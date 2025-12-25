newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σομαλία: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών στο Μογκαντίσου χωρίς σοβαρά επεισόδια – Η σημασία τους
Κόσμος 25 Δεκεμβρίου 2025 | 21:45

Σομαλία: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών στο Μογκαντίσου χωρίς σοβαρά επεισόδια – Η σημασία τους

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Σομαλίας - Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν μποϊκοτάζ στις εκλογές στο Μογκαντίσου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Οι Σομαλοί της μείζονος περιοχής του Μογκαντίσου ψήφισαν σήμερα στις τοπικές εκλογές, τις πρώτες άμεσες που οργανώθηκαν στην πρωτεύουσα αυτής της ασταθούς χώρας εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, χωρίς να σημειωθούν βίαια επεισόδια.

Ο πόλεμος μαίνεται σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από το Μογκαντίσου

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις –περισσότερα από 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας– είχαν αναπτυχθεί στην πόλη για να αποτρέψουν τυχόν επιθέσεις καθώς η κυβέρνηση μάχεται από το 2006 τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ, οι οποίοι συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

«Όλα τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν με ασφάλεια στις 18.00», τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) ανέφερε ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Αμπντικαρίν Άχμεντ Χάσαν. «Σύμφωνα με τον νόμο, η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει σύντομα. Δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα χρειαστεί, όμως ελπίζουμε να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Αν και ο πόλεμος μαίνεται σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από το Μογκαντίσου, η ασφάλεια στην πόλη έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό πάντως δεν εμπόδισε, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, να επιχειρηθεί μία επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου, να πέσουν οβίδες όλμων κοντά στο αεροδρόμιο και να γίνει εισβολή σε ένα κέντρο κράτησης. Για προληπτικούς λόγους, το αεροδρόμιο σήμερα παρέμεινε κλειστό.

«Περίμενα επί ώρες για να ρίξω το ψηφοδέλτιό μου στην κάλπη»

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το πρωί ότι οι ψηφοφόροι είχαν σχηματίσει μεγάλες ουρές, περιμένοντας με ανυπομονησία να ψηφίσουν, πολλοί για πρώτη φορά στη ζωή τους. Η προσέλευση πάντως είχε περιοριστεί το απόγευμα.

«Περίμενα επί ώρες για να ρίξω το ψηφοδέλτιό μου στην κάλπη. Ήμουν πολύ χαρούμενος που μετείχα σε όλο αυτό», είπε ο Άλι Σάλαντ, 51 ετών. «Είναι μια μεγάλη ημέρα», σχολίασε ο Γκουχάντ άλι, 37 ετών, δείχνοντας μια από τις σφραγίδες στο μικρό του δαχτυλάκι που αποδεικνύουν ότι ψήφισε.

Το σημάδι ότι κάποιος ψήφισε. 

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Σομαλίας – Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν μποϊκοτάζ στις εκλογές

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εκλογές αυτές θεωρούνται σημαντικό τεστ πριν από τις προεδρικές που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2026, με τη λήξη της θητείας του Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ. «Αυτό είναι το μέλλον του σομαλικού λαού που οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο Μοχάμουντ, αφού ψήφισε και ο ίδιος, στο εθνικό θέατρο, καλώντας τους πολίτες «να ακολουθήσουν τον δρόμο της δημοκρατίας».

Πάντως, τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρισαν τις εκλογές. Ο Συνασπισμός για το μέλλον της Σομαλίας ανέφερε μέσω ενός στελέχους του, του πρώην πρωθυπουργού Χάσαν Άλι Χέιρε, ότι δεν θα θεωρήσει «νόμιμο» το αποτέλεσμα. «Οι εκλογές ενορχηστρώθηκαν από ένα κόμμα (…) με στόχο να παραταθεί η θητεία του, κάτι που δεν θα γίνει δεκτό», είπε.

Πολλοί Σομαλοί δεν προσήλθαν στις κάλπες, όπως ο Μοχάμεντ Γιάρε, που δήλωσε ότι «η διαδικασία δεν τους συμπεριλαμβάνει όλους».

Πόσοι είχαν δικαίωμα ψήφου

Περίπου 400.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, από τα 2 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής, είχαν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, προκειμένου να επιλέξουν τους 390 τοπικούς αντιπροσώπους τους μεταξύ 1.600 υποψηφίων.

Οι άμεσες εκλογές στη Σομαλία καταργήθηκαν αφού ανέλαβε την εξουσία ο δικτάτορας Σιάντ Μπάρε, το 1969. Μετά την ανατροπή του, το 1991, το πολιτικό σύστημα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συνδέθηκε με τις αμέτρητες φυλές που συναποτελούν την τοπική κοινωνία.

Η καθολική ψηφοφορία εφαρμόζεται πάντως στην αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλιλάνδης, η οποία κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστό κράτος σε διεθνές επίπεδο. Τον Μάιο του 2023 η ημιαυτόνομη Πολιτεία Πούτλαντ οργάνωσε επίσης εκλογές με άμεση καθολική ψηφοφορία, όμως στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε τον Αύγουστο του 2024 την επιστροφή στην άμεση ψηφοφορία, κάτι όμως που θεωρήθηκε ως στρατήγημα του προέδρου Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ για να παρατείνει την εξουσία του.

Οι σημερινές εκλογές είχαν αναβληθεί τρεις φορές φέτος.

Μέχρι στιγμής τα κόμματα δεν έχουν συμφωνήσει για το πώς θα διεξαχθούν οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2026. Η αντιπολίτευση απειλεί να οργανώσει παράλληλες εκλογές εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιμείνει στο σχέδιό της περί άμεσης ψηφοφορίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Reuters Breakingviews
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Business
Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης» – Η αναφορά στην Ουκρανία
Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 25.12.25

«Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης», είπε ο Πάπας Λέων, με αναφορά στην Ουκρανία

«Ας προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν διάλογο», δήλωσε ο Πάπας Λέων

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών
ΗΠΑ 25.12.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων - Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες έχει δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για διάσωση - Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο
«Πού είναι ο Τζο;» 25.12.25

Η οικογενειακή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν τραβά την προσοχή… για λάθος λόγο

Μία φωτογραφία με την οικογένεια του μοιράστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν προκειμένου να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα. Μόνο που πολλοί αναρωτήθηκαν: «Πού είναι ο Τζο;»

Σύνταξη
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο