Σομαλία: Διεξάγονται οι πρώτες άμεσες εκλογές από το 1969

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας Μογκαντίσου, στη Σομαλία, θα ψηφίσουν την Πέμπτη στις δημοτικές εκλογές που έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν το έδαφος για τις πρώτες άμεσες εθνικές εκλογές στην ανατολική αφρικανική χώρα σε διάστημα μεγαλύτερο από μισό αιώνα.

Με εξαίρεση τις εκλογές στην ημιαυτόνομη περιοχή του Πουντλάντ και την αποσχισθείσα περιοχή του Σομαλιλάντ, η Σομαλία διεξήγαγε για τελευταία φορά άμεσες εκλογές το 1969, λίγους μήνες πριν ο στρατηγός Μοχάμεντ Σιάαντ Μπαρέ αναλάβει την εξουσία με πραξικόπημα.

Μία ιστορική πορεία

Μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου που ακολούθησαν την πτώση του Μπαρέ το 1991, το 2004 εισήχθησαν έμμεσες εκλογές.

Η ιδέα ήταν να προωθηθεί η συναίνεση μεταξύ των αντίπαλων φυλών ενόψει της ισλαμιστικής εξέγερσης, αν και ορισμένοι Σομαλοί υποστηρίζουν ότι οι πολιτικοί προτιμούν τις έμμεσες εκλογές επειδή δημιουργούν ευκαιρίες για διαφθορά.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι εκπρόσωποι των φυλών εκλέγουν τους νομοθέτες, οι οποίοι στη συνέχεια επιλέγουν τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, με τη σειρά του, είναι υπεύθυνος για τον διορισμό του δημάρχου της Μογκαντίσου.

Η ψηφοφορία στη Μογκαντίσου, μια πόλη με περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, όπου οι συνθήκες ασφάλειας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των μαχητών της Αλ Σαμπάμπ που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, θεωρείται ως δοκιμαστική εφαρμογή για τις άμεσες εκλογές σε εθνικό επίπεδο.

Massive queues have already formed at polling stations across Mogadishu as residents wait for hours to cast their votes. The eagerness and high turnout signal a historic day for the capital as the Benadir local council elections begin. #Somalia #Mogadishu #Elections2025… pic.twitter.com/w2Bb5TMVuB — SONNA (@SONNALIVE) December 25, 2025

Νέο πολιτικό σύστημα

Περίπου 1.605 υποψήφιοι διεκδικούν την Πέμπτη 390 θέσεις στα περιφερειακά συμβούλια του Μογκαντίσου και στη συνέχεια, τα μέλη του συμβουλίου θα επιλέξουν τον δήμαρχο.

«Αυτό δείχνει ότι η Σομαλία στέκεται στα πόδια της και προχωράει μπροστά», δήλωσε ο Hayir στο Reuters.

«Μετά τις τοπικές εκλογές, μπορούν και θα πραγματοποιηθούν εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα».

Ένας νόμος του 2024 αποκατέστησε την καθολική ψηφοφορία ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών που αναμένονται το επόμενο έτος.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ κατέληξε σε συμφωνία τον Αύγουστο με ορισμένους ηγέτες της αντιπολίτευσης, ορίζοντας ότι ενώ οι βουλευτές θα εκλέγονται άμεσα το 2026, ο πρόεδρος θα εξακολουθεί να εκλέγεται από το κοινοβούλιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υποστηρίξει ότι η ταχεία εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήματος θα ωφελήσει τις προοπτικές επανεκλογής του Μοχάμουντ.

Αμφισβητούν επίσης εάν η χώρα είναι αρκετά ασφαλής για μαζική ψηφοφορία, δεδομένου ότι η Αλ Σαμπάμπ ελέγχει τεράστιες περιοχές της υπαίθρου και πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα.