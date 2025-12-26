Ισραήλ: Έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη – Αντιδρούν Σομαλία, Αίγυπτος, Τουρκία, Τζιμπουτί
Η απόφαση του Ισραήλ προκάλεσε την άμεση αντίδραση των υπουργών Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης, της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας που αποσχίσθηκε από την Σομαλία και μέχρι σήμερα δεν είχε αναγνωριστεί από καμία άλλη χώρα.
Σάλος έχει προκληθεί μετά την απόφαση του Ισραήλ
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο επικεφαλής της διπλωματίας του (Γκίντεον) Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του ισραηλινού πρωθυπουργού.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
The Prime Minister announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.
Prime Minister Netanyahu, Foreign Minister Sa’ar, and the President of the Republic of Somaliland signed a joint and mutual declaration. pic.twitter.com/M0AeTs5oxY
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 26, 2025
Ποιοι καταδικάζουν την αναγνώριση από το Ισραήλ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.
«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί.
