί από τον Νετανιάχου, που υποστηρίζει ότι ο Ιράν επανεξοπλίζεται και φτιάχνει από την αρχή το βαλλιστικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «μπορεί να συμπεριφέρεται άσχημα».

Σε ερώτηση αν βρίσκεται κοντά ένας ακόμη πόλεμος με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά το Ιράν μπορεί να συμπεριφέρεται άσχημα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά αν επιβεβαιωθεί, κοιτάξτε, γνωρίζουν τις συνέπειες. Οι συνέπειες θα είναι πολύ ισχυρές».

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε τι αναφερόταν ο Τραμπ και αν αφορούσε το βαλλιστικό ή το φερόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά συνέχισε: «Αυτό είναι απλώς αυτό που ακούμε, αλλά συνήθως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά».

«Ακούω ότι δεν είναι ακόμα πυρηνικά, αλλά ίσως και πυρηνικά. Οι εγκαταστάσεις εξαφανίστηκαν, αλλά εξετάζουν άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό έχω ακούσει», πρόσθεσε.

Υπάρχει συνεννόηση για τη Συρία

Ερωτηθείς αν αυτός και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν συνεννόηση για τη Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ  είπε πως ναι, «έχουμε συνεννόηση σχετικά με τη Συρία». Αποκάλεσε τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, «πολύ δυνατό άνθρωπο» που σέβεται και πρόσθεσε:

«Είμαι βέβαιος ότι αυτός και το Ισραήλ θα τα πάνε καλά. Θα προσπαθήσω να το κάνω έτσι ώστε να τα πάνε καλά».

Και έπλεξε το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι έχει κάνει σημαντικό έργο για την ειρήνη στη Συρία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, είπε ότι αυτό που θέλει το Ισραήλ είναι «ειρηνικά και ασφαλή σύνορα» με τη Συρία. «Δεν θέλουμε επιθέσεις στο έδαφός μας».

Επίσης, σε ερώτηση για τη σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, λόγω του Μεσανατολικού, είπε ότι ο «φίλος του» Ερντογάν, ένας «σπουδαίος ηγέτης», και ο πολύ «σπουδαίος» ηγέτης Νετανιάχου, είναι σίγουρος ότι θα βρουν μια λύση.

Και η Χεζμπολάχ «συμπεριφέρεται άσχημα»

Όταν ρωτήθηκε για τις προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, καθώς και αν το Ισραήλ πρέπει να πλήξει ξανά τη λιβανέζικη οργάνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:

«Η Χεζμπολάχ συμπεριφέρεται άσχημα, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί».

Wall Street
Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ
Μεγάλη έκρηξη 29.12.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να ενημερώσει ποια εγκατάσταση ήταν και ποια αμερικανική υπηρεσία ενήργησε.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Σύνταξη
Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο
Κλιμάκωση 29.12.25

Η Μόσχα απειλεί με αντίποινα για την επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν – Βλέπει βρετανικό δάκτυλο

Για τρομοκρατικές ενέργειες, που θα απαντηθούν, κάνει λόγο η Μόσχα, μετά την επίθεση της Ουκρανίας στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι πίσω από την επιχείρηση είναι η Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
«Μετακίνηση Γης» 29.12.25

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
Κόσμος 29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία

Η Ένωση Φιλάθλων της Εσπανιόλ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που θα έχει τον Ζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια της

Βάιος Μπαλάφας
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
Ποδόσφαιρο 29.12.25

ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται

Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, αφού ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και απομένει μόνο η ανακοίνωση της μεταγραφής του, η οποία αναμένεται την Τρίτη (30/12).

Σύνταξη
Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)

«Τρελαίνει» κόσμο ο Ελ Κααμπί! Μετά το γκολ με ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε ξανά γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με 3-0 επί της Ζάμπια,

Σύνταξη
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Α, Β, Γ, Δ 29.12.25

Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ
Μεγάλη έκρηξη 29.12.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να ενημερώσει ποια εγκατάσταση ήταν και ποια αμερικανική υπηρεσία ενήργησε.

Σύνταξη
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Super Cup - Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
