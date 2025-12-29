Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο για να συζητήσουν για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε επίσης με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

«Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς»

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Νετανιάχου με χειραψία, ενώ δήλωσε ότι «η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί» πριν από τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ πόσο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

«Όσο γρήγορα μπορούμε, αλλά πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός», είπε.

«Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς. Είναι ένα από τα θέματα που σίγουρα θα συζητήσουμε, αλλά πρέπει να γίνει αφοπλισμός της Χαμάς», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο:

«Πολύ καλή συνομιλία» με τον Πούτιν – «Πολύ θυμωμένος» για την επίθεση της Ουκρανίας

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλή συνομιλία» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

Αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «δεν ήξερε πολλά» για την επίθεση που κατήγγειλε η Ρωσία στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ, ωστόσο στη συνέχεια είπε: «μόλις το άκουσα, αυτό δεν θα ήταν καλό».

«Όταν τελειώσαμε, ήταν 2:30 π.μ. στη Ρωσία. Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Μιλήσαμε στις 08:00 το πρωί, δική μας ώρα, και ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση», είπε.

«Και έχουμε μερικά πολύ δύσκολα ζητήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε… Έχουμε μερικά ζητήματα που ελπίζουμε να επιλύσουμε, και αν τα επιλύσουμε, θα έχετε ειρήνη», σημείωσε.

Μετά από νέα ερώτηση, ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν.

«Ο Πούτιν είπε ότι δέχθηκε επίθεση. Δεν είναι καλό. Σταμάτησα τους Tomahawks. Άλλο πράγμα είναι να είσαι επιθετικός, κι άλλο πράγμα είναι η επίθεση στο σπίτι του».

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «συντρίψουν» το Ιράν αν προσπαθήσει να επανεξοπλιστεί

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για το Ιράν και απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα «συντρίψουν» το Ιράν αν προσπαθήσει να επανεξοπλιστεί.

«Ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και, αν είναι έτσι, θα πρέπει να το καταστρέψουμε, θα το καταστρέψουμε, θα το διαλύσουμε», είπε.

«Αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί. Άκουσα ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία. Αν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αυτό είναι πολύ πιο έξυπνο.

Ξέρετε, θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία την τελευταία φορά, πριν κάνουμε τη μεγάλη επίθεση εναντίον τους», είπε.

Ο Τραμπ συνέχισε, λέγοντας: «Πιστεύω, ξανά, ότι πρέπει να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει».

Οι ΗΠΑ κάνουν «ό,τι μπορούν» για να εξασφαλίσουν την παράδοση της σορού του τελευταίου ομήρου από τη Γάζα

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για τον Ραν Γκβίλι, η σορός του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται στη Γάζα.

Οι γονείς του Γκβίλι, Ταλίκ και Ιτζίκ, συνόδευσαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα για να συναντήσουν τον Τραμπ.

«Έχουμε έναν υπέροχο νεαρό άνδρα, οι γονείς του οποίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ μέσα», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τι υπέροχοι γονείς, τι υπέροχος αδελφός, αδελφή και τι υπέροχη οικογένεια. Και περιμένουν τον γιο τους – είναι ο μόνος που έχει απομείνει.

Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε πίσω το σώμα του», πρόσθεσε.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας, είπε: «Νομίζω ότι θα ξεκινήσει πολύ σύντομα».

«Τι χάος. Τι χάος είναι αυτό. Και είναι χάος εδώ και αιώνες. Είναι χάος εδώ και πολύ καιρό.

«Φαίνεται να φτιάχτηκε για αυτό. Αλλά θα το διορθώσουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ορισμένα πράγματα. Κάνουμε πράγματα για τις συνθήκες υγιεινής και άλλα.

«Αλλά η Γάζα είναι ένα δύσκολο μέρος, ξέρετε την έκφραση – είναι μια δύσκολη γειτονιά. Είναι πραγματικά μια δύσκολη γειτονιά», σημείωσε.