Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
Σύμφωνα με πληροφορίες οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς.
- Από κάπνισμα μελισσών η φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι
- Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
- Σιάτλ: Οδηγός ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και… μπήκε στις γραμμές του τραμ
- Οδηγούσε μεθυσμένος σκάφος και πήρε σβάρνα τις βάρκες στο λιμάνι της Χερσονήσου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Από μελισσοκόμους που κάπνιζαν τα μελίσσια τους ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη, σύμφωνα με μαρτυρίες και όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όπως έγινε γνωστό, μάρτυρες ανέφεραν στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ότι δύο ή τρία άτομα κάπνιζαν τα μελίσσια τους στο σημείο, εκ των οποίων ο ένας μάλιστα φορούσε άσπρη στολή μελισσοκόμου, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.
Οι μαρτυρίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από την αυτοψία στον χώρο, όπου φαίνεται καθαρά η καμένη έκταση δίπλα στα μελίσσια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μελισσοκόμοι, όταν είδαν τη φωτιά να επεκτείνεται και άκουσαν τις σειρήνες της Πυροσβεστικής, απομακρύνθηκαν βιαστικά από τον τόπο της έναρξης της πυρκαγιάς. Αμέσως ενημερώθηκε και η Αστυνομία και οι ύποπτοι αναζητούνται.
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά, η οποία ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, καθώς η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν πολύ γρήγορη.
- Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
- Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς την ΕΥΠ και το Μαξίμου μένει χωρίς απαντήσεις
- Έπος 45 δευτερολέπτων: Ο Μέσι οδηγεί… ολόκληρη την Αργεντινή στο Μουντιάλ (vid)
- Προχωρά το φράγμα Νεοχωρίου και η χρηματοδότηση για νέο Δημαρχείο Δομοκού
- Δουδωνής: Δεν υπάρχει πραγματικό σενάριο να επιστρέψει ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση – Θα έλεγα στον Δούκα, «Forget it, Harris»
- Σιάτλ: Οδηγός ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και… μπήκε στις γραμμές του τραμ
- Νεπάλ: Ορειβάτης που είχε χαθεί στο Έβερεστ, βρέθηκε ζωντανός έξι ημέρες αργότερα
- Παραδόθηκε το νέο δημαρχείο στο Δήμο Βέλου-Βόχας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις