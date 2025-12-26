Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία στις 18 Μαΐου του 1991, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε αναγνωριστεί από κανένα κράτος ή διεθνή οργανισμό.

Για το Ισραήλ η προσέγγιση με τη Σομαλιλάνδη έχει γεωστρατηγική σημασία

Ωστόσο, το Ισραήλ προχώρησε στην αναγνώρισή της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Σομαλίας, της Αιγύπτου, του Τζιμπουτί και της Τουρκίας.

Η Σομαλιλάνδη έχει έκταση 134.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια κατοίκους.

Πρωτεύουσα είναι η Χαργκέισα. Οι κύριες γλώσσες είναι η σομαλική και η αραβική.

Η Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης θεωρεί εαυτήν ότι είναι διάδοχη χώρα της Βρετανικής Σομαλιλάνδης, άλλοτε προτεκτοράτου, το οποίο είχε έκταση περίπου 137.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αυτό έγινε ανεξάρτητο στις 26 Ιουνίου του 1960, ενώθηκε με την ιταλική Σομαλιλάνδη πέντε ημέρες αργότερα και δημιούργησε τη Δημοκρατία της Σομαλίας.

Συνορεύει με την Αιθιοπία από τα νότια και τα δυτικά, με το Τζιμπουτί από τα βορειοδυτικά, με τον Κόλπο του Άντεν στα βόρεια και με τις αυτόνομες περιοχές της Μααχίρ και Πούντλαντ στα ανατολικά. Ο έλεγχος επί των ανατολικών συνόρων της Σομαλιλάνδης δεν έχει αποσαφηνιστεί εξαιτίας συρράξεων με το Πούντλαντ και με αυτονομιστικά κινήματα.

Δείτε πού βρίσκεται η Σομαλιλάδνη:

Η σημασία της περιοχής για το Ισραήλ

Για το Ισραήλ, η προσέγγιση αυτή έχει γεωστρατηγική σημασία, εκτίμησε σε μια πρόσφατη έκθεσή του το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) που εδρεύει στο Τελ Αβίβ, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Καθώς έχει εμπλακεί σε πολλά μέτωπα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα «το Ισραήλ χρειάζεται συμμάχους στην Ερυθρά Θάλασσα για πολλούς στρατηγικούς λόγους, κυρίως για μια πιθανή εκστρατεία εναντίον των Χούθι» της Υεμένης.

Η Σομαλιλάνδη είναι «ο ιδανικός υποψήφιος για μια τέτοια συνεργασία» αφού το έδαφός της θα πρόσφερε «δυνητική πρόσβαση στο πεδίο των επιχειρήσεων».

Την ώρα που ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ με τον σημαντικότερο σύμμαχό του, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Ινστιτούτο υπενθυμίζει επίσης ότι για τη Σομαλιλάνδη «η πιο επιθυμητή ανταμοιβή θα ήταν μια αμερικανική αναγνώριση» που θα μπορούσε να ωθήσει πολλές άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ουάσινγκτον.