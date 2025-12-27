newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Σομαλιλάνδη: Δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 05:15

Σομαλιλάνδη: Δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της, λέει ο Τραμπ

«Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;», αναρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή στην εφημερίδα New York Post ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Rebecca Cook, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ

«Οχι», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post, προτού συμπληρώσει: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, έχει προκαλέσει την οργή του Μογκαντίσου και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Αφρικανική Ενωση απέρριψε χθες Παρασκευή «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σομαλίας (…) απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο με σημαντικές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ενωσης, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ.

Ανακήρυξη ανεξαρτησίας

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε.

Εκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ.

Μέχρι σήμερα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία άλλη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

