«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.
Η ένταση αυξάνεται μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και των κορυφαίων συμβούλων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την αμερικανική ομάδα να γίνεται «όλο και πιο απογοητευμένη» από τις προσπάθειες του Νετανιάχου να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios την Παρασκευή.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο στενός κύκλος του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς , του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του γαμπρού του Trump Τζάρεντ Κούσνερ , του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και της επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, έχει εξοργιστεί βαθιά, πιστεύοντας ότι ο Νετανιάχου «καθυστερεί» τη συμφωνία και λαμβάνει ενεργά μέτρα για να υπονομεύσει την εκεχειρία στη Γάζα.
Αμερικανικά και διεθνή μέσα πιστεύουν πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σκοπεύει να πιέσει τις ΗΠΑ ώστε να εγκρίνουν και να συμμετάσχουν σε νέα χτυπήματα εναντίον του Ιράν.
Το πρόβλημα θεωρείται ξεκάθαρα ζήτημα στρατηγικής, καθώς το Ισραήλ προκρίνει σε όλα την στρατιωτική δράση, την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να βοηθήσουν το Ισραήλ με διμερείς συμφωνίες αναγνώρισης και έναρξης διπλωματικών σχέσεων με συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
Οι στενότεροι συνεργάτες του Τραμπ δεν φέρονται να στηρίζουν τον Νετανιάχου
Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Νετανιάχου έχει ουσιαστικά «χάσει» την υποστήριξη της βασικής ομάδας του Τραμπ, αν και ο ίδιος ο πρόεδρος, ενώ επιθυμεί να προχωρήσει η συμφωνία «γρηγορότερα», παραμένει ο μόνος βασικός υποστηρικτής.
Ο Νετανιάχου φέρεται να έχει εκφράσει συγκεκριμένη σκεπτικισμό σχετικά με τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, ιδίως όσον αφορά τις ιδέες τους για την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ένα βασικό στοιχείο του πολυφασικού σχεδίου.
Γνωρίζοντας τη διαφωνία με το αμερικανικό προσωπικό, η προσέγγιση του Νετανιάχου για την επικείμενη συνάντηση της Δευτέρας στο Mar-a-Lago είναι να απευθυνθεί απευθείας στον Τραμπ, ελπίζοντας να τον πείσει να υιοθετήσει τη δική του, πιο επιθετική, άποψη, δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.
Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ισραήλ εντός των ΗΠΑ.
