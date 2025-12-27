Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να ανακαλέσει την αναγνώριση της αποσχισθείσας περιοχής της Σομαλιλάνδης, καταδικάζοντας την κίνηση αυτή ως «επιθετική πράξη που δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή».

«Αυτό δεν θα είναι ποτέ αποδεκτό ή ανεκτό από την κυβέρνησή μας και τον λαό μας», δήλωσε ο Σομαλός ΥΠΕΞ

Ο Αλί Ομάρ, υπουργός Εξωτερικών της Σομαλίας, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ότι η κυβέρνηση της χώρας του θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα για να αμφισβητήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «κρατική επιθετικότητα» και ισραηλινή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Η αυστηρή επίπληξη ήρθε μια μέρα μετά την επίσημη αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, το οποίο έγινε το πρώτο κράτος στον κόσμο που προέβη σε αυτή την ενέργεια, προκαλώντας άμεση καταδίκη από αφρικανικές και αραβικές χώρες και ανησυχίες για το εάν η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ισραηλινού σχεδίου για τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων, όπως γράφει το Al Jazeera.

Η Σομαλιλάνδη αποσχίστηκε από τη Σομαλία το 1991 μετά από έναν βίαιο εμφύλιο πόλεμο, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από κανένα κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

Η αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία έχει θεσπίσει το δικό της νόμισμα, σημαία και κοινοβούλιο, αν και τα ανατολικά εδάφη της παραμένουν αμφισβητούμενα.

Οι δηλώσεις του Σομαλού ΥΠΕΞ

«Αυτό δεν θα είναι ποτέ αποδεκτό ή ανεκτό από την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, οι οποίοι είναι ενωμένοι στην υπεράσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας», δήλωσε ο Αλί Ομάρ.

«Η κυβέρνησή μας συνιστά κατηγορηματικά στο κράτος του Ισραήλ να ανακαλέσει τις διχαστικές του ενέργειες και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, γνωστός τοπικά ως Σίρο, είχε δηλώσει εδώ και εβδομάδες ότι η αναγνώριση από ένα κράτος που ήταν επικείμενη, χωρίς όμως να διευκρινίσει από ποιο.

Η πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης, Χαργκέισα, είχε γεμίσει τις τελευταίες εβδομάδες με διαφημιστικές πινακίδες που ενημέρωναν τους κατοίκους ότι η αναγνώριση ήταν επικείμενη.

Ο Ομάρ δήλωσε ότι η στρατηγική σημασία του Κέρατος της Αφρικής ήταν η αιτία της ξένης παρέμβασης και του ξένου ενδιαφέροντος.

«Η σημασία αυτής της περιοχής δεν είναι κάτι καινούργιο. Εξακολουθεί να είναι σημαντική για το διεθνές εμπόριο και σήμερα», είπε.

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων»

Ο Ομάρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης προκειμένου να εκτοπίσει ακόμα περισσότερους Παλαιστινίους από τη Γάζα.

«Ένας από τους παράγοντες» για την αναγνώριση «είναι ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα», δήλωσε στο Al Jazeera. «Είναι ευρέως γνωστό – ο στόχος του Ισραήλ σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστίνης υποστήριξε τη Σομαλία, υπενθυμίζοντας ότι το Ισραήλ είχε προηγουμένως προσδιορίσει τη Σομαλιλάνδη ως πιθανό προορισμό για τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, κάτι που χαρακτήρισε ως «κόκκινη γραμμή».

Το Σάββατο, ο Σίρο της Σομαλιλάνδης υπερασπίστηκε την κίνηση του Ισραήλ, επιμένοντας ότι «δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους, ούτε αποτελεί απειλή για την ειρήνη στην περιοχή».

Τι θα κάνει ο Τραμπ;

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αναγνώρισης από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, το γραφείο του πρωθυπουργού της Σομαλίας εξέδωσε δήλωση στην οποία χαρακτήριζε την ενέργεια του Ισραήλ ως σκόπιμη επίθεση κατά της κυριαρχίας της Σομαλίας και παράνομη πράξη, και τόνιζε ότι η Σομαλιλάνδη παραμένει αναπόσπαστο και «αδιαχώριστο» μέρος του εδάφους της Σομαλίας.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη διπλωματική πρόοδο με τη Σομαλιλάνδη ως σύμφωνη με το πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ και δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την υπόθεση της Σομαλιλάνδης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο Νετανιάχου προσκάλεσε επίσης τον Σίρο στο Ισραήλ, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αποστασιοποιηθεί από τον στενό σύμμαχό του Νετανιάχου σε αυτό το θέμα, δηλώνοντας στην εφημερίδα The New York Post ότι δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Ισραήλ.

Ο υπουργός Δημοσίων Έργων της Σομαλίας, Αγιούμπ Ισμαήλ Γιουσούφ, χαιρέτισε τη στάση του Τραμπ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας, κύριε πρόεδρε».

Τα σχόλια του Τραμπ σηματοδότησαν μια αλλαγή σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εργαζόταν για το ζήτημα της Σομαλιλάνδης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιτεθεί συχνά στην κοινότητα των Σομαλών στις ΗΠΑ και στη Σομαλία.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκφράσει την απογοήτευσή τους για τη Σομαλία, δηλώνοντας σε πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι οι αρχές της χώρας δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την ασφάλεια σε αυτή παρά τη χορήγηση δισεκατομμυρίων σε βοήθεια, και σηματοδοτώντας ότι δεν θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν μια δαπανηρή ειρηνευτική αποστολή.

Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχαμούντ Αλί Γιουσούφ, απέρριψε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αναγνώριση της Σομαλιλάνδης ως ανεξάρτητου κράτους, προειδοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Η ηπειρωτική ένωση επικαλέστηκε ως θεμελιώδη αρχή μια απόφαση του 1964 σχετικά με την αδιαπραγμάτευτη φύση των συνόρων που κληρονομούνται κατά την ανεξαρτησία μιας χώρας.

Ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ, καταδίκασε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως προκλητική ισραηλινή επίθεση κατά της κυριαρχίας ενός αραβικού και αφρικανικού κράτους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ισραηλινή αναγνώριση αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κατάφωρη παραβίαση της αρχής της κρατικής κυριαρχίας.