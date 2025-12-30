Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»

Πλήρη στήριξη στο Ισραήλ και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρείχε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα και στο θέρετρο Μαρ-Α-Λάγκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα του απονεμηθεί η ύψιστη τιμή στη χώρα του, το «Βραβείο του Ισραήλ», μονοπώλησε τη συνέντευξη Τύπου. Και επανέλαβε όλες τις γνωστές θέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περιορίστηκε στους επαίνους στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι η συνάντηση ήταν «ιδιαίτερα παραγωγική».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι πρέπει να δοθεί χάρη στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι χωρίς αυτόν «σήμερα δεν θα υπήρχε Ισραήλ». Ότι είναι ο ιδανικός ηγέτης «σε περίοδο πολέμου».

Εκτοπισμός της Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τα περί απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από τη Γάζα, ντύνοντας τον εκτοπισμό τους με την ελευθερία της επιλογής.

Είπε ότι «οι Παλαιστίνιοι αν είχαν την ευκαιρία να φύγουν και να πάνε σε έναν τόπο με καλύτερο κλίμα» θα το είχαν κάνει.

«Δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Μπορεί να την έχουν και θα δούμε τι θα γίνει». Δήλωση που γίνεται ενώ ο Ισραήλ έχει προχωρήσει στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, τόπο όπου φαίνεται ότι σχεδιάζει να απελάσει τους Παλαιστινίους.

«Δεν ανησυχεί για το Ισραήλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τις ενέργειες του Ισραήλ, όσον αφορά τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Όταν του επισημάνθηκαν οι παραβιάσεις της εκεχειρίας, είπε:

«Δεν ανησυχώ για τίποτα από όσα κάνει το Ισραήλ. Ανησυχώ για το τι κάνουν ή ίσως δεν κάνουν άλλοι άνθρωποι, αλλά δεν ανησυχώ. Έχουν ανταποκριθεί στο σχέδιο. Είναι ισχυροί. Το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί στο σχέδιο, 100%».

Εξέφρασε όμως μια διαφωνία όσον αφορά τη Δυτική Όχθη.

Ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και αν η βία των εποίκων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτός και ο Νετανιάχου «δεν συμφωνούμε 100% για τη Δυτική Όχθη, αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη. Θα κάνει το σωστό».

«Κόλαση περιμένει τη Χαμάς»

Όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα έχει «πολύ σύντομη περίοδο» για να αφοπλιστεί. Διαφορετικά θα πληρώσει «με κόλαση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Χαμάς «θα έχει μια πολύ σύντομη περίοδο για να αφοπλιστεί», λέει, «και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό».

«Αλλά αν δεν αφοπλιστούν – όπως συμφώνησαν να κάνουν – τότε θα τους πληρώσουμε άσχημα. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά πρέπει να αφοπλιστούν μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

Απειλές προς το Ιράν

Έχοντας προφανώς ενημερωθεί από τον Νετανιάχου, που υποστηρίζει ότι ο Ιράν επανεξοπλίζεται και φτιάχνει από την αρχή το βαλλιστικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «μπορεί να συμπεριφέρεται άσχημα».

Σε ερώτηση αν βρίσκεται κοντά ένας ακόμη πόλεμος με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε: «Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά το Ιράν μπορεί να συμπεριφέρεται άσχημα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά αν επιβεβαιωθεί, κοιτάξτε, γνωρίζουν τις συνέπειες. Οι συνέπειες θα είναι πολύ ισχυρές».

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε τι αναφερόταν ο Τραμπ και αν αφορούσε το βαλλιστικό ή το φερόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά συνέχισε: «Αυτό είναι απλώς αυτό που ακούμε, αλλά συνήθως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά».

«Ακούω ότι δεν είναι ακόμα πυρηνικά, αλλά ίσως και πυρηνικά. Οι εγκαταστάσεις εξαφανίστηκαν, αλλά εξετάζουν άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό έχω ακούσει», πρόσθεσε.

Υπάρχει συνεννόηση για τη Συρία

Ερωτηθείς αν αυτός και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν συνεννόηση για τη Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ναι, «έχουμε συνεννόηση σχετικά με τη Συρία». Αποκάλεσε τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, «πολύ δυνατό άνθρωπο» που σέβεται και πρόσθεσε:

«Είμαι βέβαιος ότι αυτός και το Ισραήλ θα τα πάνε καλά. Θα προσπαθήσω να το κάνω έτσι ώστε να τα πάνε καλά».

Και έπλεξε το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι έχει κάνει σημαντικό έργο για την ειρήνη στη Συρία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, είπε ότι αυτό που θέλει το Ισραήλ είναι «ειρηνικά και ασφαλή σύνορα» με τη Συρία. «Δεν θέλουμε επιθέσεις στο έδαφός μας».

Επίσης, σε ερώτηση για τη σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, λόγω του Μεσανατολικού, είπε ότι ο «φίλος του» Ερντογάν, ένας «σπουδαίος ηγέτης», και ο πολύ «σπουδαίος» ηγέτης Νετανιάχου, είναι σίγουρος ότι θα βρουν μια λύση.

Και η Χεζμπολάχ «συμπεριφέρεται άσχημα»

Όταν ρωτήθηκε για τις προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, καθώς και αν το Ισραήλ πρέπει να πλήξει ξανά τη λιβανέζικη οργάνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε:

«Η Χεζμπολάχ συμπεριφέρεται άσχημα, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί».