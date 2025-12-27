Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών

Οι Σεμπάμπ, μια ένοπλη ισλαμιστική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και μάχεται εναντίον της σομαλικής κυβέρνησης από το 2006, δήλωσε σήμερα ότι θα «αγωνιστεί» ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Ισραήλ να «εργαλειοποιήσει» τη Σομαλιλάνδη, αφότου η ισραηλινή κυβέρνηση αναγνώρισε επίσημα την αυτοανακηρυγμένη δημοκρατία χθες Παρασκευή.

Οι Σεμπάμπ «απορρίπτουν τη φιλοδοξία των Ισραηλινών να διεκδικήσουν ή να εκμεταλλευτούν τμήματα των εδαφών μας. Δεν θα το δεχτούμε και θα το πολεμήσουμε, αν το επιτρέψει ο Θεός», δήλωσε ο εκπρόσωπός τους, Αλί Ντιρ, σε ανακοίνωσή του.

«Είναι μια ταπείνωση ύψιστου βαθμού σήμερα να βλέπουμε ορισμένους Σομαλούς να γιορτάζουν την αναγνώριση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου», όταν το Ισραήλ είναι «ο μεγαλύτερος εχθρός της ισλαμικής κοινωνίας», συνέχισε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια προσέγγιση στην Ερυθρά Θάλασσα, η ισραηλινή ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκ μέρους της Σομαλίας, του Τζιμπουτί, της Αιγύπτου, αλλά και της Τουρκίας που κατήγγειλε «ξένη ανάμιξη».

Το έδαφος της Σομαλιλάνδης, μιας περιοχής που έχει περίπου το μέγεθος της Ουρουγουάης (175.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Σομαλίας, θεωρείται πλέον από το Ισραήλ ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο χώρες υπέγραψαν μια «κοινή και αμοιβαία διακήρυξη».

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Μέχρι σήμερα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία άλλη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς του κόσμου, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.